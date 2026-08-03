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Marius Șumudică, acid după Rapid – CFR Cluj. I-a distrus: „Din respect, eu îmi schimbam numele. E jenant! Se mint!”

Marius Şumudică l-a pus la zid pe unul dintre jucătorii CFR-ului după eşecul clar cu Rapid. Antrenorul a tras un semnal de alarmă şi spune că lucrurile sunt în neregulă la echipa din Gruia.
Marian Popovici
03.08.2026 | 10:52
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EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, acid după Rapid - CFR Cluj. I-a distrus: „Din respect, eu îmi schimbam numele. E jenant! Se mint!”. Sursa: colaj Fanatik
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Rapid a câştigat fără drept de apel meciul cu CFR Cluj din etapa a treia din SuperLiga, scor 3-1. Giuleştenii au dominat prima repriză, în care au marcat de trei ori prin Alex Dobre, autorul unei duble, şi Olimpiu Moruţan.

Marius Șumudică l-a luat la ţintă pe Pantalon: „Din respect mi-aş schimba numele”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Şumudică a criticat jocul defensiv al celor de la CFR Cluj şi l-a luat la ţintă pe Renato Pantalon, care a fost întors de Alex Dobre la primele două goluri ale giuleştenilor:

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Au fost două reprize diferite. Rapid a jucat bine în prima repriză, agresiv, fizic. În a doua repriză, CFR Cluj a făcut nişte schimbări… N-am înţeles de ce n-a început cu aceşti jucători. L-au adus pe acest băiat. Dacă m-ar fi adus în România, din respect mi-aş schimba numele. Îl cheamă Pantalon. L-a băgat în buzunarul pantalonului Dobre ieri.

Nu ştiu de unde îi aduce, cine îi propune lui Neluţu. Dar e jenant. În primă fază, la primul gol, în loc să atace cu piciorul drept, el se duce cu stângul. Apoi, la al doilea gol, a făcut şniţelul, l-a întors de pe stânga pe dreapta. Dacă cineva e acum inteligent şi dă drumul la un Şniţel Pantalon în Cluj, dă lovitura. Să nu poţi să blochezi… Modest…”, a spus Şumudică.

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Şumi, semnal de alarmă: „CFR Cluj se minte”

Şumudică a antrenat atât CFR Cluj, cât şi Rapid. Tehnicianul trage un semnal de alarmă şi spune că ardelenii suferă în mai multe zone, iar victoriile clare cu Voluntari şi Alashkert nu înseamnă că perioada de criză e gata:

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„Nu ştiu dacă Pantalon este improvizaţie, dar prin ce-a arătat este o improvizaţie. Abeid clar este o improvizaţie. CFR Cluj suferă la nivel de portar. Nu se poate să ai un portar care să nu îţi dea anvergură. Nu am nimic cu Vâlceanu. Dar în zona centrală să ai trei jucători foarte lenţi, acolo i-a bătut Rapidul: Djokovic, Muhar şi Costa, care e nepregătit total.

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Singurul câştig, acest vârf Drazic, care îmi place foarte mult. Voiam să îl iau la Gaziantep, dar cerea mult. Suma de transfer era 1.000.000 de euro, cu salariu de 700.000 de euro pe an. Un jucător bun, care face diferenţa. CFR Cluj se minte. Dacă ei cred că au bătut Voluntari cu om în minus şi pe Alashkert tot cu om în minus… Biliboc e mult sub anul trecut. E complet transformat”, a spus antrenorul.

Marius Șumudică, acid după Rapid - CFR Cluj. I-a distrus: „Din respect, eu îmi schimbam numele. E jenant! Se mint!”

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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