Marius Șumudică merge în galeria giuleștenilor să îl susțină pe Neil Lennon, chiar și după ultimele evenimente. Tehnicianul român a vorbit despre mesajele fanilor din timpul derby-ului Rapid – Dinamo, scor 1-1.

Marius Șumudică, anunț bombă după derby-ul cu Dinamo! „Merg în galeria Rapidului să-l susțin pe Lennon”. La ce meci va fi pe Giulești

O parte din în timpul derby-ului Rapid – Dinamo București, scor 1-1. Tehnicianul român nu s-a arătat deranjat și le-a făcut o promisiune ultrașilor la FANATIK SUPERLIGA.

Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri. Marius Șumudică a anunțat că va merge în mijlocul galeriei giuleștenilor la partida cu U Cluj, dacă nu va semna cu un alt club până atunci.

Marius Șumudică a mărturisit că își dorește ca Neil Lennon să aibă rezultate la . Tehnicianul britanic nu a câștigat niciun meci încă pe banca giuleștenilor, iar fanii grupării de sub Podul Grant sunt nemulțumiți.

„Există varianta ca în pauza competițională să activez la un club și să nu fiu aici. Dacă la meciul cu U Cluj nu am angajament le promit că merg în galeria Rapidului și o să stau exact în mijlocul lor. O să încurajez echipa și o să-l susțin pe domnul Neil Lennon să facă rezultate.

O să fiu alături de ei, fiindcă mă voi întoarce de unde am plecat. Am plecat dintre ei și o să mă întorc de unde am plecat. Niciodată nu mi-am ascuns dragostea pentru Rapid și tot timpul am avut de pierdut. Am refuzat echipe cu nume din dragoste pentru Rapid”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică, mesaj pentru ultrașii de la Original 1923: „Îi iubesc, știu că sunt rapidiști”

„Fac publică această promisiune, mă voi duce în peluză și voi sta în peluză alături de ei. Îmi aduc aminte că această brigadă (n.r. Original 1923) alerga după mine prin parcare la un meci de handbal să facem o poză.

Au o poză cu mine, la momentul respectiv simțeam că sunt alături de mine și mă iubesc. Pe Giulești au venit mame cu copii, bătrâni și oameni de toate vârstele să facem poze, cred că am făcut sute de poze. Nu cred că este vocea suflării rapidiste.

A fost ceva spontan, ceva izolat, iar această brigadă și-a asumat acest lucru. Le transmit că îi iubesc în continuare, pentru că știu că sunt rapidiști. Le promit că voi sta în mijlocul lor la meciul cu U Cluj dacă sunt în România”, a mai spus tehnicianul.

