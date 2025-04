Marius Șumudică a vorbit despre demisia de la Rapid, înaintea meciului cu FCSB: „Nu pot să îmi vând o casă pentru a despăgubi clubul”

Rapid – FCSB este capul de afiș al etapei a șasea din play-off-ul SuperLigii României. Formația giuleșteană vine după o mare dezamăgire, fiind eliminată de Hermannstadt în semifinalele Cupei României Betano. Marius Șumudică a vorbit despre discuția pe care a avut-o cu cei din conducere.

Marius Șumudică știe cât de importantă ar fi o victorie în duelul cu FCSB

Rapid trebuie să treacă repede peste și să se concentreze pe meciurile rămase de disputat în play-off, în încercarea de a prinde un loc de cupe europene la finalul sezonului.

, mai ales în contextul în care Marius Șumudică . După , s-a stabilit că antrenorul român își va duce contractul la bun sfârșit.

Meciul cu FCSB este primul dintr-o serie de cinci finale pentru formația alb-vișinie, iar tehnicianul Rapidului este motivat înaintea unui derby important în economia acestui campionat și nu numai.

„Un derby, un meci cu echipa de pe primul loc. Trebuie să demonstrăm că ceea ce s-a întâmplat a fost un accident și că valoarea noastră este alta, iar mâine trebuie să câștigăm jocul. Am pregătit acest meci la victorie, au mai rămas 15 puncte în joc și speră să recuperăm cât mai multe pentru a ajunge pe locul patru. Mâine este prima ocazie și vom face tot ce putem ca să câștigăm.

Mă simt foarte bine, am încredere în băieții pe care îi conduc, în echipă și cred cu tărie că mâine vom reuși să câștigăm. La ce discuții au fost în cadrul grupului, consider că băieții sunt la 100% și că vor da tot ce au mai bun.

Am văzut în ultimul timp o campanie împotriva Rapidului cu fel de fel de fake news-uri, ba cu băutură, ba cu o listă de trei jucători pe care eu aș vrea să-i dau afară (n. r. Onea, Petrila și Borza). Astăzi apare o listă cu alți cinci jucători. Deci eu ar fi trebuit să rămân la Rapid și să dau opt jucători afară”.

Marius Șumudică: „Nouă jucători au venit la mine și au spus că nu e vina mea”

Marius Șumudică a vorbit și despre discuția pe care a avut-o cu acționarii Rapidului, discuție la care a participat și Cristi Săpunaru, cea mai importantă voce din vestiarul echipei giuleștene.

„Mesajul meu a fost clar, am vrut să întrerup contractul, să fac un șoc la echipă, mai erau șanse, sunt și în momentul de față. Eu am considerat că venind din dragoste la clubul Rapid, am vrut să fac un șoc la echipă prin plecarea mea.

Am avut o ședință cu cei doi acționari și cu Săpunaru, mi s-a transmis că nu așa se rupe un contract, că trebuie să continui, că eu sunt antrenorul echipei, că există și consecințe în momentul ruperii unilaterale a unui contract, iar eu pentru o lună de zile nu pot să îmi vând o casă ca să despăgubesc clubul Rapid.

Am venit cu inima deschisă, atât am putut să fac, mai mult decât anul trecut. E adevărat că există nemulțumire din partea multor persoane, mi-am asumat, am transmis mesajul echipei, echipa a reacționat. Nouă jucători au venit la mine și au spus că nu e vina mea, ei își asumă și vor lupta până la capăt”.

Marius Șumudică: „Mâine sunt pregătit de război!”

„Mă simt atât de bine și atât de ușurat, a fost o perioadă grea, dar până la urmă faci ceea ce îți place, este meseria pe care mi-am ales-o, cu bune și cu rele. Dacă mă uit la ce se întâmplă cu Ancelotti, cu Mourinho, cu Guardiola, unde s-au investit sute de milioane.

Am suferit, azi dimineață m-am tuns, m-am aranjat, mâine dimineață mă îmbrac frumos. Este un joc foarte important pentru acest club și vom încerca pe cât posibil să facem un rezultat pozitiv.

Acum zece zile m-ați ales antrenor etapei și acum vă spun sincer, aveți în față unul dintre cei mai buni antrenori români. Șumudică este unul dintre cei mai buni antrenori români. M-au făcut să cred asta mesajele pe care le-am primit de la ceilalți antrenori din play-off, Dan Petrescu, Mirel Rădoi.. Le mulțumesc pe această cale!

Mâine sunt pregătit de război!”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.