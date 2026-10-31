Marius Șumudică, acuzații de voodoo după Petrolul – CFR Cluj 1-1: „N-am văzut în viața mea așa ceva”

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Petrolul Ploiești și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, sâmbătă seară, 31 octombrie, într-o partidă disputată pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 14-a din SuperLiga României. La finalul confruntării, Marius Șumudică, antrenorul formației din Gruia, a tras concluziile și a comentat declarațiile făcute de Adrian Mutu la adresa sa.

CFR Cluj, doar un punct din deplasarea de la Ploiești

Formația pregătită de Marius Șumudică a început excelent confruntarea și a deschis scorul încă din minutul 5. Christopher Braun a recuperat mingea în jumătatea adversă și i-a oferit o pasă excelentă lui Stefan Dražić, care l-a învins pe Lukas Zima. Ardelenii au mai avut două oportunități importante de a-și dubla avantajul, însă nu au reușit să profite de ele.

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Petrolul a restabilit egalitatea în minutul 28, după o acțiune frumoasă. Ioniță l-a găsit cu o pasă excelentă pe Alejandro Bran, iar mijlocașul costarican a finalizat fără emoții, din poziție de unu la unu cu Octavian Vâlceanu. Repriza secundă a adus și o fază controversată. În minutul 63, Dražić a trimis din nou mingea în poarta ploieștenilor, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR.

Marius Șumudică, uluit după Petrolul – CFR Cluj: „N-am văzut în viața mea așa ceva!”

La finalul Marius Șumudică a tras concluziile după remiza obținută de CFR Cluj în fața Petrolului. Tehnicianul ardelenilor s-a declarat nemulțumit de rezultat, însă și-a lăudat jucătorii pentru efortul depus. În plus, acesta a comentat și declarațiile făcute de Adrian Mutu. , întrucât, în trecut, ar fi avut la rândul său ieșiri prin care a instigat la ură.

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„Mai mult nemulțumit sunt. Jucătorii m-au mulțumit, sunt niște eroi pentru mine. N-am văzut în viața mea așa teren. Nu pot să înțeleg așa ceva. Nu vreau să discut prea mult. Ambele echipe au jucat pe acel teren. Noi, în șase zile, am avut trei meciuri și astăzi am arătat impecabil. Felicit staff-ul!

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Am luat un punct cu Dinamo acasă, cea mai bună echipă, iar astăzi am jucat pe un teren greu. În a doua repriză am dat drumul la pressing. Cred că cineva face voodoo. Nu se poate așa ceva! Astăzi, Dražić a dat și el în bară. Milimetric. Rezultatul este unul echitabil, dar noi am avut ocaziile clare.

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Nu comentez ce spune Mutu. E prea mare pentru mine. A fost un foarte bun jucător. I-am transmis, când a marcat 100 de goluri în Italia, că este cel mai bun. Dacă el are părerea asta despre mine, nu vreau să comentez. Să-i transmiteți toate cele bune lui și familiei lui. Craiova și Dinamo sunt cele mai bune echipe din România”, a declarat Marius Șumudică, potrivit