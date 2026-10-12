Reacția lui Marius Șumudică după declarațiile lui Hendrik Klein din Fanatik!

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CFR Cluj a plecat cu toate cele 3 puncte din deplasarea cu FC Argeș în etapa a 11-a din SuperLiga. După succesul echipei sale cu 1-0, Marius Șumudică a reacționat în urma declarațiilor făcute de , cel care a anunțat doi noi investitori la echipă. Tehnicianul ardelenilor speră la o schimbare în bine a situației din Gruia.

Marius Șumudică a vorbit desrpe Hendrik Klein la CFR Cluj

În urmă cu două luni, Hendrik Klein a fost anunțat președinte la CFR Cluj de către Neluțu Varga. Însă . Germanul a reacționat la scurt timp în exclusivitate pentru FANATIK, susținând că are documente semnate de Varga în care 50% din CFR îi revine, dar și că există șanse ca doi noi investitori să se alăture proiectului de la CFR Cluj. La conferința de presă de după meciul cu FC Argeș, Marius Șumudică a reacționat în urma aflării acestei vești. „Nu știu. Nu am avut nicio discuție cu domnul Klein. Eu nu l-am mai văzut de o lună. Nu știu dacă e adevărat, dacă e veridic. Să dea Dumnezeu să fie adevărat și să se întâmple asta. Abia atunci mă puteți întreba de play-off!”, a spus inițial Marius Șumudică.

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Marius Șumudică își pune speranța în investitorii așteptați la CFR Cluj

Ulterior, tehnicianul CFR-ului a spus că este foarte greu, în condițiile actuale, să își motiveze jucătorii să facă performanță. Venirea unor investitori dornici să scoată echipa din insolvență ar schimba cu totul abordarea echipei. „Bănuiesc că acei investitori nu vin să țină echipa în insolvență, ci să o scoată. E clar că noi nu putem juca în cupele europene și este o problemă mare. E greu să umbli la mentalul unui jucător când nu ai niciun obiectiv. Degeaba intrăm în play-off dacă nu putem juca în cupele europene”, a mai spus Marius Șumudică.

Hendrik Klein îi contestă pe cei care l-au acuzat că a dispărut de la CFR Cluj

Afaceristul german a făcut lumină în cazul „dispariției” sale de la fosta campioană a României. El a transmis că a fost prezent ultima dată la eșecul din restanța cu U Cluj, dar și că nu l-a cunoscut până acum sub nicio formă pe Răzvan Zăvăleanu, administratorul special al clubului. „Pe WhatsApp, pe mail sunt mereu de găsit. I-am scris pe WhatsApp, i-am dat și două email-uri la care nu mi-a răspuns niciodată. Nu eu sunt cel care nu comunică”, au fost cuvintele lui Hendrik Klein, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ce urmează pentru CFR Cluj

CFR Cluj a urcat pe poziția a 8-a după succesul cu FC Argeș. Ardelenii au ajuns la borna de 16 puncte, cu unul mai mult decât FCSB și cu unul mai puțin decât Farul, care se află pe locul 6, primul care garantează play-off-ul. „Feroviarii” vor avea un nou joc dificil în runda următoare, întrucât se vor deplasa la Arad pentru duelul cu UTA, o altă formație care pune probleme, dar care se află mai ales într-o căutare mare de puncte după rezultate recente inconstante.