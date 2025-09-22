Marius Şumudică, analiză la sânge după Rapid – Hermannstadt 1-2: „Gafe impardonabile! N-am înţeles ce se întâmplă”

. Fostul antrenor al giuleștenilor, Marius Șumudică, a analizat partida într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a tras concluziile după eșecul Rapidului cu Hermannstadt

Rapid a avut oportunitatea de a se apropia la un singur punct de liderul Universitatea Craiova, însă . Alexandru Dobre a deschis scorul, însă sibienii au egalat prin execuția extraordinară a lui Sergiu Buș, iar Aurelian Chițu a marcat golul de trei puncte în prelungiri.

Fostul antrenor al Rapidului, Marius Șumudică, a analizat partida într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Din punctul meu de vedere, dacă ne raportăm la ce se întâmplă cu FCSB-ul, cu CFR-ul sau cu U Cluj, care au suferit mai multe înfrângeri, nu trebuie să ne mire că pierde Craiova sau pierde Rapid. În primele zece etape, au fost rezultate mai mult sau mai puțin surprinzătoare. Cum au zis și cei de la Craiova, că până la urmă, trebuie să vină și o înfrângere, așa, cu o nonșalanță ieșită din comun.

ADVERTISEMENT

Asta s-a întâmplat și ieri la Rapid. Rapidul, în nota obișnuită a celor zece etape, alternează momentele foarte bune de joc, cum a fost începutul reprizei a doua, care din păcate i-a ținut vreo 20 de minute, cu perioade mai nefaste, în care jocul exprimat lasă de dorit. Asta se întâmplă la Rapid, probabil nu au mai avut nici șansă. Dacă, la 1-0, Vulturar plasează mingea aceea de la 16 metri se termină jocul, 2-0. Dar nu trebuie să uităm că prima repriză a fost a celor de la Hermannstadt, care au avut niște ocazii mari de a marca. Au lovit și bara. Rapidul a fost, practic, inexistentă în prima repriză, o singură ocazie, cea a lui Dobre, care nici nu știu dacă pot să o numesc ocazie.

„Nu am înțeles ultimele minute. Sunt niște gafe impardonabile”

Repriza a doua au început-o foarte bine, au pus presiune, Hermannstadt s-a retras, nu au mai ieșit din jumătatea lor și a venit golul lui Dobre. După care, nu știu ce se întâmplă, cum și domnul Gâlcă a spus că el, de fapt, nu a înțeles ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu știu la ce se referea, dar nu am înțeles ultimele minute. Sunt niște gafe impardonabile, greșeli în zona centrală, la fundașii centrali. Ok, a fost acea execuție incredibilă a lui Buș. La golul doi, se invită acolo fundașii centrali. Manea nu ține linia în spate, îi scoate din offside, după care, indecizie între Pașcanu și Aioani și Chițu marchează. Un plus pentru Măldărășanu, inspirat de această dată, vine cu doi jucători de pe bancă, Buș și Chițu, care marchează”, a declarat tehnicianul.

ADVERTISEMENT

Are Rapid un complex contra lui Hermannstadt?

În sezonul precedent, sub comanda lui Marius Șumudică, Rapid a suferit două înfrângeri contra lui Hermannstadt, 0-1 în campionat și 1-2 în semifinala Cupei României, iar în ambele cazuri sibienii au marcat golul victoriei în prelungiri. Tehnicianul a făcut o comparație între acele dueluri și eșecul înregistrat duminică de trupa lui Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

„În sezonul trecut, noi am bătut 1-0 printr-o greșeală a lui Bejan, după care am pierdut de două ori în prelungiri. O dată pe o gafă a lui Ignat și o dată n-am înțeles nici eu, la fel ca domnul Gâlcă, în momentul în care egalăm, 1-1, de ce ne retragem sau de ce nu știm să ne retragem și să intrăm în prelungiri, fiind un joc total diferit, semifinala de Cupă.

La această paralelă trebuie să facem niște obiecții. Hermannstadt era mult mai puternică, era pe un trend ascendent în sezonul trecut, acum era pe un trend descendent. Anul trecut, juca un Ianis Stoica, juca Murgia, juca Goncalves. Sunt jucători greu de înlocuit, chiar dacă acest copil, Ciubotaru, îmi place în banda stângă. Nu e nici Balaure, care e accidentat, lipsesc patru piese de bază față de anul trecut. În continuare există acest complex, probabil, pentru Rapid. Îmi pare rău, sincer, aveau o șansă mare de tot să ajungă la un punct de Universitatea Craiova”, a afirmat Marius Șumudică, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT