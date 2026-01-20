Marius Șumudică, anunț categoric după înfrângerea drastică din Arabia Saudită: „Dacă ne vom salva, e ca și cum am luat campionatul”

ADVERTISEMENT

Numit la Al Okhdood pe 5 ianuarie, Marius Șumudică are un bilanț de o victorie și două eșecuri în primele sale trei partide pe banca echipei. Tehnicianul a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre înfrângerea suferită în etapa precedentă, 1-4 cu Al Khaleej, dar și despre norvegianul Tokmac Nguen, primul fotbalist transferat de Al Okhdood după numirea sa.

Marius Șumudică a reacționat după eșecul drastic suferit în Arabia Saudită

Marius Șumudică a analizat primele sale săptămâni în Arabia Saudită și a dezvăluit în ce situație se află echipa sa, Al Okhdood. „Mă simt bine, dar apar astfel de accidente. De fapt, nici nu știu dacă pot să-l numesc accident, am jucat un meci cu o echipă care lucrează cu același antrenor de 2 ani, mă refer la Donis, fostul antrenor al lui Panathinaikos și Al Hilal.

Are 5 jucători greci aduși. Era foarte greu, un nucleu bine pus la punct. Aici sunt două campionate, primul se desfășoară între primele 9 clasate, care au bugete incredibile, iar al doilea, unde suntem noi, de la locul 10 în jos, toate echipele se luptă pentru supraviețuire. La echipele mari, sunt salarii de 10-12 milioane de euro, un milion pe lună, nu ne putem compara.

Și antrenorii, la Al Hilal e Simone Inzaghi, la Qadsiah, antrenor de mare valoare, Brendan Rodgers, la Neom e Christophe Galtier, din Franța, Sergio Conceicao la Al Ittihad, sunt echipe care investesc foarte mult, dacă reușești să ciugulești un punct, să ai noroc… doar prin noroc poți, valoarea loturilor este incomparabilă cu echipele de la locul 10 în jos”, a declarat antrenorul la FANATIK SUPERLIGA. .

Marius Șumudică, dezvăluiri despre fotbalistul transferat de Al Okhdood

Sâmbătă, , care a evoluat în trecut pentru Ferencvaros și Djurgardens. „Eu am adus un jucător acum, pe Tokmac, jucător care anul trecut a jucat semifinală de Conference League cu Djurgardens, contra lui Chelsea, și a fost inclus de UEFA în echipa sezonului pentru această competiție.

Este foarte greu să aduci jucători, să-i convingi. A trebuit să vorbesc foarte mult cu el, el și-a luat informații de la jucători care au lucrat cu mine și într-un final l-am convins. Un jucător foarte bun, cu cifre foarte bune, totul e să-l aducem la parametrii fizici. Poate juca pe mai multe posturi, atacant, număr 10, bandă stângă”, a afirmat Marius Șumudică.

Marius Șumudică, anunț categoric despre salvarea de la retrogradare

După , Al Okhdood a rămas pe locul 17, penultimul, în prima ligă din Arabia Saudită, fiind la 3 puncte distanţă de Damac, prima echipă aflată deasupra „zonei roșii”. Marius Șumudică a vorbit despre obiectivul echipei. „În momentul de față, suntem mai aproape de retrogradare decât de salvare, să fim corecți.

Eu, când am venit, știam unde vin și mi-am asumat acest lucru. Dacă îi vom salva de la retrogradare, eu și staff-ul meu, va fi ca și cum am luat campionatul. E foarte greu. Valoarea lotului nostru e de 10 milioane de euro, chiar și în România sunt echipe cu o valoare mult mai mare, din punct de vedere al cotei jucătorilor”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK.