Marius Șumudică, anunț de ultimă oră despre plecarea în vară de la Rapid. „O spun răspicat”. Exclusiv

Marius Șumudică a dat de înțeles că Tehnicianul mai are un an de contract cu gruparea de sub Podul Grant și nu are de gând să plece din Giulești.

Marius Șumudică, despre plecarea în vară de la Rapid: „Niciodată nu o să iau decizia asta”

Tehnicianul celor de la la finalul sezonului. Marius Șumudică a dezvăluit că acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă conducerea grupării de sub Podul Grant i-ar propune rezilierea contractului.

„O spun răspicat, nu o să plec de la Rapid și nu îmi doresc să plec de la Rapid. Niciodată nu o să iau decizia de a pleca de la Rapid, dacă cei doi acționari sunt nemulțumiți de ce fac la Rapid nu este nicio problemă, ne vom despărți.

Mai am un an de contract, în momentul de față nu se pune problema să plec și nu m-am gândit la așa ceva. Poate am posibilitatea să plec, dar nu mi-am dorit nicio clipă să plec de la Rapid și nu îmi doresc”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „O să spun motivele care au dus la unele insuccese”

„S-au întâmplat o sumedenie de lucruri care au dus la destabilizare și au apăsat pe umerii jucătorilor, au păsat pe umerii staff-ului. E greu, nu e ușor. Lumea nu știe foarte multe lucruri, dar nu vreau să fac un episod din asta și să victimizez personajul Șumudică.

O să spun la sfârșit, o să aduc argumente. O să spun motivele care au dus la unele insuccese, chiar dacă o să rămân, chiar dacă nu o plec. Nu vreau să ies din ecuație și să îmi creez un alibi. Și noi, staff-ul, mai greșim și jucătorii mai greșesc, dar a fost o presiune teribilă și multe lucruri create din interior.

Calificarea într-o cupă europeană este o performanță pentru mine, dar trebuie să o facem cu toții, de la magazioner până la ultimul suporter care susține Rapidul”, a mai spus tehnicianul.