Sport

Marius Șumudică, alt episod tensionat în Arabia Saudită. Românul și-a prezentat imediat scuzele. Video

Marius Șumudică a fost implicat într-un episod tensionat spre finalul partidei Al Okhdood - Al Kholood 1-0. La precedentul meci al echipei, antrenorul român a intrat într-un conflict cu vedeta lui Al Ahli, Ivan Toney.
Bogdan Mariș
13.01.2026 | 20:22
Marius Sumudica alt episod tensionat in Arabia Saudita Romanul sia prezentat imediat scuzele Video
ULTIMA ORĂ
Marius Șumudică, moment tensionat în meciul cu Al Kholood. FOTO: X
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a obținut prima victorie pe banca lui Al Okhdood, 1-0 contra celor de la Al Kholood într-o partidă extrem de importantă. Spre finalul jocului, într-un moment în care echipa sa se afla deja în avantaj, tehnicianul român a fost protagonistul unui moment tensionat, iar mai apoi și-a prezentat scuzele.

Marius Șumudică, alt episod tensionat în Arabia Saudită. Românul și-a prezentat imediat scuzele

În minutul 86 al partidei dintre Al Okhdood și Al Kholood, Marius Șumudică a fost surprins de camere cerându-și scuze față de un fotbalist al echipei adverse. Nu este clar de la ce a pornit totul, însă cel mai probabil cei doi fuseseră implicați într-un moment tensionat, ținând cont și de importanța partidei.

ADVERTISEMENT

În etapa precedentă, Al Okhdood a cedat cu 1-0 contra celor de la Al Ahli, la debutul lui Marius Șumudică pe banca tehnică, iar unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 58 de starul oaspeților, englezul Ivan Toney. La finalul partidei, antrenorul român a fost implicat într-un conflict cu atacantul advers, iar acesta a vorbit despre momentul tensionat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Victorie uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

După succesul obținut pe teren propriu contra lui Al Kholood, Al Okhdood a ajuns la 8 puncte în clasamentul din Saudi Pro League, iar distanța până la Al Riyadh, prima formație aflată în afara zonei retrogradării, a rămas de doar un punct. Al Kholood ocupă locul 13, cu 12 puncte, așadar va fi implicată la rândul său în lupta pentru evitarea retrogradării.

ADVERTISEMENT
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii...
Digi24.ro
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”

În următoarea etapă, a 16-a din sezonul 2025-2026, formația pregătită de Marius Șumudică va evolua pe terenul celor de la Al Khaleej, grupare care ocupă momentan locul 8 în clasament. Partida va avea loc vineri, 16 ianuarie, de la ora 16:45. Apoi, pe 21 ianuarie, Al Okhdood va întâlni o nouă rivală din subsolul clasamentului, Al Riyadh.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Marius Șumudică, prima victorie pe banca lui Al Okhdood. Toate detaliile despre Al...
Fanatik
Marius Șumudică, prima victorie pe banca lui Al Okhdood. Toate detaliile despre Al Kholood, echipa pe care a învins-o românul
Dumitru Dragomir a pus lupa pe transferurile iernii în SuperLiga. Concluzie amară pentru...
Fanatik
Dumitru Dragomir a pus lupa pe transferurile iernii în SuperLiga. Concluzie amară pentru fotbalistul adus cu surle și trâmbițe: „Jucător de Divizia B”
Al Okhdood – Al Kholood 1-0. Marius Șumudică, show total în Arabia Saudită....
Fanatik
Al Okhdood – Al Kholood 1-0. Marius Șumudică, show total în Arabia Saudită. Ce a făcut după prima victorie. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cazul Mario Iorgulescu: Gică Hagi 'a făcut demersuri de urgență pentru avionul-ambulanță' care...
iamsport.ro
Cazul Mario Iorgulescu: Gică Hagi 'a făcut demersuri de urgență pentru avionul-ambulanță' care l-a scos din țară!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!