Marius Șumudică analizează echipa de titlu a lui Dinamo. Care sunt atuurile echipei lui Kopic: „Am zis-o de trei luni”

Marius Șumudică a analizat om cu om echipa „câinilor”

Marius Şumudică a analizat Dinamo, spunând că se înscrie cu şanse reale la câştigarea campionatului, fiind o echipă din ce în ce mai solidă:

„Din punctul meu de vedere, cu 1-2 transferuri, dar nu mai multe, este o candidată la titlul de campioană. Dinamo, în momentul de faţă, cum am şi spus-o, are o idee de joc care constă într-o posesie prelungită, care te macină. Eu sunt ferm convins că Zeljko Kopic pregăteşte meciul în funcţie şi de adversar.

Dinamo nu schimbă ideea de joc, ştie să atace poziţional. Au jucători de calitate, care construiesc, te toacă mărunt până te duci în propriul 16. Dacă nu faci un pressing bun de întâmpinare şi îi laşi să se apropie, intervine calitatea jucătorilor.

Un Cîrjan, Soro, Karamoko, plus fundaşii laterali care urcă foarte sus: Opruţ şi Sivis. Jucători cu o calitate deosebită şi care ajung să îţi aducă mingea în faţa porţii şi automat să marcheze.

Pe zona centrală îl au pe Gnahore, care dă echilibru, plus Cîrjan, care creşte de la meci la meci. Orice face, joacă perpendicular, chiar dacă mai şi greşeşte.

Dinamo, în momentul de faţă, arată foarte bine. Au rezultate, au public. Ţi-am zis de la gală, i-am văzut foarte uniţi, am zis că este un argument pro. Este un grup unit, care se bucură şi care trăieşte o poveste frumoasă. Am spus-o de trei luni de zile. Dinamo va pune mari probleme tuturor echipelor din faţă”, a spus Şumudică.

Cei doi jucători care sunt esențiali pentru Dinamo și cât contează plecarea lui Olsen

Fostul antrenor al Rapidului a dezvăluit că Gnahore şi Cîrjan sunt jucătorii esenţiali de la Dinamo. Şumudică susţine că plecarea lui Olsen a contat mult pentru Dinamo, Mărginean nefiind la acel nivel:

„Când pregăteam jocurile cu Dinamo anul trecut, încercam să pun multă presiune la mijloc. Faţă de anul trecut, Dinamo îl are pe Mărginean la mijloc, care e bun, dar e mult sub Olsen. Este o pierdere mare.

Voiam să fac un pressing de întâmpinare, să nu îi las să joace. Mă uit la Gnahore, Cîrjan coboară rar sub linia mingii. Sunt jucători care dau foarte rar pase de 20-25 de metri. Joacă aproape, te macină, joacă scurt şi în faţă, în profunzime.

Dacă o echipă vrea să pună probleme lui Dinamo, trebuie să urce liniile şi să nu îi lase pe cei doi jucători să conducă jocul, pe Gnahore şi Cîrjan. Anul trecut îl aveau şi pe Olsen”, a spus Şumudică.

„E meritul lui”. Șumudică îl laudă pe Kopic

Marius Şumudică l-a lăudat pe Zeljko Kopic pentru parcursul lui Dinamo. Antrenorul croat a reuşit să menţină un nivel ridicat la echipă, în ciuda plecărilor importante din vară:

„Milanov este în scădere de turaţie, Mărginean nu mi se pare o soluţie pentru Dinamo, oriunde joacă. Din punctul meu de vedere, au pierdut un jucător foarte important. Ca să nu zic ce însemna Politic, Selmani.

Dinamo, şi ăsta e meritul lui Kopic, a reuşit să menţină un target în ciuda jucătorilor pe care i-a pierdut şi să joace fotbal. Încă nu e tiki-taka, dar la nivelul României are o idee de joc, poate să domine orice adversar. Nu joacă haotic.

Au unghiuri de joc foarte bune, se simt foarte bine. După meciul cu Turcia, să sperăm că vom reuşi să ne calificăm. Apoi, pe o reconstrucţie, Cîrjan poate fi un jucător util naţionalei.

Dacă Dinamo va reuşi să mai ia un mijlocaş foarte bun, de nivelul lui Olsen, sau mai bun, să îl aşeze între cei doi, să ia un atacant şi atunci se înscrie în lupta pentru campionat”, a spus Şumudică.