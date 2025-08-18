Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, analiză nemiloasă după derby-ul Rapid – FCSB 2-2. „O degringoladă! Lumea o să zică acum că lui Gâlcă i-au ieșit schimbările”

Marius Șumudică a făcut o analiză tăioasă după meciul slab al Rapidului de pe Arena Națională împotriva lui FCSB. Cum a comentat schimbările lui Costel Gâlcă
18.08.2025 | 11:19
Marius Sumudica analiza nemiloasa dupa derbyul Rapid FCSB 22 O degringolada Lumea o sa zica acum ca lui Galca iau iesit schimbarile
Marius Șumudică, analiză nemiloasă în ciuda revenirii Rapidului în meciul cu FCSB. Foto: Colaj FANATIK

Cele două goluri marcate de Rapid pe finalul meciului cu FCSB reușesc să ascundă cu brio jocul slab al giuleștenilor, însă asta nu-i poate scăpa lui Marius Șumudică. Fostul antrenor al formației de sub Podul Grant a lăsat la o parte entuziasmul revenirii și a tăiat în carne vie după meciul extrem de slab al echipei lui Costel Gâlcă.

Marius Șumudică, analiză dură după Rapid – FCSB 2-2: „Joc bine gândit tactic de Charalambous”

FCSB a dominat 90% din duelul de pe Arena Națională cu Rapid în calitate de gazdă. Pe baza unei relaxări inexplicabile a campioanei României, giuleștenii au reușit să puncteze de două ori în ultimele 10 minute și au salvat un punct nesperat.

Marius Șumudică a analizat la sânge jocul Rapidului, în direct la FANATIK SUPERLIGA, și a explicat care au fost punctele slabe, dar și cele bune: „Un joc slab din partea ambelor echipe. Dacă e să defalcăm, o primă repriză în care FCSB cedează deliberat terenul, se apără, fac 7 schimbări față de meciul de la Drita. Rapid încearcă un atac pozițional, joacă cu un singur închizător, Keita, punct fix, iar cei de la FCSB au fost deștepți, l-au lăsat fără om. Îl închideau cu Politic.

Practic, în prima repriză, Rapid nu a pus niciun fel de problemă în afara de un șut deviat al lui Dobre. Un joc bine gândit tactic de Charalambous în prima repriză. În a doua repriză au schimbat sistemul și automat Rapid a devenit superioară la mijlocul terenului, după ce au trecut în 4-2-3-1, însă apoi au urmat alte 20-30 de minute anoste ale Rapidului.

Pe final, FCSB pusese stăpânire pe joc, mai ales că domnul Gâlcă l-a scos pe Christensen. Când a intrat Koljic, Baroan a venit în spatele lui. Jambor a intrat un fel de număr 10, venea între linii să primească mingea. Atâta timp cât FCSB a jucat cu un singur închizător și doi interi, ceea ce vorbeam acum câteva emisiuni, totul a mers bine”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„A doua repriză, degringoladă totală”. Marius Șumudică, nemilos la adresa jocului Rapidului

Marius Șumudică nu a înțeles ideile lui Costel Gâlcă de la schimbările făcute și spune că giuleștenii au avut parte și de o doză de noroc, ceea ce le-a lipsit în sezonul trecut: „A doua repriză, Gâlcă a riscat foarte mult. A fost o degringoladă totală. Toți spun că i-au ieșit schimbări, poate și datorită autului lui Pașcanu, care a jucat fundaș dreapta. Acolo a fost o primă greșeală a lui Ngezana. Koljic, atât de mult hulit sezonul trecut, iată că marchează 2 goluri și aduce egalul Rapidului. Singura soluție era să dea cu călcâiul acolo și asta a făcut.

Al doilea gol a fost de cascadorii râsului. Stoian îi dă mingea redublată lui Ngezana, iar cel mai dificil pare că e să joci simplu. El trebuie să joace minge lungă, dar încearcă să dribleze. Borza îl citește, recuperează, centrare în fața porții, iar 50% din gol e al lui Târnovanu. Nu ai voie să respingi așa în față.

Felicit exuberanța și dorința jucătorilor. Publicul i-a purtat spre acest punct. FCSB e echipa mai matură, care la 2-0 are ocazie clară de 3-0 prin Ngezana. Intervine și puțin de noroc, pe care Rapid nu l-a avut sezonul trecut, și iată că recuperează punctul”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

