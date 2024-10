Marius Șumudică, reverență în fața lui Dan Șucu după ședința de la Rapid: ”E un alt tip de patron față de ce am întâlnit până acum”. Video

Tehnicianul a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că în care a vorbit despre stabilitate și a încercat să insufle încredere.

Marius Șumudică, discurs plin de elogii la adresa lui Dan Șucu

Marius Șumudică a vorbit jumătate din timpul conferinței de presă premergătoare partidei Rapid – Farul, din etapa a 13-a din SuperLiga, programată luni, 21 octombrie, de la ora 21:00, despre acționarul majoritar Dan Șucu și despre felul în care acesta conduce clubului giuleștean.

”Perioada asta de pauză m-a ajutat și patronul m-a ajutat. Acea discuție care a avut loc eu o consider benefică și rar mi-a fost dat să văd în 20 de ani de antrenorat un patron să vorbească cu jucătorii și în engleză foarte fluent, și în română.

E printre puțini patroni care, cu tot respectul pentru ceilalți care cheltuie bani în fotbalul românesc… E un alt tip de patron față de ce am întâlnit eu până acum. Acest discurs îți dă un oarecare confort pentru a lucra. Din exprimarea dânsului a spus că pot să experimentez, e clar că trebuie să aducem plus din punct de vedere ale rezultatelor.

Această încrede pe care ți-o dă patronul este un lucru extraordinar, dar este și o presiune în plus, apasă. că vei continua până la sfârșitul sezonului, trebuie să faci orice ca Rapidul să realizeze ceva notabil. Să facă mai mult decât a făcut în anii precedenți.

Sper ca Rapidul să crească și target-ul meu este să fac mai mult decât au făcut colegii mei care au fost înainte. Și cu această declarație a patronatului, și cu discuțiile care au avut loc în cadrul grupului nostru și cu discuțiile care îmi ajung la ureche că sunt în vestiar între jucători, trebuie să ne canalizăm pe un singur target și anume de a arăta altfel”, a declarat Șumudică.

Șucu știe ce are de făcut în Giulești

Întrebat dacă visul lui Dan Șucu de a aduce Rapidul în 5 ani la nivelul unor echipe precum Slavia și Sparta Praga este unul realizabil, tehnicianul ”alb-vișiniilor” este convins că omul de afaceri știe despre ce vorbește.

”Este un om de business și știe foarte bine ce vorbește. În fotbal se pot întâmpla foarte multe, dar nu cred că există o mare diferență între mai multe domenii de activitate. Dânsul este un om care a reușit în business și probabil că are toate ingredientele în momentul de față.

În primul rând situația materială care îi permite să facă transferuri, să aducă cei mai buni oameni și să lucreze în diferite departamente pentru ca acest club să crească foarte mult. Eu am întâlnit un club total schimbat pe toate palierele când m-am reîntors în Giulești.

Singurii care probabil sunt datori la acest moment suntem noi, partea sportivă, și mă refer aici la staff și la jucători. Atâta timp cât ai rezultate și celelalte departamente vor crește ușor, ușor. Și aici mă refer la marketing, la tot ce înseamnă venituri din afara a ceea ce facem noi pe teren.

Eu cred că dacă domnul Șucu vrea să dea sume mari pe un jucător și mâine poate să dea. Nu cred că trebuie să punem la îndoială potența financiară a domnului Șucu, dar lucrurile trebuie făcute pas cu pas, să nu sari etapele, și să meargă într-o direcție ok. Noi încercăm să construim și ne bucurăm de tot ceea ce vrea să facă dânsul”, a spus el.

Șucu duce Rapidul spre Occident

”Am stat de vorbă, mi-a arătat și planul pe care îl are, și aici mă refer la baza de pregătire pe care vrea să o construiască și de care spune că într-un an, un an și jumătate va fi gata. Acum 2 zile am fost la baza de la Coresi unde se practică un fotbal de masă, adică vin copiii să joace, și eu n-am avut loc să parchez la ora 20.00 când ne-am întâlnit.

A fost o întâlnire între oamenii care lucrează în birouri și staff-ul tehnic. Am jucat o miuță, am stat de vorbă. Nu mai contează pe ce post a jucat, important este că la vârsta dânsului își permite să se miște și dă exemplu. Era plin, am fost nevoit să parchez pe stradă.

Sunt cheltuieli, dar omul a investit o sumă și a dat maidanul de odinioară pe care jucam eu și încearcă să ofere condiții. În scurt timp va avea 7 centre de acest fel în România. Astfel de oameni sunt bineveniți. Eu vorbesc acum de patronul meu, dar nu sunt omul ăla cu bidineaua, cu trafaletul, cum apus băieții de la U Cluj.

Nu stau acum să-l ridic în slăvi pe domnul Șucu, dar să bagi atâția bani și să deschizi atâtea centre de copii și juniori și să le oferi… L-am și întrebat: ‘Dar sala asta de forță ce e cu ea?’ și mi-a spus așa: ‘Vreau să vină părinții și cât timp își văd copii să facă ceva’. Ne ducem unde spre Occident”, a încheiat Marius Șumudică.