Rapid – Poli Iași este meciul care închide etapa cu numărul 22 din SuperLiga României. Formația giuleșteană poate profita de pasul greșit făcut de Petrolul și Sepsi Sfântu Gheorghe și .

Marius Șumudică a vorbit despre interesul lui Kayserispor înainte de meciul cu Poli Iași: „Ni s-au trimis mesaje”. Mesaj pentru Aaron Boupendza: „Mai presus de Rapid nu este nimeni!”

Rapidul a revenit în România după , iar antrenorul Marius Șumudică a făcut o retrospectivă a perioadei de pregătire din această iarnă.

Tehnicianul român a abordat și subiectul privind , fotbalist care și care i-a enervat la culme pe cei din conducerea clubului.

„Referitor la perioada de pregătire, am traversat o perioadă bună din punctul meu de vedere. Ceea ce mă bucură foarte mult este că această perioadă de pregătire, în condițiile în care ultimii doi adversari au fost foarte puternici, am ieșit teferi și fără accidentări. Condiții foarte bune, adversari ok, am vrut să încep cu o echipă net inferioară, după care am jucat două meciuri bune și consider că această pregătire n-a adus decât plus valoarea.

Nu mă interesează subiectul acesta (n. r. atmosfera și ultimele întâmplări de la echipă), vorbim despre meciul cu Iași, îmi cer scuze că nu îți răspund la întrebarea respectivă, dar nu vreau să discut despre astfel de probleme. Trebuie să fim pregătiți să luăm cele trei puncte, o victorie ne-ar aduce pe locul 6”, a început Marius Șumudică.

Marius Șumudică, mesaj pentru Aaron Boupendza: „Mai presus decât Rapid nu este nimeni!”

(n. r. despre situația lui Boupendza) „V-aș dori să vorbiți cu conducerea clubului, eu sunt antrenor, am spus opinia mea la momentul respectiv, nu va face parte din acest joc, nu accept situația care a fost. Este probabil o discuție între conducerea clubului și jucătorul aflat în această speță. Eu sunt antrenor, v-am spus ceea ce am decis eu pentru meciul acesta.

Este un jucător foarte bun, toată lumea din media a spus asta, nu putem să-i dăm la o parte valoarea, dar indiferent cine ar fi, mai presus decât Rapid nu este nimeni! Eu îmi mențin decizia ca el să nu facă parte din lot pentru acest meci. Eu am girat pentru el, eu l-am adus, e adevărat, știu ceea ce poate.

Din punct de vedere fotbalistic, Boupendza e un jucător care pierde, eu nu pot să accept astfel de abateri și niciodată nu voi face asta în dauna Rapidului și în dauna grupului pe care îl conduc. Facem un caz mult prea mediatic în ceea ce-l privește pe Boupendza. Nu vreau să intru în alte discuții, pentru că nu știu despre ce este vorba și v-aș ruga să mă întrebați de meciul de mâine”.

Marius Șumudică a reacționat cu privire la zvonul privind plecarea sa la Kayserispor: „Tot timpul au existat variante pentru mine”

FANATIK a anunțat în exclusivitate despre , iar la conferința de presă dinaintea partidei cu Poli Iași, acesta a vorbit despre oferta din Turcia.

Șumudică a recunoscut că suporterii celor de la Kayserispor le-au trimis mesaje copiilor săi pe Twitter, dar i-a asigurat pe fanii Rapidului că nu ia în calcul nicio ofertă în momentul de față.

(n. r. despre oferta de la Kayserispor) „Tot timpul au existat variante pentru mine, fiindcă în Turcia am lăsat loc de bună ziua, în Arabia. Nu au fost probleme, dar v-am spus și vă repet. În momentul în care am venit la Rapid, eu nu am venit să fiu pasager, nu mă interesează decât opinia celor doi acționari.

