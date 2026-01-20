Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, anunț categoric după înfrângerea drastică din Arabia Saudită: „Dacă ne vom salva, e ca și cum am luat campionatul”

Marius Șumudică a reacționat după eșecul suferit de Al Okhdood, 1-4 cu Al Khaleej. Tehnicianul român a vorbit și despre noua achiziție a echipei sale.
Bogdan Mariș
20.01.2026 | 10:15
Marius Sumudica anunt categoric dupa infrangerea drastica din Arabia Saudita Daca ne vom salva e ca si cum am luat campionatul
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a reacționat la FANATIK SUPERLIGA după eșecul suferit de echipa sa, Al Okhdood, contra celor de la Al Khaleej. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Numit la Al Okhdood pe 5 ianuarie, Marius Șumudică are un bilanț de o victorie și două eșecuri în primele sale trei partide pe banca echipei. Tehnicianul a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre înfrângerea suferită în etapa precedentă, 1-4 cu Al Khaleej, dar și despre norvegianul Tokmac Nguen, primul fotbalist transferat de Al Okhdood după numirea sa.

Marius Șumudică a reacționat după eșecul drastic suferit în Arabia Saudită

Marius Șumudică a analizat primele sale săptămâni în Arabia Saudită și a dezvăluit în ce situație se află echipa sa, Al Okhdood. „Mă simt bine, dar apar astfel de accidente. De fapt, nici nu știu dacă pot să-l numesc accident, am jucat un meci cu o echipă care lucrează cu același antrenor de 2 ani, mă refer la Donis, fostul antrenor al lui Panathinaikos și Al Hilal.

ADVERTISEMENT

Are 5 jucători greci aduși. Era foarte greu, un nucleu bine pus la punct. Aici sunt două campionate, primul se desfășoară între primele 9 clasate, care au bugete incredibile, iar al doilea, unde suntem noi, de la locul 10 în jos, toate echipele se luptă pentru supraviețuire. La echipele mari, sunt salarii de 10-12 milioane de euro, un milion pe lună, nu ne putem compara.

Și antrenorii, la Al Hilal e Simone Inzaghi, la Qadsiah, antrenor de mare valoare, Brendan Rodgers, la Neom e Christophe Galtier, din Franța, Sergio Conceicao la Al Ittihad, sunt echipe care investesc foarte mult, dacă reușești să ciugulești un punct, să ai noroc… doar prin noroc poți, valoarea loturilor este incomparabilă cu echipele de la locul 10 în jos”, a declarat antrenorul la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre posibilitatea ca Horațiu Moldovan să semneze cu echipa sa.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de...
Digi24.ro
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor

Marius Șumudică, dezvăluiri despre fotbalistul transferat de Al Okhdood

Sâmbătă, Al Okhdood a oficializat transferul fotbalistului norvegian Tokmac Nguen, care a evoluat în trecut pentru Ferencvaros și Djurgardens. „Eu am adus un jucător acum, pe Tokmac, jucător care anul trecut a jucat semifinală de Conference League cu Djurgardens, contra lui Chelsea, și a fost inclus de UEFA în echipa sezonului pentru această competiție.

ADVERTISEMENT
Ce spunea Julia Sauter despre România, în urmă cu 3 ani
Digisport.ro
Ce spunea Julia Sauter despre România, în urmă cu 3 ani

Este foarte greu să aduci jucători, să-i convingi. A trebuit să vorbesc foarte mult cu el, el și-a luat informații de la jucători care au lucrat cu mine și într-un final l-am convins. Un jucător foarte bun, cu cifre foarte bune, totul e să-l aducem la parametrii fizici. Poate juca pe mai multe posturi, atacant, număr 10, bandă stângă”, a afirmat Marius Șumudică.

Marius Șumudică, anunț categoric despre salvarea de la retrogradare

După eșecul cu 1-4 suferit contra lui Al Khaleej, Al Okhdood a rămas pe locul 17, penultimul, în prima ligă din Arabia Saudită, fiind la 3 puncte distanţă de Damac, prima echipă aflată deasupra „zonei roșii”. Marius Șumudică a vorbit despre obiectivul echipei. „În momentul de față, suntem mai aproape de retrogradare decât de salvare, să fim corecți.

ADVERTISEMENT

Eu, când am venit, știam unde vin și mi-am asumat acest lucru. Dacă îi vom salva de la retrogradare, eu și staff-ul meu, va fi ca și cum am luat campionatul. E foarte greu. Valoarea lotului nostru e de 10 milioane de euro, chiar și în România sunt echipe cu o valoare mult mai mare, din punct de vedere al cotei jucătorilor”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Şumudică RUPE TĂCEREA după ÎNFRÂNGEREA DURĂ cu Al Khaleej: "NU TRANSFER ROMÂNI"

Marius Șumudică a criticat dur transferul de titlu al Rapidului: „N-am înțeles ce...
Fanatik
Marius Șumudică a criticat dur transferul de titlu al Rapidului: „N-am înțeles ce a jucat!”. Anunță o rivală de moarte pentru giuleșteni
Fanatik SuperLiga, marți, 20 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, show alături de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 20 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, show alături de invitați de top după Petrolul – Universitatea Craiova
Andrei Nicolescu, în extaz după Dinamo – U Cluj 1-0: „Cel mai bun...
Fanatik
Andrei Nicolescu, în extaz după Dinamo – U Cluj 1-0: „Cel mai bun meci din etapa asta!”. De ce i-a fost frică la un moment dat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Susține că apropierea de Mircea Lucescu i-a distrus relația cu Cornel Dinu: 'Știa...
iamsport.ro
Susține că apropierea de Mircea Lucescu i-a distrus relația cu Cornel Dinu: 'Știa că sunt prieten cu el, de aceea s-a comportat așa cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!