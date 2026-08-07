Sport

Marius Şumudică a zburat la Cluj! Întâlnire decisivă cu Neluţu Varga şi Marian Copilu pentru a prelua CFR. Exclusiv

Marius Şumudică e aproape de revenirea la CFR Cluj. Antrenorul va ajunge vineri seara la Cluj-Napoca, acolo unde va avea negocierile finale cu Neluţu Varga şi Marian Copilu
Marian Popovici
07.08.2026 | 18:41
Marius Sumudica a zburat la Cluj Intalnire decisiva cu Nelutu Varga si Marian Copilu pentru a prelua CFR Exclusiv
breaking news
Marius Șumudică negociază cu Neluțu Varga revenirea la CFR Cluj Foto: colaj Fanatik
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Neluţu Varga a fost negru de supărare după umilinţa suferită de CFR Cluj în turul trei preliminar din Conference League cu Tromso, scor 0-5. Patronul ardelenilor a promis în FANATIK curăţenie generală şi deja au căzut primele capete de la echipă: antrenorul Antonio Folha şi staff-ul au fost daţi afară, plus jucătorii Renato Pantalon, Bruno Costa și Andre Moreira.

Marius Şumudică zboară la Cluj-Napoca! Negocieri finale cu Neluţu Varga şi Marian Copilu

Marius Şumudică este în pole position să preia banca tehnică. Din informaţiile FANATIK, antrenorul va zbura vineri seara la Cluj-Napoca, acolo unde va negocia cu Neluţu Varga şi Marian Copilu. Pentru a-l convinge să accepte propunerea, ardelenii i-au pregătit un contract pe doi ani, până în vara lui 2028.

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Antrenorul este aşteptat să ia decizia finală în cursul zilei de sâmbătă, după ce va avea un dialog şi cu jucătorii lui CFR Cluj. Astfel, Marius Şumudică este gata să revină în „iarbă” după o pauză de cinci luni.

Şumudică, prima reacţie despre preluarea echipei: „Sunt dispus colaborării”

Vineri dimineaţa, Marius Şumudică, aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că este deschis negocierilor cu CFR Cluj, iar dacă oficialii grupării sunt dispuşi să facă eforturi pentru a stabiliza situaţia din punct de vedere financiar nu exclude o revenire în Gruia:

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„Eu nu ştiu situaţia de la echipă. Vorbesc cu Marian Copilu, este acolo la echipă. Este un mare atu. Fiind prietenul meu, o să am o discuţie cu el şi o să văd situaţia reală a clubului. Vom avea o discuţie şi vedem.

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Dacă lucrurile stau ca atare, am văzut că s-au plătit nişte bani, se fac eforturi.  Dacă există posibilitatea să colaborăm şi să facem lucrurile să meargă, sunt dispus colaborării. Ţi-am mai spus, vreau să ştiu situaţia reală”, a spus Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Neluţu Varga face curăţenie la CFR Cluj! Folha şi trei jucători sunt out

Imediat după meciul cu nordicii, Neluţu Varga promitea, într-o declaraţie pentru FANATIK, că va face curăţenie la CFR Cluj. La mai puţin de 24 de ore după 0-5 cu Tromso, clubul a reziliat cu antrenorul Antonio Folha şi tot staff-ul plus jucătorii Renato Pantalon, Bruno Costa și Andre Moreira.

Dacă Marius Şumudică va ajunge la un acord cu Neluţu Varga, antrenorul se va întoarce după o pauză de cinci ani în Gruia. În 2021, Şumudică a avut punctaj maxim după şapte etape cu CFR Cluj, dar a plecat după scandalul iscat la finalul meciului cu Steaua Roşie Belgrad, pierdut în play-off-ul Europa League.

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Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, Neluţu Varga după 0-5 cu Tromso, pentru FANATIK

  •  7 etape a antrenat Şumudică la CFR Cluj în 2021
  • 3 puncte are CFR Cluj după primele 3 etape din SuperLiga
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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