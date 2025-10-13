Marius Șumudică, analiză tăioasă: “Am scăpat de mâini moarte la națională! Toți contestatarii lui Mircea Lucescu să-și dea singuri 2 palme! I-a subordonat pe austrieci!”

. Marius Șumudică a analizat în direct victoria „tricolorilor”. Antrenorul român nu a dat înapoi din a-i critica pe

Marius Șumudică a spus totul despre victoria obținută de Mircea Lucescu în România – Austria 1-0

„Ticolorii” au obținut 3 puncte mari la București în fața Austriei, echipă care venea după un 10-0 cu San Marino și care nu pierduse niciun meci până la disputa de duminică seară de pe Arena Națională. Marius Șumudică a lăudat tactica selecționerului Mircea Lucescu și consideră că toți cei care l-au pus la zid trebuie să regrete cu vârf și îndesat vorbele aruncate în public la adresa lui „Il Luce”.

„Tactic, este o lecție de predat mai tinerilor antrenori și tuturor la cursurile de licență pro. Este ceva dus la maxim, pentru mine. Eu îl cunosc foarte bine pe Mircea Lucescu, știu ceea ce face. Nu lasă nimic la voia întâmplării. Este un tip al detaliilor. Cei care l-au contestat trebuie să se pălmuiască singuri și să își dea 2 palme în fața oglinzii.

Cred că pentru ei a fost cea mai mare palmă pe care o puteau lua vreodată. Acest om a trecut peste tot ceea ce s-a întâmplat și chiar a avut puterea de a se duce la interviu și de a discuta. Asta înseamnă mult în portofoliul unui antrenor, să treci peste jigniri și afirmații gratuite și să ajungi în fața camerelor să vorbești despre o victorie. Pentru mine, această victorie este una dintre cele mai frumoase și una contra unei echipe puternice, din prima urnă a fotbalului european. O echipă care are în componență jucători de Bundesliga și care joacă la un nivel înalt, dar ieri au fost subordonați, nu știau ce li se întâmplă”, a spus inițial Marius Șumudică.

De ce a câștigat România contra Austriei

Marius Șumudică și-a continuat analiza și asupra jucătorilor lui Mircea Lucescu. Antrenorul român consideră că „Il Luce” a ales cei mai buni jucători de această dată, pe cei care au meritat să fie convocați, iar acest aspect s-a văzut din plin.

„Am făcut un pressing, ceea ce rar s-a întâmplat la echipa României. Am ieșit în pressing foarte bine. Jocul, gândit foarte bine! Benzile, foarte bine din punct de vedere defensiv. Și Man și Mihăilă, explozivi amândoi, cu viteză. Bîrligea are calitatea aceasta de bătaie, știe să țină mingea. Este ca Drăguș, puternic, face pressing și pune probleme echipei adverse.

De data aceasta am scăpat de mâinile moarte. Cu tot respectul pentru ceilalți jucători, nu am avut mâini moarte. Am câștigat mijlocul terenului și iar, un plus pentru Burcă, care a dat siguranță și a respins tot ce era. Mare de tot pierderea lui Burcă!”, a continuat antrenorul român.

Fotbalistul care l-a dezamăgit pe Marius Șumudică după România – Austria 1-0

Marius Șumudică a avut și un fotbalist pe care nu l-a putut lăuda însă. Mai exact, antrenorul a fost dezamăgit de prestația fundașului Mihai Popescu, care a ieșit accidentat și despre care

„Mihai Popescu, singura bilă neagră. Dacă se adeverește ceea ce au zis medicii, că ar fi o ruptură de ligamente, este cel puțin 6-7 luni OUT și este o mare pierdere și pentru echipa națională, dar și pentru FCSB!”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.