Marius Șumudică, înaintea celui mai important meci al sezonului: „Îmi doresc să continui la Rapid și la anul”

Rapid se va duela cu Metalul Buzău în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Giuleștenii au ca obiectiv, în acest sezon, calificarea în preliminariile cupelor europene. Marius Șumudică a fost prezent împreună cu

Care este relația reală dintre Marius Șumudică și Victor Angelescu

S-a vorbit despre o relație tensionată între tehnician și Victor Angelescu. Cei doi au venit împreună la conferința de presă și au spus lucrurilor pe nume.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a declarat vehement că își dorește să rămână la Rapid și nu va lua în calcul nicio ofertă de la un alt club. Antrenorul a precizat că are o relație foarte bună cu acționarii clubului și nu s-a pus problema să intre într-un conflict. În plus, tehnicianul a dat de înțeles că partida cu Metalul Buzău din Cupă este cea mai importantă a sezonului. Câștigătoarea trofeului va juca în preliminariile Europa League.

Marius Șumudică: „Nu am nicio ofertă, nu iau în calcul nicio ofertă”

„Ne așteaptă un meci de totul sau nimic. E poate cel mai important meci al sezonului. Nu mai există echipe mici. Anul trecut, Corvinul Hunedoara a câștigat trofeul. Este o competiție pe care am tratat-o cu seriozitate. Trebuie să câștigăm neapărat.

ADVERTISEMENT

Probabil și modul meu de a mă comporta la ultima conferință… Am niște probleme familiale. Nu vreau să dezvolt în momentul de față. Nu vreau să dezvolt acum. Omul cu care m-am înțeles în momentul în care am semnat contractul cu Rapid a fost domnul Victor Angelescu.

Eu nu m-am înțeles decât cu dumnealui. Am discutat toți termenii contractului la momentul respectiv. M-a sunat și am venit imediat. Relația mea cu dânsul este una specială. Este prietenul meu. Eu mă sfătuiesc până și cu magazionerul, dar eu iau decizia finală. Nici Victor Angelescu, nici Dan Șucu nu mi-au impus jucători. Condiții ca la Rapid nu am întâlnit nicăieri.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, singura opțiune care este și va fi e să rămân la Rapid. Nu am nicio ofertă, nu iau în calcul nicio ofertă. În momentul de față nu este decât un target. Eu îmi doresc să continui la Rapid și la anul. La anul, Rapidul se va bate cu șanse reale la titlu. Asta este convingerea mea. Eu cred că Rapid mai are nevoie de maximum doi jucători și ne vom bate la titlu”, a declarat Marius Șumudică.