Marius Şumudică a vrut să transfere vedeta Universităţii Craiova în Turcia: “Mi-au cerut o sumă uriaşă! L-am luat pe Drăguş în locul lui”

Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în trecutul apropiat a dorit să îl transfere pe

Marius Șumudică l-a vrut la Gaziantep pe Assad, noul golgheter de la Universitatea Craiova, dar în cele din urmă l-a luat pe Denis Drăguș

S-a întâmplat în perioada în care tehnicianul se afla pe banca turcilor de la Gaziantep FK, iar atacantul nu ajunsese încă în Bănie, în mod evident, întrucât această mutare s-a produs abia în această vară.

Doar că, revenind, în cele din urmă transferul nu s-a mai realizat, întrucât oficialii clubului nu au fost de acord la momentul respectiv să achite suma de transfer solicitată în schimbul fotbalistului de origine palestiniană, născut însă și crescut în Suedia.

Șumudică s-a reorientat atunci și l-a adus la echipă pe , un transfer care s-a dovedit destul de rapid a fi unul de bun augur pentru toate părțile implicate.

Rememorând acest episod, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Assad, pe care îl consideră un fotbalist practic aproape complet, excelent pentru nivelul existent în prezent în Superliga.

Analiza făcută de antrenor asupra jocului atacantului palestinian: „Un vârf complet, mult peste Safira”

„Da, am vrut să îl iau în Turcia, la Gaziantep, nu am reușit, s-a cerut o sumă mare de transfer. Eu am spus-o, este peste Safira mult. Toată lumea îl ridica în slăvi pe Safira în momentul în care a venit.

Au luat un vârf, complet, are ambele picioare, l-am analizat foarte mult, stângul, dreptul, explozie, forță, pleacă bine, citește jocul, se întâlnește cu mingea în careu, ceea ce este foarte important.

Intră în combinații, lovitură de cap, este un jucător destul de complet. Bine, până la un anumit nivel, acum nu putem să îl facem de marile forțe ale Europei.

Dar, v-am mai spus, l-am avut, puteam să îl iau, nu am reușit, mi s-a cerut în jurul la un milion de euro. Echipa din Turcia nu a avut posibilitatea să plătească la momentul respectiv.

Și poate a fost un noroc, și al meu, și al lui Drăguș, că l-am luat pe Drăguș atunci”,