Marius Șumudică a vorbit despre inconstanța Craiovei și despre ”testul Rădoi”. Ce ar trebuie să schimbe Mirel

După 3-0 în manșa tur, Universitatea Craiova , însă Marius Șumudică a lăudat încă o dată sistemul folosit de antrenorul Mirel Rădoi.

Craiova lui Rădoi, descusută de Marius Șumudică

Horia Ivanovici a glumit la cea mai recentă ediție a pe seama palpitațiilor pe care Mirel Rădoi le dă susținătorilor Universității Craiova, dar Marius Șumudică a precizat de unde vin aceste căderi.

”S-a inventat testul Rădoi. Este un test care supune inima la niște încercări. Încercările sunt de mai multe feluri, tehnic-tactice, emoționale, chiar fizice ținând cont că se mai dau cu pumnii în plexiglas. Acest test, Rădoi îl aplică fanilor, dar mai ales patronului Rotaru. La manual spune că dacă reușești să treci de testul Rădoi, trăiești bine mersi 100 de ani”, a spus Horia Ivanovici.

”Ai dat o idee cardiologilor să facă un colaj de câteva faze. Și când te duci să faci testul de efort să-ți pună colajele astea să vadă dacă reziști”, a continuat gluma și Marius Șumudică, dar apoi a început că vorbească serios.

”Mie îmi place Craiova, îmi place și prin ceea ce am fost eu ca jucător și mă refer aici la atacant. Marchează, dar în același timp primesc foarte multe goluri pentru că acest sistem este extrem de ofensiv.

El practic în benzi nu joacă cu niciun fundaș lateral, joacă cu mijlocași. Fie că e Mihnea Rădulescu care e provenit din extremă, fie că e Mora care e provenit din extremă. Doar Ștefan să zic, dar se vede că nu e pregătit. Bancu este pentru mine un jucător cu un profil ofensiv foarte bun și care pe vremea lui Mangia a jucat foarte bine în acest sistem.

Au ghicit transferurile. Au doi atacanți din care poți să alegi oricând. Nsimba este mai mult un pivot, care are fuleu și care pleacă foarte bine pe spații, celălalt jucător, Assad, caută mingea foarte mult.

Este un jucător de combinații, vine la un-doi-uri, redublează, se întoarce, are demarcări foarte bune, limbajul corpului pentru că stă întors spre poartă ca să nu piardă timp, are ambele picioare. Plus portarul, plus fundașul central din Ucraina”, a declarat ”Șumi”.

Psihologul nu ar trebui să lipsească de la nicio formație

”(n.r. – Ce se întâmplă că este încă un meci în care conduci cu 3-4 goluri și ești egalat?) Există o exuberanță, Rădoi le-a dat o plăcere de a juca fotbal. Își creează foarte multe ocazii, aduc mingea în fața porții, și atunci, automat, plecând cu cei doi din benzi sus au 4-5 soluții în careu, dar pe faza de apărare rămâi descoperit.

Mai intervine și factorul psihologic. Eu nu sunt antrenorul să spună ca din staff-ul meu să nu facă parte un psiholog. Este foarte important. Acești oameni știu cum să pună problema, știu ce să scoată de la jucători, știu cum să-i aducă într-o stare de concentrare maximă. Ei observă din afară ce nu observi ca antrenor.

Și în timpul jocului sunt multe lucruri care mie îmi scapă și de aceea am secunzi care să-mi atragă atenția. Așa și psihologii, ei văd unele lucruri pe care noi nu le vedem. Au anumite puncte care aduc plusuri.

FCSB e un club special, acolo e Gigi Becali care vorbește foarte mult, MM care stă de dimineața până seara în bază și îi cunoaște foarte bine. Oamenii ăștia (n.r. – psihologii) sunt școliți și la echipele mari sunt câte 2-3. O echipă serioasă are nevoie în staff de un psiholog”, a mai afirmat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Ilie, nedumerit de schimbările făcute de Rădoi

Adrian Ilie a susținut ideea că în repriza a doua Mirel Rădoi s-a panicat cu schimbările în momentul în care a văzut că slovacii strâng scorul și nu înțelege de ce antrenorul oltenilor a băgat pe teren atât de mulți fundași.

”Te-ai gândit vreodată cât trăiești de periculos și să înceapă meciul invers, de la 3-0 pentru ceilalți? Să nu mai marcheze ei primii și să ia vreo două goluri. Cum s-ar termina meciul? Ar mai avea aceeași forță să câștige? Cred că greu.

Ieri, după ce primesc al doilea gol, Craiova nu mai ajunge prin marginea careului, încep să fie dominați și acolo trebuie Rădoi să intervină. La un moment se apărau cu 5 fundași centrali, e greu să te mai duci să ataci. Doar la vreo fază fixă sau pe vreun contraatac. M-am gândit că Rădoi a intrat în panică cu schimbările.

Mai mult, slovacii au o ocazie la 4-1 când scoate de pe linia porții și dacă se dă gol acolo s-a încheiat. La 2-1 este o fază în care face Craiova un contraatac cu Băluță în dreapta și se duc 4 contra 4, ajung, dar opresc jocul. Din ce făcea Craiova bine să meargă în contraatac, oprește jocul, îl calmează, mai fac patru pase înapoi, recuperează ceilalți și iese gol”, a afirmat Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.