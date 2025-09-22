Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că nu ar spune „nu” variantei ca Marius Șumudică să devină antrenor la FCSB, însă cel care se opune este Gigi Mustață. Cum comentează liderul Peluzei Nord acest lucru.

Marius Şumudică, antrenor la FCSB?! Gigi Mustaţă, dialog cu cărţile pe faţă cu Şumi: “A fost o discuţie între doi bărbaţi! Am lămurit lucrurile”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață a confirmat că a avut o discuție cu Marius Șumudică la telefon, însă nu se pune problema ca fostul antrenor de la Rapid să ajungă la FCSB. și dialogul cu „Șumi” a fost unul între doi bărbați, fără resentimente.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Cristi Coste: . Mai în glumă, mai în serios vorbeau de varianta Șumudică la FCSB. Gigi Becali a spus ‘nu îl vrea Mustață’, iar după Șumi a spus ‘am vorbit de trei ori cu Mustață în ultimul timp’”.

Gigi Mustață a lămurit situația: „Eu am vorbit cu el după emisiunea voastră. M-a sunat, am vorbit amândoi, am spus ce aveam de spus, el la fel. Nu pot să vă spun ce am discutat cu el, nu e omenește. El a fost bărbat, a vorbit cu mine ca între doi oameni maturi. Am rămas la nivel de respect, așa e normal. Eu nu sunt genul de om care să țină dușmănii, vorbesc cu oamenii.

„Suporterii nu-și doresc să vină Marius Șumudică la echipă! Gigi Becali știe opinia mea”

Ne-am luat atunci la revedere, ne-am spus noroc. Am auzit și eu astăzi acel fragment din emisiune, au pus-o suporterii pe grupurile noastre. Știți foarte bine, i-am spus și lui Marius că nu se pune problema să vină la FCSB. Sunt niște lucruri care s-au întâmplat în trecut, inima și sufletul lui de rapidist nu îl poate lua nimeni, suntem cu toți realiști vizavi de lucrul acesta.

Suporterii nu cred că-și doresc la momentul acesta, sau oricând altcândva să vină Marius Șumudică. Asta este opinia noastră, a suporterilor! Șumi și toată lumea știe că nu are cum să vină la noi, punct!

Ce o să fac acum, să mă apuc să vorbesc urât de Marius? Eu nu o să jignesc niciodată pe nimeni, chiar dacă am fost jignit de unele persoane. Nu vreau să întorc înapoi jignirile! Am lămurit cu Marius lucrurile acestea, am vorbit ca doi bărbați la telefon. Nu mai are rost să continui subiectul, e închis. Gigi Becali știe bine opinia mea și din acest motiv a făcut-o publică”, a declarat Gigi Mustață.