Marius Șumudică, analiză la sânge a jocului campioanei FCSB în noul sezon: „Mi-a lăsat un gust amar”. Ce spune despre forma lui Olaru

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a făcut o analiză a jocului prestat de FCSB în acest start de sezon, în special din meciul cu Hermannstadt din Ghencea, scor 1-1, din prima etapă a campionatului.

Ce a scos în evidență în mod special Marius Șumudică după FCSB – Hermannstadt 1-1: „Mi-a lăsat așa un gust amar că Valentin Crețu nu poate să evolueze”

În primul rând, fostul antrenor de la Rapid a mărturisit că a fost lăsat cu un gust amar de faptul că la nivel de Superliga din cauza acelei prevederi U21 din regulament.

Pe de altă parte, tehnicianul a identificat marea problemă de la echipa roș-albastră în acest moment în lipsa de formă sportivă a lui Darius Olaru.

De asemenea, el a vorbit și despre incompatibilitatea lui Florin Tănase cu poziția de atacant central, dar și despre faptul că pentru campioana României nu se pretează să folosească un sistem cu doi mijlocași defensivi la partidele de pe plan intern.

„FCSB-ul mie ieri mi-a lăsat așa un gust amar, fotbalistic vorbind. Și nu FCSB-ul, cred că altele sunt problemele, văzând că acest jucător Crețu nu poate să evolueze.

FCSB-ul pierde foarte mult în flancuri. Nu am nimic cu Cercel, este un jucător de viitor, dar nu are capacitatea lui Crețu de a pune presiune pe părțile laterale. Acest băiat, din cauza acestei reguli U21, este prizonier, să zic așa, și va trebui să rămână pe bancă multe meciuri.

Care sunt în prezent marile probleme din jocul campioanei României

Ce se întâmplă la FCSB? FCSB-ul ieri a început meciul cu Tănase atacant. Tănase niciodată nu poate să joace cu spatele la poartă, el vine foarte bine din poziția de inter. Tănase fuge de contactul cu spatele la poartă adversă.

Ceea ce nu mi-a plăcut, au început meciul cu Chiricheș și Lixandru, doi jucători cu aceleași calități, jucători lenți, le trebuie 3,4,5,6 atingeri pentru a-și așeza mingea pentru o pasă în profunzime. A intrat și Șut, aceeași lentoare. Eu cred că FCSB-ul trebuia să forțeze în acest joc, trebuia să joace cu un singur închizător și cu doi interi.

Aici suferă și din punctul de vedere al formei sportive a lui Olaru. Oricând poate să joace Cisotti cu Olaru, doi interi, și să joci cu un singur număr 6. Nu trebuie să joci acasă cu doi închizători. Nu văd de ce, dar poate greșesc. Acolo au suferit, iar Tănase simțea lucrul ăsta și cobora între linii să își ia mingi și nu aveau om în careu.

Concluzia lui Marius Șumudică: „Pierzi din mijlocul terenului, din faza ofensivă”

Eu am jucat contra lor și știu ce înseamnă Tănase ca inter, e altceva când vine cu fața la joc, are potența de a accelera, atât el, cât și Cisotti sau Olaru pot cere mingea în spațiu. Pierzi din mijlocul terenului, din faza ofensivă.

(n.r. Despre Valentin Crețu) Îți ajunge și îți dă 6-7 centrări periculoase pe meci. Asta e o mare problemă la FCSB, jucătorul under, FCSB suferă. Nu ai pe cine. Eu de exemplu ieri în repriza a doua, dacă voiam să împing cu Crețu, îl treceam în stânga pe Cercel, ei jucau fără benzi, și îl băgam pe Crețu în partea dreapta și jucam cu under. Îl scoteam pe Kiki.

Olaru cred că are nevoie de reușite, are nevoie de jocuri, nu poți să îți recâștigi forma atâta timp cât joci 45 de minute, are nevoie de ritm, are nevoie să joace din 3 în 3 zile, trebuie împins, acum trebuie să îi dai încredere. Olaru rămâne Olaru, jucător de echipă națională, căpitanul FCSB-ului. Vine după 5-6 luni de inactivitate, nu e ușor”, la FANATIK SUPERLIGA.