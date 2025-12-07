Marius Șumudică a văzut cel mai nou transfer al echipei din SuperLiga și a făcut anunțul: “90% sunt în play-off”

ADVERTISEMENT

Nou-promovată, FC Argeș este una dintre revelațiile SuperLigii. În prezent, alb-violeții sunt pe locul 5 și au șanse mari să se califice în play-off. Chiar dacă parcursul este peste așteptări, Dani Coman și Bogdan Andone caută întăriri. Zilele trecute, piteștenii au prezentat, oficial, un mijlocaș trecut inclusiv pe la Rapid. Marius Șumudică l-a avut elev în Giulești și a dat verdictul în privința mutării neașteptate.

Cum îl caracterizează Marius Șumudică pe Xian Emmers

un contract valabil pe un an și jumătate, iar fostul său antrenor de la Rapid îi laudă pe piteșteni pentru lovitura pe care au dat-o. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică i-a făcut o scurtă caracterizare mijlocașului.

ADVERTISEMENT

“Un câștig pentru Pitești. Piteștiul are o echipă frumoasă, e un jucător care poate face diferența unu contra unu la nivelul ăsta. Dacă e liniștit. Nu știu dacă s-a căsătorit sau este în prag, așa, să se însoare cu o fată din România. Vrea să se stabilească aici din câte știu eu și, în momentul în care am vorbit cu el, i-a plăcut foarte mult. Cred că va fi un plus. Acolo găsește un mediu foarte bun, doi oameni care știu să gestioneze situația, Dani Coman cu Bogdan Andone. Cu siguranță va fi un plus pentru ei, s-au mișcat foarte bine”, a declarat Șumudică.

De câte puncte ar mai avea nevoie FC Argeș ca să intre în play-off

Odată cu aducerea lui Xian Emmers, este, în opinia lui Marius Șumudică, ca și calificată în play-off-ul SuperLigii. Totodată, antrenorul s-a arătat impresionat de forța alb-violeților pe terenul de la Mioveni, unde echipa își dispută partidele considerate pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

“Dacă bat pe Csikszereda acum, 90 la sută sunt în play-off. Șanse mari dacă fac 33 de puncte. În acest an cred că se intră în play-off cu 45 de puncte. Cred că din următoarele 11 etape le-ar mai trebui 12 puncte. Adică să câștige patru meciuri. Iar Piteștiul, la Mioveni, este puternic. Acasă, cel puțin, va face puncte. La fel cum face Galațiul acasă, cum face Botoșaniul. Sunt echipe la care câștigi greu”, a mai spus fostul atacant.

ADVERTISEMENT