Marius Șumudică a vorbit despre debutul lui Ankeye la Rapid. Care a fost primul cuvânt

Vârful care trebuie să-l facă uitat pe Aaron Boupendza la Rapid București a debutat împotriva celor de la Unirea Slobozia. Marius Șumudică l-a analizat pe David Ankeye la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre prestația lui de pe stadionul Giulești.

Marius Șumudică, despre debutul lui David Ankeye la Rapid: „Nu s-a asamblat în puzzle”

sub formă de împrumut de la Genoa, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Tânărul atacant a bifat primele minute în tricoul giuleștenilor în succesul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, scor 2-1.

La FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a vorbit despre debutul atacantului pe care l-a dorit și FCSB în trecut. Emisiunea este live doar pe site-ul FANATIK.RO și poate fi urmărită de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„(n.r. – Cum ți s-a părut Ankeye?) Timid, deocamdată nu s-a asamblat în puzzle. Are nevoie de grup și atmosferă, trebuie să înțeleagă ce înseamnă Giulești. Atacanții mei în momentul de față sunt Ankeye și Burmaz, unul are 22 și altul are 23 de ani.

Nu vreau să vorbesc despre eficacitate, Burmaz a dat 9 goluri în sezonul trecut, iar până acum are un gol. În momentul în care te bați pentru play-off ai nevoie să marcheze atacanții. Dacă așteptăm o fază fixă sau să marcheze benzile e greu”, spune Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „Când atacantul îți marchează e ca și cum portarul îți face un meci mare”

Atacanții celor de la Rapid București nu au marcat în ultimele etape, iar acest detaliu îl îngrijorează pe Marius Șumudică. Tehnicianul român speră să rezolve problemele pe care le au Borisav Burmaz și David Ankeye.

Marius Șumudică a spus și că David Ankeye nu a venit la în cea mai bună formă. Tehnicianul care a câștigat titlul în SuperLiga cu Astra Giurgiu le-a pregătit un program special jucătorilor săi.

„Burmaz are ceva, sincer. Sper ca Ankeye să crească și să începem să marcăm cu atacanții. În momentul în care atacantul își marchează e ca și cum portarul îți face un meci mare și te scoate. Trebuie să îi fac să marcheze.

O să am discuții cu ei, o să lucrez mai mult. Nu e vorba neapărat de antrenamente, pentru că lucrăm finalizare și individualizare. Se vede că Ankeye are calitate, însă e și nepregătit. La Genoa nu intra în calcule, nu știu cât era de luat în calcul în săptămâna meciului. Sper să-l pun pe picioare”, a declarat antrenorul.

