Marius Şumudică, analiză la sânge după calificarea FCSB în Europa League: “Putea să realizeze mult mai mult anul ăsta! Te întâlneşti rar cu şansa asta”

Marius Șumudică a analizat în detaliu parcursul european al lui FCSB și consideră că echipa lui Gigi Becali putea obține mai mult decât calificarea în Europa League. Fostul antrenor de la Rapid e de părere că roș-albaștrii au ratat o șansă imensă de a ajunge în Champions League.

Marius Șumudică nu e mulțumit de calificarea FCSB în Europa League: „Putea mai mult. A ratat o șansă mare”

După 2-2 în tur, după 3-0 pe Arena Națională în returul cu Aberdeen. , iar Darius Olaru a deschis scorul în prelungirile primei reprize. Adrian Șut și același Darius Olaru au marcat în partea a doua a meciului și au securizat calificarea.

FCSB a ajuns să joace în play-off-ul după ce, anterior, de campioana Macedoniei de Nord,

„Ieri au jucat bine. Ok… primele 30 de minute nu mi-au spus nimic. După care au jucat bine. Au apărut acele cartonașe, a apărut și lovitura de la 11 metri. S-au descătușat și automat, căzând și adversarul, neavând calitatea tehnică a celor de la FCSB, au dominat jocul. Este o calificare meritată din punctul meu de vedere. Nu ușor obținută, dar cu o echipă modestă.

„FCSB a ratat o șansă mare de tot” de a se califica în Champions League

Îmi pare rău pentru fotbalul românesc, pentru că FCSB putea să realizeze mult mai mult anul acesta. Au avut un traiect extraordinar. Nu știu dacă se mai întâlnesc cu așa ceva. Dar, am văzut acum, prin punctele care s-au adunat în coeficientul UEFA, la anul, echipa campioană mai evită un tur”, și-a început Marius Șumudică analiza la

„Asta datorită că a câștigat CFR-ul cele trei puncte”, l-a întrerupt amuzat Adrian Ilie, prezent în platoul emisiunii.

„Ei au avut o șansă mare, cu care te întâlnești rar. Au avut șansa să scoată echipe (n.r. – slabe). Cu toate că multă lume spunea că noi, cei din Europa de Est, suntem marginalizați, dar ai șanse să joci cu echipe accesibile și să te pui la masa bogaților. FCSB a ratat o șansă mare de tot (n.r. – ). Nu știu dacă se vor mai întâlni cu așa șansă”, a comcluzionat Marius Șumudică.

Cum ar trebui să joace FCSB în SuperLiga în opinia lui Marius Șumudică

Odată problema calificării într-o cupă europeană, FCSB trebuie să-și îndrepte atenția și către SuperLiga, unde nu stă deloc bine. Campioana en-titre e pe locul 13, la nu mai puțin de 14 puncte în spatele liderului neînvins Universitatea Craiova. Marius Șumudică știe ce ar trebui să facă și Mihai Pintilii pentru a recupera ecartul.

„Cisotti e un jucător foarte bun, l-am văzut și în acest început de campionat, dar e sub Tănase și Olaru. Eu nu agreez nici ideea ca Tănase și Olaru să nu joace în același timp. FCSB ar trebui să joace 4-3-3 în România, ca să câștige un jucător de atac. Fiindcă FCSB nu mai poate face pași greșiți. Orice punct pierdut este un handicap. Ei trebuie să facă puncte și ar trebui să joace cu doi interi și cu un singur închizător.

În momentul în care joci cu doi, pierzi din forța atacului. Și Șut ajunge la finalizare când ei (n.r. – scoțienii de la Aberdeen) sunt în 10 oameni. Automat, împinge jocul și ajunge acolo, dar Șut n-a mai ajuns acolo de foarte mult timp. Lixandru, la fel, ajunge foarte greu acolo, Chiricheș nu mai vorbim, Baba Alhassan nu mai vorbim…

Și domnul Becali a recunoscut, are cinci jucători de același profil. Eu consider că în campionat trebuie să folosească unul singur. Eu n-aș juca niciodată în campionat cu doi, la nivelul lui FCSB”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

În sprijinul său, a opinat și Andrei Vochin: „Șumi, eu îți dau dreptate 100%. Și-ți dau și un element statistic. Scoți din teren un jucător – oricare ar fi el, Tănase, Olaru, Cisotti – care îți produce minimum 10 goluri pe campionat și ții în teren unul care îți produce în medie două goluri pe campionat”.