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Marius Șumudică a explicat, extrem de amănunțit, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, tot ceea ce s-a petrecut din punct de vedere tactic în partida de la Stockholm dintre Suedia și România. Tehnicianul de la CFR Cluj a scos în evidență, într-o analiză în stilul său direct, fără perdea, cum l-a bătut tactic Potter pe Gică Hagi.

Analiza tactică a meciului Suedia – România. Marius Șumudică explică modul în care Potter l-a învins pe Gică Hagi

De-a lungul timpului, Marius Șumudică nu s-a ferit niciodată din a analiza și a-și expune părerea despre munca omologilor săi de pe banca primei reprezentative. A făcut-o în mandatul regretatului Mircea Lucescu, iar acum o face și cu Gică Hagi (61 de ani) pe banca „tricolorilor”. După Suedia – România 2-1, din Liga Națiunilor, antrenorul de la CFR Cluj a explicat, detaliat și cu argumente, cum l-a învins britanicul de pe banca nordicilor, Graham Potter (51 de ani), pe „Regele” Hagi.

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În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, „Șumi” a început prin a spune ce a văzut nou la echipa lui Gică Hagi, în comparație cu „era Mircea Lucescu”. „Am văzut o altă strategie de abordare, dacă ne gândim la ceea ce juca echipa cu Mircea Lucescu și care încerca să aibă o posesie, să controleze jocul, să încerce să țină cât mai mult de minge. De data asta am văzut o echipă reactivă. A încercat să fie o echipă reactivă care să recupereze mingea în treimea adversă, o echipă care să facă pressing și o echipă la care el încearcă să imprime așa un curaj. Dar curajul ăsta trebuie să aibă totuși niște baze, niște temelii”.

În privința suedezilor, Șumudică subliniază faptul că aceștia nu mai alcătuiesc o națională imobilă, bazată doar pe fizic, ci una care a crescut valoric din punct de vedere tehnico-tactic. Șumudică spune că în rândul cărora s-au evidențiat doi mijlocași centrali (Ayari și Bergvall) foarte buni.

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„Ei au schimbat ieri (n.r. vineri) modulul și au jucat un 4-4-2 foarte flexibil, fiindcă aveau doi mijlocași centrali foarte buni. Din punctul meu de vedere, foarte buni. În Anglia nu sunt așa wow. Pe faza de apărare sau pe faza de atac, indiferent, de foarte multe ori se transformau din 4-4-2 în 4-2-4, împingeau benzile, având și doi atacanți, Gyokeres și Isak, puternici, jucători care pot cere mingea în spațiu și câștigă duelurile. Deci, revenind la sistem, ei au schimbat și au jucat un 4-4-2”, spune Șumudică.

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Care a fost marile „bube” la sistemul cu trei fundaș folosit de Gică Hagi: „Probleme de interpretare, de așezare, de luare a deciziei”

Șumudică a făcut apoi tranziția către analiza formulei de joc pe care a prezentat-o Gică Hagi în Suedia. Antrenorul CFR-ului subliniază că acest 3-5-2 a fost ceva nou, care nu s-a pliat deloc pe jucătorii pe care „Regele” îi are la dispoziție. Cheia a fost la mijlocul terenului, unde România nu dispune, în comparație cu Suedia, de acei mijlocași centrali de mare calitate.

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„Noi schimbăm. Noi jucam 4-2-3-1, 4-3-3. Acum jucăm cu trei fundași centrali. În momentul în care joci cu trei fundași centrali (….), acesta este un sistem în care ai unghiuri de joc foarte bune, dar un sistem care în anumite compartimente nu mai acoperi latura terenului cum trebuie. Și aici mă refer la linia de fund. Având doi jucători ofensivi, Bancu și Rațiu, cărora li se potrivește acest sistem din punct de vedere ofensiv, dar au probleme pe faza defensivă, rămânând trei fundași centrali, acești trei fundași centrali trebuie să aibă o viteză deosebită ca să facă translația.

Și acești trei fundași centrali trebuie să acopere latura terenului. Nu o mai acoperi în patru, o acoperi în trei de foarte multe ori. Ceea ce nu s-a întâmplat. S-a văzut clar că aici sunt probleme la interpretarea jocului în sistemul cu trei. Și dacă vă uitați la primul gol, probleme de interpretare, de așezare, de luare a deciziei. Mă refer la Ghiță, care cred că putea foarte ușor să facă o alunecare, dar îl prinde pe contră, îl prinde invers. Se uita mai mult după adversar, nu după minge. Și atunci vă spun că, schimbând sistemul, apar dereglări.

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Ok, este un sistem care te împinge. Toată lumea spune că în momentul în care joci cu trei în spate este un sistem defensiv. Nu. Este un sistem foarte ofensiv, fie că-i 3-5-2, fie că-i 3-4-2-1, fie că-i 3-4-3. Indiferent de sistem, este un sistem foarte ofensiv, mai ales dacă ai benzile care împing foarte mult. Și atunci am dat impresia unei echipe care face un pressing, care are curaj.

