Marius Șumudică amenință cu demisia de la Rapid după ce suporterii au dat cu bulgări în el: „M-am simțit umilit! Mâine vă anunț decizia”

Rapidul a făcut un pas mare către play-off și . Gruparea pregătită de Marius Șumudică a profitat de pasul greșit făcut de Sepsi și Petrolul și s-a distanțat la 5 puncte de locul 7.

Marius Șumudică, iritat de suporterii care l-au lovit cu bulgări de zăpadă

, Rapid și FC Botoșani au luptat pentru cele trei puncte în Giulești. Formația alb-vișinie a avut câștig de cauză și a obținut victoria grație golului marcat de fundașul Denis Ciobotariu.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu a avut deloc un meci ușor. , iar . Acesta nu a rămas dator și i-a mustrat pe aceștia la golul reușit de formația sa.

La finalul partidei, antrenorul Rapidului a tras concluziile după ce echipa sa a făcut un pas mare către îndeplinirea primului obiectiv din acest sezon și a vorbit și despre momentul în care s-a certat cu suporterii prezenți în spatele băncii tehnice.

ADVERTISEMENT

„Un meci greu, astfel de meciuri se pot decide la o fază fixă, ceea ce s-a și întâmplat. Țin să îmi felicit elevii, bravo, și-au dorit foarte mult, rezultatele îi răsplătesc, cred că în ultimele 9 meciuri avem 8 victorii pe Giulești și un rezultat de egalitate, cel cu Petrolul. Este victoria lor. Botoșaniul este o echipă bine pregătită, care s-a schimbat mult de când a venit Leo și cred că au șanse mare de a se salva.

(n. r. despre conflictul cu suporterii) Nu vreau să comentez, nu vrea să îi pun pe toți suporterii Rapidului în aceeași oală, ei știu că îi iubesc, sunt unul dintre ei, dar nu meritam ceea ce mi s-a întâmplat astăzi și vreau să trec peste. Am vrut să plec în timpul meciului pentru că m-am simțit umilit. Eu respect suporterii Rapidului care știu ce înseamnă spiritul acestui club, dar există o limită când trebuie să îți respecți antrenorul.

ADVERTISEMENT

Cred că eu nu merit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat astăzi, pentru mine a fost o palmă și mă voi gândi bine în noaptea asta și voi lua o decizie mâine. Mâine voi lua o decizie, o să dau un comunicat și o să vedeți care este decizia mea. Îi felicit pe cei care au îndurat frigul, dar nu pot să accept să fiu lovit de către supoterii mei, este prea mult”, a declarat Marius Șumudică la finalul partidei, potrivit .

Marius Șumudică: „Respect decizia arbitrilor”

„(n. r. despre cartonașul galben) Au avut dreptate, nu mi s-a întâmplat, nu mi-am dat seama. La banca mea nu era trasată linia, am crezut că tușa de joc este trasată până unde pot să mă duc, automat, de la linia băncii până la cea a terenului de joc, eu nu mi-am dat seama că am intrat în teren și am oprit acea minge.

ADVERTISEMENT

Asta a fost motivul. Respect decizia arbitrilor, mi-au explicat, eu nu contest decizia, asta este. Nu am făcut voit, nu mi-am dat seama. Am crezut că sunt în spațiul meu tehnic, voi fi suspendat la meciul cu Farul, da. (n. r. despre scandările anti FCSB de la vestiare) Este o întrebare la care nu vă răspund și vă rog să nu-mi mai puneți niciodată întrebarea asta”, a încheiat Marius Șumudică.

Marius Sumudica AMENINTA CU DEMISIA: "MAINE O SA AFLATI DECIZIA MEA"