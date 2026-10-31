Sport

Marius Șumudică, acuzații de voodoo după Petrolul – CFR Cluj 1-1: „N-am văzut în viața mea așa ceva”

Alex Bodnariu
31.10.2026 | 21:36
Marius Sumudica acuzatii de voodoo dupa Petrolul CFR Cluj 11 Nam vazut in viata mea asa ceva
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Marius Șumudică, uluit după Petrolul – CFR Cluj: „N-am văzut în viața mea așa ceva!”. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Marius Șumudică a făcut spectacol la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj! Antrenorul ardelenilor a tras concluziile. Cele mai tari declarații. Răspuns pentru Adi Mutu.
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Petrolul Ploiești și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, sâmbătă seară, 31 octombrie, într-o partidă disputată pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 14-a din SuperLiga României. La finalul confruntării, Marius Șumudică, antrenorul formației din Gruia, a tras concluziile și a comentat declarațiile făcute de Adrian Mutu la adresa sa.

CFR Cluj, doar un punct din deplasarea de la Ploiești

Formația pregătită de Marius Șumudică a început excelent confruntarea și a deschis scorul încă din minutul 5. Christopher Braun a recuperat mingea în jumătatea adversă și i-a oferit o pasă excelentă lui Stefan Dražić, care l-a învins pe Lukas Zima. Ardelenii au mai avut două oportunități importante de a-și dubla avantajul, însă nu au reușit să profite de ele.

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Petrolul a restabilit egalitatea în minutul 28, după o acțiune frumoasă. Ioniță l-a găsit cu o pasă excelentă pe Alejandro Bran, iar mijlocașul costarican a finalizat fără emoții, din poziție de unu la unu cu Octavian Vâlceanu. Repriza secundă a adus și o fază controversată. În minutul 63, Dražić a trimis din nou mingea în poarta ploieștenilor, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR.

Marius Șumudică, uluit după Petrolul – CFR Cluj: „N-am văzut în viața mea așa ceva!”

La finalul confruntării de pe „Ilie Oană”, Marius Șumudică a tras concluziile după remiza obținută de CFR Cluj în fața Petrolului. Tehnicianul ardelenilor s-a declarat nemulțumit de rezultat, însă și-a lăudat jucătorii pentru efortul depus. În plus, acesta a comentat și declarațiile făcute de Adrian Mutu. „Briliantul” a afirmat că Șumudică nu este în măsură să se plângă de rasism, întrucât, în trecut, ar fi avut la rândul său ieșiri prin care a instigat la ură.

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„Mai mult nemulțumit sunt. Jucătorii m-au mulțumit, sunt niște eroi pentru mine. N-am văzut în viața mea așa teren. Nu pot să înțeleg așa ceva. Nu vreau să discut prea mult. Ambele echipe au jucat pe acel teren. Noi, în șase zile, am avut trei meciuri și astăzi am arătat impecabil. Felicit staff-ul!

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Am luat un punct cu Dinamo acasă, cea mai bună echipă, iar astăzi am jucat pe un teren greu. În a doua repriză am dat drumul la pressing. Cred că cineva face voodoo. Nu se poate așa ceva! Astăzi, Dražić a dat și el în bară. Milimetric. Rezultatul este unul echitabil, dar noi am avut ocaziile clare.

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Nu comentez ce spune Mutu. E prea mare pentru mine. A fost un foarte bun jucător. I-am transmis, când a marcat 100 de goluri în Italia, că este cel mai bun. Dacă el are părerea asta despre mine, nu vreau să comentez. Să-i transmiteți toate cele bune lui și familiei lui. Craiova și Dinamo sunt cele mai bune echipe din România”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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