Domnul Șucu și domnul Angelescu sunt cei doi care decid asupra lui Șumudică. Există un contract între noi, îl respectăm, eu până acum mi-am respectat contractul, nu am promit decât că mă voi bate pentru un trofeu și aici mă refer la Cupa României și că voi duce echipa în play-off. Dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, dânșii sunt abilitați să ia anumite măsuri.

Kayserispor este echipa pe care am antrenat-o prima oară în Turcia și am primit și eu, am văzut pe Twitter-ul copiilor mei, că eu nu am conturi de socializare, ni s-au trimis mesaje din partea suporterilor de acolo, dar eu sunt angrenat într-un proiect la Rapid, n-am declarat niciodată că dacă ar fi calificați matematic, păi nici nu am putea fi calificați matematic după jocul de mâine. Iar Kayserispor dacă vrea să schimbe antrenorul, nu-l așteaptă pe Șumudică.

Nu iau în calcul nicio ofertă în momentul de față, eu vreau să-mi duc contractul la bun sfârșit cu Rapid, vedem ce se va întâmpla. Sunt focusat doar la ceea ce înseamnă Rapid București și la rezultatele pe care acest club trebuie să le facă. În ultimul timp nu am pierdut pe Giulești, am pierdut cu CFR în Cupă, involuntar, eu nu mi-am dorit, l-am jucat foarte bine, am avut ocazii de gol, ei au jucat cu titularii, eu eram calificat, eu am folosit jucători care nu jucaseră foarte mult”, a spus Șumudică la conferința de presă.

Marius Șumudică, despre situația lui Clinton N’Jie și revenirea lui Paul Iacob

Antrenorul celor de la Rapid a vorbit și despre situația lui Clinton N’Jie, fotbalist care nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Dubai, din cauza unor probleme cu viza. Șumi a oferit informații și despre revenirea lui Paul Iacob, care a lipsit mult din cauza unor probleme medicale.

„Eu sunt mulțumit de ceea ce am realizat pe Giulești de când am preluat echipa, practic n-am făcut decât un rezultate de egalitate cu Oțelul, când ei arătau foarte bine și cred că era în primele trei clasate și ne-a bătut U Cluj, care este în momentul de față liderul campionatului.

Depinde cum gestionezi perioada respectivă, am văzut și eu echipele până acum, unele arată ok, altele mai puțin ok, pe unii i-a avantajat această pauză, pe alții i-a dezavantajat. Răspunsul pot să vi-l dau mâine, pentru că eu până acum sunt super mulțumit de ce am avut la Rapid în această perioadă de pregătire.

În campionatul nostru se poate întâmpla orice în momentul de față. Consider că oricine bate pe oricine. Nu mai poți să zici că ești favorit. Nu este problema mea, eu îmi doresc din suflet ca mâine să arătăm bine la ora jocului, indiferent cu cine vom juca, ce jucători vor alinia. Nu mă interesează strategia altor cluburi, ci cele trei puncte, nu avem voie să nu câștigăm.

N’Jie se pregătește de 12 zile, vom vedea, mâine este pe bancă, va trebui să intre în programul echipei, îmi pare rău pentru el, dar nu mai vreau să deschidem cutia Pandorei și să discutăm despre motivele pentru care el nu a ajuns în Dubai. Nu știu nimic (n. r. despre Ciobotariu și Ankeye), în momentul de față mă focusez pe ce am în cabină.

Paul Iacob este nepregătit total, din toate punctele de vedere. Are nevoie de ritm, vine după o operație, vom vedea, vom încerca să-l ajutăm, nu este pregătit acum să facă parte din lot. Fanilor le doresc ca la sfârșitul acestui campionat să se bucure împreună cu echipa de o realizare. Fiecare fan are o părere, eu nu pot să stau să lupt cu cineva sau să încerc să schimb mentalitatea unor oameni. Fanii Rapidului sunt unici!”, a încheiat Marius Șumudică la conferința de presă.