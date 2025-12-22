Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, analiză la sânge după FCSB – Rapid 2-1. „Spirit european în ADN” / „Arată foarte rău, fotbal fricos!”

Marius Șumudică a analizat tot ce s-a întâmplat în FCSB -Rapid 2-1. Cum a reușit campioana României să ia cele 3 puncte liderului din Superliga. Unde s-a făcut diferența.
Alex Bodnariu
22.12.2025 | 15:02
Marius Sumudica analiza la sange dupa FCSB Rapid 21 Spirit european in ADN Arata foarte rau fotbal fricos
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a făcut analiza completă a meciului FCSB - Rapid
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a urmărit cu maximă atenție derbyul finalului de an din Superliga României, dintre FCSB și Rapid. Fostul antrenor al giuleștenilor a scos în evidență câteva detalii extrem de interesante de ordin tehnico-tactic.

Laude pentru FCSB din partea lui Marius Șumudică. Marele merit al lui Charalambous

Tehnicianul a lăudat jocul celor de la FCSB. Marius Șumudică este de părere că Elias Charalambous a ales echipa de start ideală. Cipriotul a început meciul cu un singur închizător, pentru a le oferi mai multă libertate fotbaliștilor din spatele vârfului, iar Darius Olaru a fost unul dintre marcatori.

ADVERTISEMENT

„Eu vreau să mă rezum la cum a fost jocul. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Referitor la jocul de ieri, s-au întâlnit două echipe bune, două echipe care, în momentul de față, au arătat un fotbal diferit. Aș vrea să încep cu cei de la FCSB.

FCSB este o echipă care, în momentul în care trebuie să apese accelerația, o face foarte bine. Mă uitam, era minutul 20 și Rapidul nu ieșea din prima jumătate. Au început jocul foarte bine, au controlat și au câștigat mijlocul terenului. De mult timp spun că trebuie să joace cu un singur închizător și uite ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

I-au prins descoperiți pe cei de la Rapid. FCSB este o echipă care are în ADN un spirit european. Se vede că traversează o perioadă bună, chiar dacă sunt obosiți. Au controlat jocul în totalitate. A apărut o oarecare relaxare, pe care nu am înțeles-o. Rapid a pus probleme, dar nu majore. Graovac a fost veriga slabă a celor de la FCSB, din cauza lipsei de viteză și de poziționare. FCSB, ca să închei, este o echipă care a dus nivelul calității jocului la un nivel european, dar pe final a apărut o relaxare”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Digisport.ro
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr

Marius Șumudică, critic la adresa jocului prestat de Rapid. Giuleștenii nu au făcut față ritmului de pe Arena Națională

În plus, antrenorul este de părere că rapidiștii au jucat cu mult prea multă frică, detaliu remarcat și de Victor Angelescu. Marius Șumudică consideră că giuleștenii nu pot practica un fotbal construit de la linia de fund, întrucât este o echipă bazată pe explozie.

„Rapid, din punct de vedere fotbalistic, arată foarte rău. Statisticile o spun. Au luat un singur punct din ultimele trei meciuri de campionat. În momentul de față, traversează o formă slabă. Dezvoltă un fotbal fricos. Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată de ce joacă atac pozițional, ceea ce Rapid nu poate face. Eu am antrenat acești jucători, știu ce pot. Au avut reacție doar când adversarul i-a lăsat”, a mai spus Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Nsimba de la Craiova. „Sunt șanse...
Fanatik
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Nsimba de la Craiova. „Sunt șanse mari să plece”. Exclusiv
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi...
Fanatik
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
Mihai Rotaru, mesaj pentru jucătorii Universității după drama de la Atena și petrecerea...
Fanatik
Mihai Rotaru, mesaj pentru jucătorii Universității după drama de la Atena și petrecerea de la întoarcerea la Craiova. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bomba lui Gigi Becali pe piața transferurilor: 'Îi dau 700.000 de euro salariu'
iamsport.ro
Bomba lui Gigi Becali pe piața transferurilor: 'Îi dau 700.000 de euro salariu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!