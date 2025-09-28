Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce spune de Costel Gâlcă și scandalul Dobre – fani

însă jocul giuleștenilor nu convinge încă. Cu toate acestea, formația condusă de Costel Gâlcă este pe poziția a doua și se înscrie clar în lupta pentru cupele europene. Marius Șumudică, fostul antrenor al echipei de sub Podul Grant, a făcut o analiză fermă asupra jocului de sâmbătă seară de pe „Ilie Oană”.

Verdictul lui Marius Șumudică: “Petrolul – Rapid, cel mai slab meci pe care l-am văzut. Terenul e execrabil”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a recunoscut că partida dintre Petrolul și Rapid a fost una dintre cele mai slabe meciuri pe care le-a văzut în acest sezon de SuperLiga României. Fostul tehnician al giuleștenilor este sigur că terenul execrabil a contribuit la lipsa spectacolului de la Ploiești:

„Pe mine puțin mă interesează ceea ce joacă Rapid. Au plecat cu cele trei puncte și asta este cel mai important. Bravo lui Gâlcă și bravo tuturor care sunt acolo. În momentul de față văd că este un echilibru la echipă, nu mai sunt scandaluri, nu mai există absolut nimic.

Au luat trei puncte importante. Cel mai slab meci pe care l-am văzut sezonul ăsta, din punct de vedere al calității. Au și circumstanțe: terenul a fost execrabil. Nu se poate să construiești un stadion așa frumos, să ai o bază de suporteri în spate, și tu, de atâția ani, să joci pe acest gazon.

În momentul în care calci pe un gazon bun, crește și calitatea jocului. Când e numai nisip pe teren e greu să te exprimi. Un meci execrabil, eu n-am văzut nicio ocazie de gol, dar cu un plus pentru Rapid, care a încercat să controleze meciul”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

“Pentru Rapid e important că au bătut. Bravo lor, sunt în cărți pentru podium în Superliga”

Deși jocul Rapidului nu este unul încântător, Marius Șumudică este de părere că cele mai importante sunt punctele. Atât timp cât echipa lui Costel Gâlcă avansează în clasament, mijloacele prin care o face contează mai puțin:

„Rapidul este în grafic, e pe locul doi, bravo lor. Este o echipă ce își trece candidatura la primele trei locuri. Se poate bate acolo. Nu știu dacă și pentru un trofeu, dar eu cred că Rapid, anul ăsta, se va clasa cel puțin pentru cupele europene”, este opinia lui „Șumi”.

Rareș Pop titular, Dobre rezervă. Cum a comentat Șumi decizia lui Costel Gâlcă: “Poți să-i reproșezi ceva dacă echipa câstigă?!”

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a recunoscut că nu a înțeles de ce Costel Gâlcă a ales să îl lase pe Alex Dobre pe banca de rezerve și să-l titularizeze pe Rareș Pop, care are foarte puține minute la Rapid:

„Gâlcă este un om care trece de la o extremă la alta. La Gâlcă m-a mirat că a început cu Rareș Pop, care n-a mai jucat de 6-7 meciuri. Este un tip care simte echipa, nu știu exact care sunt criteriile. Nu știu de ce nu a jucat Dobre, probabil cum a zis, că l-a văzut încărcat, a văzut și gazonul și i-a fost frică să nu-l piardă. Ce să-i zici lui Costel? Atât timp cât ai rezultate… ei nu joacă, nu au dezvoltat absolut nimic, nu au avut nicio ocazie. În rest, Petrolul nu știu dacă pot să-i numesc ‘morți’ din punct de vedere fizic.

La cum arată Petrolul în momentul de față, trebuie să spunem adevărul, ei maximum pot să prindă barajul. Nu știu dacă are cineva forță să-i depășească. Depinde ce se întâmplă și la Csikszereda, care din punct de vedere financiar stau bine, dar politica lor nu știu dacă este ok. Metaloglobus joacă frumos, dar nu fac puncte. Petrolul are cele mai puține goluri marcate”, a mai analizat Marius Șumudică.

Șumudică l-a mustrat în direct pe Dobre, după ce a atacantul a spus că a fost scuipat de fanii Rapidului: “Las-o așa, de ce să mai deschizi subiectul dacă s-a terminat totul bine?!”

După ce Rapid a înregistrat prima înfrângere din acest sezon, fanii au devenit foarte nervoși, iar ținta a fost căpitanul Alex Dobre. După meciul cu Petrolul, a părut că cele două părți au îngropat securea războiului, însă, la flash-interviu, „Oricine ar fi reacționat așa când este înjurat și scuipat”. Marius Șumudică este de părere că acest discurs nu își mai avea locul:

„Nici nu știu dacă mai trebuia să mai spună lucrurile astea, nu înțeleg de ce mai trebuia să faci această declarație. Totul era ok, le-ai dat tricoul suporterilor, te-au ovaționat… de ce mai trebuie să spui toate astea? Totul se aplanse, suporterii erau cu tine, nu trebuia să mai aduci aminte. Nu te mai întorci înapoi. Ăsta este punctul meu de vedere. Nu e normal, după ce te împaci cu suporterii, să mai aduci aminte. Mai ales după ce s-a câștigat un derby. Treci peste!”, a explicat fostul antrenor al Rapidului.

De ce a fost, de fapt, Dobre rezervă. Dezvăluirea lui Robert Niță: “Chiar are o problemă fizică”

Alex Dobre, unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Rapid în momentul de față, a fost lăsat doar pe banca de rezerve în derby-ul cu Petrolul. Atacantul în vârstă de 27 de ani a fost introdus în ultimele 25 de minute pe teren, iar fanii au crezut că poate fi vorba despre o pedeapsă, însă Robert Niță a dezvăluit adevăratul motiv, în direct la FANATIK SUPERLIGA:

„Nu este nicio decizie tactica sau să fie vorba de o pedeapsă. Dobre are o încărcătură sub mușchiul fesier. O spune și aplicația și o spune și GPS-ul. Are un spasm muscular, o contractură, din timpul antrenamentului premergător meciului de la Ploiești. Discuția a fost ca el să fie protejat. A făcut tratament și cu o zi înainte și în dimineața meciului. S-a decis, împreună cu stafful medical și cu jucătorul, să-și asume, dacă va fi nevoie, să fie folosit 20 de minute, ținând cont că el este și în atenția lui Mircea Lucescu pentru echipa națională”, a lămurit Robert Niță, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.