Marius Șumudică a vorbit despre acuzele că ar fi înjurat FCSB la Rapid – Farul 5-0. „Am promis ceva și mă țin de cuvânt. Așa făceam și-n Turcia”

Marius Șumudică (53 de ani) a fost acuzat după Rapid – Farul 5-0 că a înjurat-o pe FCSB. Cum se apără antrenorul principal al alb-vișiniilor.

Marius Șumudică, după ce a fost acuzat că a înjurat-o pe FCSB: „Niciodată nu mai ridic mâinile deasupra capului”

Rapid a obținut prima victorie a sezonului în Giulești, scor 5-0, cu Farul Constanța. , în special după cel de-al treilea gol marcat de Pașcanu. A fost momentul pentru care, după meci, antrenorul echipei de sub Podul Grant a fost acuzat că a înjurat-o pe FCSB.

ADVERTISEMENT

, duminică, 27 octombrie, de la ora 21:00. „Au fost și critici. De ce nu te-ai abținut să înjuri Steaua? Ai promis că nu mai faci”, i-a transmis Horia Ivanovici antrenorului Rapidului.

„Eu nu am înjurat Steaua. Uitați-vă la buzele mele. Poți să citești. Eu îți dau imaginile și îți arăt că nu rostesc nimic. E salutul galeriei noastre. Doar dau din mână. Niciodată eu nu mai ridic mâinile deasupra capului. Am anunțat și nu sunt un om care să vină în fața presei care să spună că nu va mai face lucrul ăsta.

ADVERTISEMENT

Dar e salutul galeriei. Nu pot să nu îmi asult galeria. Și o fac ca în Turcia cu mâna jos, de trei ori”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Dau din mână, atâta tot”

„La golul trei, galeria a scandat împotriva rivalilor, a celor de la FCSB, iar eu în momentele alea de exuberanță nu rostesc nimic. Doar dau din mână și nu ridic mâinile deasupra capului. Dau din mână jos și salut galeria cum am făcut și în Turcia și peste tot.

ADVERTISEMENT

Acum trebuie să luăm măsuri împotriva tuturor jucătorilor Rapidului. Ăsta e îndemnul galeriei după meci și asta face galeria, dar eu am promis și mă voi ține de cuvânt. De fiecare dată când se vor rosti astfel de cuvinte eu încerc să nu fac acest lucru. Doar că nu pot fi imnul și să nu salut galeria. Sunt suporterii noștri.

Îi salut de o anumită manieră. Le-am explicat că nu o să mai vin în fața galeriei să înjur Steaua cum o făceam înainte. Dau din mână, atâta tot și mă bucur ca și cum i-aș saluta de trei ori. Dar uitați-vă și la sfârșit de meci. Eu am stat în spate, nu am vrut să apar, nici când mi-au strigat numele și au înjurat. Doar am salutat. Am dat din mână, dar nu cu brațele sus cum făceam înainte”, a adăugat antrenorul Rapidului.

ADVERTISEMENT

Rapid este coșmarul FCSB-ului, din 2021, de la promovarea giuleștenilor în SuperLiga. În ultimii trei ani, Alb-vișiniii i-au bătut de 7 ori pe roș-albaștrii. De 2 ori s-a impus FCSB, iar o partidă s-a încheiat la egalitate.

„L-a scorul de 3-0, îmi aduc aminte perfect, au început să îmi scandeze numele. Galeria și tot stadionul îmi scandau numele. Și au început să strige despre FCSB, despre Steaua. Atunci m-am dus spre Peluza Nord și am dat jos din mână de trei ori pentru că au scandat numele meu”, a conchis Șumudică.

“AI INJURAT STEAUA? AI PROMIS CA N-O MAI FACI!” Cum A RASPUNS Marius Sumudica