Marius Șumudică, alt episod tensionat în Arabia Saudită. Românul și-a prezentat imediat scuzele. Video

Marius Șumudică a obținut prima victorie pe banca lui Al Okhdood, 1-0 contra celor de la Al Kholood într-o partidă extrem de importantă. Spre finalul jocului, într-un moment în care echipa sa se afla deja în avantaj, tehnicianul român a fost protagonistul unui moment tensionat, iar mai apoi și-a prezentat scuzele.

Marius Șumudică, alt episod tensionat în Arabia Saudită. Românul și-a prezentat imediat scuzele

În minutul 86 al partidei dintre Al Okhdood și Al Kholood, Marius Șumudică a fost surprins de camere cerându-și scuze față de un fotbalist al echipei adverse. Nu este clar de la ce a pornit totul, însă cel mai probabil cei doi fuseseră implicați într-un moment tensionat, ținând cont și de importanța partidei.

În etapa precedentă, Al Okhdood a cedat cu 1-0 contra celor de la Al Ahli, la debutul lui Marius Șumudică pe banca tehnică, iar unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 58 de starul oaspeților, englezul Ivan Toney. La finalul partidei, .

Victorie uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

După , Al Okhdood a ajuns la 8 puncte în clasamentul din Saudi Pro League, iar distanța până la Al Riyadh, prima formație aflată în afara zonei retrogradării, a rămas de doar un punct. Al Kholood ocupă locul 13, cu 12 puncte, așadar va fi implicată la rândul său în lupta pentru evitarea retrogradării.

În următoarea etapă, a 16-a din sezonul 2025-2026, formația pregătită de Marius Șumudică va evolua pe terenul celor de la Al Khaleej, grupare care ocupă momentan locul 8 în clasament. Partida va avea loc vineri, 16 ianuarie, de la ora 16:45. Apoi, pe 21 ianuarie, Al Okhdood va întâlni o nouă rivală din subsolul clasamentului, Al Riyadh.