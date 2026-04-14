Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”

Rapid vine după două rezultate care nu doar că au dezamăgit enorm suporterii, ci i-au îndepărtat de obiectivul suprem: titlul SuperLigii. Giuleștenii au pierdut acasă cu U Cluj, și, tot acasă, au înregistrat o remiză albă cu FC Argeș. Marius Șumudică (55 de ani) a analizat sezonul fostei sale echipe și a spus ce urmează pentru antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani). Revine „Șumi” în Giulești? Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Marius Șumudică a catalogat sezonul Rapidului după ultimele rezultate

Rapid a fost una dintre echipele care a luptat pentru primele poziții în acest sezon, calificându-se fără probleme în play-off. Giuleștenii au ieșit din Cupă și au rămas focusați doar pe campionat, însă . Marius Șumudică a spus că bucureștenii au avut în această stagiune toate ingredientele pentru a face performanță, de la absența rivalei FCSB din primele 6, până la liniștea din cadrul clubului dar și multe alte lucruri pozitive.

„Este încă un sezon pierdut în condițiile în care Rapidul, anul ăsta, a avut absolut tot. Rapid a avut absolut toate ingredientele și aici plec de la FCSB. FCSB n-a făcut parte din play-off, una la mână. În al doilea rând, s-au adus jucători, din punctul meu de vedere, peste ceea ce au fost aduși anul trecut când eu eram antrenor. Nu au existat conflictele interne care au fost anul trecut. Domnul Sandu nu mai face parte din organigrama clubului. Am înțeles că și domnul Carciug nu mai face parte.

Practic, în momentul de față, nu există decât două voci, mă refer la Victor Angelescu și la domnul Șucu. Rapidul a avut absolut tot. Nu mai pun și faptul că s-a întors Bocciu un peluză, ceea ce a însemnat enorm. Nu știu ce lipsește, nu pot să-mi dau seama și nici nu vreau să dezvolt foarte mult subiectul, fiindcă ar însemna să ajungem iar la paralele…”, a spus inițial Marius Șumudică.

Ce se va întâmpla cu Costel Gâlcă după acest sezon la Rapid

Situația fostului internațional român a devenit una delicată, iar Marius Șumudică a spus ce se va întâmpla cu el în cazul în care nu își va atinge ultimul obiectiv rămas, acela de a califica echipa în cupele europene.

„Eu am făcut pasul în spate în momentul în care nu mi-am atins obiectivul. Vă spun sincer, la relația pe care o aveam eu cu domnul Șucu, la momentul respectiv, eu cred că nu mă dădea afară de la Rapid. Asta cred eu. Robert tot timpul mi-a spus. A fost lângă mine și tot timpul mi-a spus să nu plec de la Rapid. Dar eu făcusem o promisiune, că dacă voi rata obiectivele pe care le-am avut la momentul respectiv, eu voi pleca de la Rapid.

În momentul în care n-am mai avut nicio șansă, am plecat de la am plecat de la Rapid. Mai departe, eu nu știu care este înțelegerea între antrenorul Gâlcă și conducerea clubului, nu știu exact. Citesc și eu prin prin ziare, cred că obiectivul lui Gâlcă este calificarea într-o cupă europeană. Probabil că dacă își va atinge acest obiectiv, va trebui să îi dea continuitate. La Rapid e greu să lucrezi. Nu e ușor să lucrezi ca antrenor.

Rapid este o echipă grea, cu vestiar greu, cu suporteri, cu foarte multă lume. Eu am simțit-o pe pielea mea când m-am întors. Niciodată n-am crezut că va fi atât de greu. Fiindcă și eu am făcut greșeli și n-am știut să gestionez anumite relații cu anumiți oameni din cadrul clubului la momentul respectiv. Eu, fiind un om mai irascibil, am intrat în conflict imediat… ceea ce mi-a dăunat la momentul respectiv. Dacă Rapidul va renunța la Gâlcă, va trebui să găsească un antrenor care se pliază pe ceea ce înseamnă Rapid, fiindcă este foarte, foarte, foarte greu să reziști la Rapid”, a mai spus antrenorul român.

Marius Șumudică, înapoi la Rapid? Verdictul antrenorului în direct

Marius Șumudică a antrenat-o pe Rapid sezonul trecut, plecând de la echipă după ce și-a ratat obiectivele. El a mărturisit în direct că nu a avut niciun fel de presiune din partea conducerii. Chestionat dacă s-ar mai întoarce, „Șumi” a spus cât se poate de clar că nu se pune problema unui acest scenariu acum.

„Nu se pune problema presiunii domnului Șucu. Eu cât am fost antrenor la Rapid, domnul Șucu n-a făcut niciun fel de presiune nici măcar 1% pe Marius Șumudică. Victor Angelescu n-a făcut niciun fel de presiune, n-am avut niciun fel de problemă, niciodată n-au venit să-mi spună cine să joace sau cum să joace. Din punctul ăsta de vedere sunt doi oameni de admirat. Nu s-a pus problema să se implice sau ceva de genul ăsta.

Aveam un obiectiv clar. Nu mi l-am realizat, am făcut pasul în spate. Referitor la întrebarea ta, dacă m-aș întoarce la Rapid sau ceva de genul ăsta, nu s-a pus problema deocamdată și nu se pune. Au un antrenor, este Gâlcă acolo. Eu sper din tot sufletul și îmi doresc ca Rapidul să ajungă în cupele europene, să joace în cupele europene!”, a mai spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

38 de meciuri a strâns Marius Șumudică la Rapid sezonul trecut

16 victorii, 11 remize și 11 eșecuri a fost bilanțul celui de-al doilea mandat în Giulești