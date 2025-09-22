Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică, antrenor la FCSB?! Gigi Mustaţă, dialog cu cărţile pe faţă cu Şumi: “A fost o discuţie între doi bărbaţi! Am lămurit lucrurile”

Gigi Mustață a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce dialog a avut cu Marius Șumudică. Ce spune liderul Peluzei Nord despre venirea lui „Șumi” la FCSB.
Iulian Stoica
22.09.2025 | 16:21
Marius Sumudica antrenor la FCSB Gigi Mustata dialog cu cartile pe fata cu Sumi A fost o discutie intre doi barbati Am lamurit lucrurile
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Mustață, reacție fermă vizavi de posibilitatea ca Marius Șumudică să fie antrenor la FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că nu ar spune „nu” variantei ca Marius Șumudică să devină antrenor la FCSB, însă cel care se opune este Gigi Mustață. Cum comentează liderul Peluzei Nord acest lucru.

ADVERTISEMENT

Marius Şumudică, antrenor la FCSB?! Gigi Mustaţă, dialog cu cărţile pe faţă cu Şumi: “A fost o discuţie între doi bărbaţi! Am lămurit lucrurile”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață a confirmat că a avut o discuție cu Marius Șumudică la telefon, însă nu se pune problema ca fostul antrenor de la Rapid să ajungă la FCSB. Liderul Peluzei Nord susține că situația e lămurită și dialogul cu „Șumi” a fost unul între doi bărbați, fără resentimente.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Cristi Coste: Ieri a avut Gigi Becali un dialog cu Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA. Mai în glumă, mai în serios vorbeau de varianta Șumudică la FCSB. Gigi Becali a spus ‘nu îl vrea Mustață’, iar după Șumi a spus ‘am vorbit de trei ori cu Mustață în ultimul timp’”.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață a lămurit situația: „Eu am vorbit cu el după emisiunea voastră. M-a sunat, am vorbit amândoi, am spus ce aveam de spus, el la fel. Nu pot să vă spun ce am discutat cu el, nu e omenește. El a fost bărbat, a vorbit cu mine ca între doi oameni maturi. Am rămas la nivel de respect, așa e normal. Eu nu sunt genul de om care să țină dușmănii, vorbesc cu oamenii. 

„Suporterii nu-și doresc să vină Marius Șumudică la echipă! Gigi Becali știe opinia mea”

Ne-am luat atunci la revedere, ne-am spus noroc. Am auzit și eu astăzi acel fragment din emisiune, au pus-o suporterii pe grupurile noastre. Știți foarte bine, i-am spus și lui Marius că nu se pune problema să vină la FCSB. Sunt niște lucruri care s-au întâmplat în trecut, inima și sufletul lui de rapidist nu îl poate lua nimeni, suntem cu toți realiști vizavi de lucrul acesta.

ADVERTISEMENT
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Digi24.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA

Suporterii nu cred că-și doresc la momentul acesta, sau oricând altcândva să vină Marius Șumudică. Asta este opinia noastră, a suporterilor! Șumi și toată lumea știe că nu are cum să vină la noi, punct!

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă

Ce o să fac acum, să mă apuc să vorbesc urât de Marius? Eu nu o să jignesc niciodată pe nimeni, chiar dacă am fost jignit de unele persoane. Nu vreau să întorc înapoi jignirile! Am lămurit cu Marius lucrurile acestea, am vorbit ca doi bărbați la telefon. Nu mai are rost să continui subiectul, e închis. Gigi Becali știe bine opinia mea și din acest motiv a făcut-o publică”, a declarat Gigi Mustață.

Gigi Mustață, vehement la varianta ca Marius Șumudică să fie antrenor la FCSB

Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să...
Fanatik
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Alex Dobre, ofertă uriaşă în ultimele zile de mercato de la Legia Varșovia:...
Fanatik
Alex Dobre, ofertă uriaşă în ultimele zile de mercato de la Legia Varșovia: “Rapid lua o sumă cu şase zerouri şi salariu de trei ori mai mare”. Exclusiv
Laurenţiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru FCSB: “Au investit bani şi sunt la...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru FCSB: “Au investit bani şi sunt la coada clasamentului! E o situaţie gravă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători...
iamsport.ro
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători că pleacă chiar în timpul meciului: 'Nu am cum să mă uit în ochii lor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!