Eu l-am văzut pe Gică și făcea foarte bine, încerca să împingă foarte mult, tot timpul prin mimica lui, prin gesturile care le făcea, încerca să împingă linia de fund cât mai sus și mijlocașii. Trebuie să ai doi mijlocași în sistemul ăsta, care să fie aproape, dacă preferi unul să fie mai în fața fundașilor și să te acopere, unul trebuie să fie box-to-box. Dacă joci cu doi mijlocași centrali, cel puțin unul să fie box-to-box. Ei au avut în 4-4-2 acești doi jucători, Bergvall și cu Ayari”, punctează Șumudică.

Șumudică insistă pe deficiențele României la mijlocul terenului: „Băluță era rezerva lui Anzor la Craiova, despre ce vorbim? Nu avem lot, nu avem bază de selecție, nimic!”

În opinia lui Marius Șumudică, a rămas dator. Într-un astfel de sistem, bazat pe un pressing agresiv, fără ajutorul liniei mediene, rezultatele nu au cum să se vadă în joc. „În momentul în care tu te duci să faci pressing în sistemul ăsta (n.r. 3-5-2), dacă cei de la mijlocul terenului nu vin să îi susțină pe cei din față… Ai un timing, exact ca un ceas.

Dacă o piesă din ceasul tău nu funcționează, s-a stricat ceasul, nu mai funcționează. Asta se întâmplă în momentul în care tu vrei să faci pressing contra unei echipe care, atenție, rar au ieșit cu minge lungă. Asta înseamnă că tu ai ajuns tot timpul târziu. Tu ai ajuns târziu, ai luat cartonașe galbene, ai ajuns cu atacuri întârziate, n-ai câștigat duelurile, aveau unghiuri de joc foarte bune, iar cei doi mijlocași centrali, ai lor, mult peste nivelul alor noștri”.

Întrebat despre prestația lui Tudor Băluță, trimis titular de Gică Hagi cu Suedia, Marius Șumudică a prezentat o realitate dură: „M-ați întrebat de Băluță. Acesta era rezerva lui Anzor la Craiova. Deci despre ce vorbim? Noi nu avem lot, n-avem arie de selecție, n-avem nimic”.

Sistemul inovator 3-5-2 al lui Gică Hagi, arătat cu degetul de Șumudică: „Jucătorii nu au fost pe pozițiile pe care joacă la echipele de club!”

Marius Șumudică mai scoate în evidență o hibă care ar putea să explice jocul modest al naționalei din Suedia. Tehnicianul remarcă faptul că cei mai mulți jucători pe care a mizat Gică Hagi la Stockholm, în acest sistem inovator 3-5-2, nu sunt familiarizați cu acest stil de joc la echipele de club de la care provin.

„Trebuie să ne uităm în momentul de față și să vedem ce joacă fiecare la echipa de club. Din fundașii centrali, niciunul n-a fost pe poziția lui. Drăgușin nu joacă în trei la Fiorentina. M-am uitat la Ghiță, nu joacă în trei. Au jucat în patru și a jucat în partea stângă, în patru, iar Coubiș joacă bandă dreaptă, joacă bandă dreaptă sus, ceea ce joacă Rațiu. Asta a jucat Coubiș.

La noi, din cei trei fundași centrali, nu pot să aibă repere, fiindcă nu le înveți peste noapte. În momentul în care ești în patru, ai alte repere. Cei trei nu joacă. În altă ordine de idei, repriza a doua, că tot punem semne de întrebare. Păi Screciu nu mai joacă mijlocaș central de un an de zile. Despre ce vorbim?”, subliniază Șumudică.

Antrenorul CFR-ului mai spune că Gică Hagi nu are timp suficient să schimbe, din mers, sistemul la națională, din clasicele 4-3-3, 4-2-3-1 în acest 3-5-2. Pe de altă parte, „Șumi” adaugă că responsabilitatea îi revine exclusiv selecționerului. „E foarte greu să transformi o echipă națională cu o mentalitate în 4-3-3, 4-2-3-1. Nu are timp nici Gică Hagi, dar este responsabilitatea lui într-un final să transforme echipa și să folosească acest sistem”.

Ce sistem de joc va aborda Gică Hagi în meciul cu Bosnia? Șumudică anticipează schimbări în formula de start

Pentru România urmează luni, 28 septembrie, un duel extrem de important cu Bosnia Herțegovina, o echipă mult mai apropiată de nivelul nostru. Marius Șumudică este curios să vadă dacă Gică Hagi va schimba așezarea în teren. „Să vedem ce sistem va alege pentru următorul joc, dacă va continua în trei, fiindcă și Bosnia joacă 4-4-2”.

În privința mijlocașilor noștri, datori cu Suedia, „Șumi” anticipează schimbări în linia mediană. „Acolo, la mijloc, am suferit cu Suedia. E clar că ai nevoie de jucători agresivi și jucători care să-ți câștige dueluri. Mie îmi place (Vlad) Dragomir. Cât a jucat la echipa națională, mie mi-a plăcut. Îmi place. Este un jucător care acoperă o zonă foarte mare de teren. Potențial, a jucat în Champions League. A jucat atâta timp.

Este un jucător care are potență în picioare, care poate să facă lucrul ăsta și câștigă dueluri. În momentul în care la mijloc ai jucători lenți, atunci ai o mare problemă”. Legat de meciul viitor cu Bosnia, Șumudică este de părere că Gică Hagi va schimba 4 – 5 jucători.