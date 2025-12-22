Marius Șumudică, analiză la sânge după FCSB – Rapid 2-1. „Spirit european în ADN” / „Arată foarte rău, fotbal fricos!”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a urmărit cu maximă atenție derbyul finalului de an din Superliga României, dintre FCSB și Rapid. Fostul antrenor al giuleștenilor a scos în evidență câteva detalii extrem de interesante de ordin tehnico-tactic.

Laude pentru FCSB din partea lui Marius Șumudică. Marele merit al lui Charalambous

Tehnicianul a lăudat jocul celor de la FCSB. Marius Șumudică este de părere că Elias Charalambous Cipriotul a început meciul cu un singur închizător, pentru a le oferi mai multă libertate fotbaliștilor din spatele vârfului, iar Darius Olaru a fost unul dintre marcatori.

„Eu vreau să mă rezum la cum a fost jocul. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Referitor la jocul de ieri, s-au întâlnit două echipe bune, două echipe care, în momentul de față, au arătat un fotbal diferit. Aș vrea să încep cu cei de la FCSB.

FCSB este o echipă care, în momentul în care trebuie să apese accelerația, o face foarte bine. Mă uitam, era minutul 20 și Rapidul nu ieșea din prima jumătate. Au început jocul foarte bine, au controlat și au câștigat mijlocul terenului. De mult timp spun că trebuie să joace cu un singur închizător și uite ce s-a întâmplat.

I-au prins descoperiți pe cei de la Rapid. FCSB este o echipă care are în ADN un spirit european. Se vede că traversează o perioadă bună, chiar dacă sunt obosiți. Au controlat jocul în totalitate. A apărut o oarecare relaxare, pe care nu am înțeles-o. Rapid a pus probleme, dar nu majore. Graovac a fost veriga slabă a celor de la FCSB, din cauza lipsei de viteză și de poziționare. FCSB, ca să închei, este o echipă care a dus nivelul calității jocului la un nivel european, dar pe final a apărut o relaxare”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, critic la adresa jocului prestat de Rapid. Giuleștenii nu au făcut față ritmului de pe Arena Națională

În plus, antrenorul este de părere că rapidiștii au jucat cu mult prea multă frică, detaliu remarcat și de Victor Angelescu. M întrucât este o echipă bazată pe explozie.

„Rapid, din punct de vedere fotbalistic, arată foarte rău. Statisticile o spun. Au luat un singur punct din ultimele trei meciuri de campionat. În momentul de față, traversează o formă slabă. Dezvoltă un fotbal fricos. Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată de ce joacă atac pozițional, ceea ce Rapid nu poate face. Eu am antrenat acești jucători, știu ce pot. Au avut reacție doar când adversarul i-a lăsat”, a mai spus Marius Șumudică.