Marius Șumudică, anunț distrugător după Rapid – CFR Cluj: ”Vor trebui să își facă bagajele”

Marius Șumudică a răbufnit la finalul partidei din Cupa României Betano, Rapid – CFR Cluj (0-2). Tehnicianul giuleștenilor a anunțat că va renunța la anumiți fotbaliști în perioada de transferuri de iarnă. Antrenorul și-a manifestat ferm nemulțumirea, .

Marius Șumudică amenință după Rapid – CFR Cluj: ”Vor trebui să își facă bagajele”

Ulterior, Șumudică i-a ”înțepat” pe cei de la Dinamo. A afirmat că nu au fost de acord ca giuleștenii să primească o peluză la derby-ul de pe Arena Națională de duminică, deoarece cu aproximativ 8.000 de fani i-ar fi dominat pe suporterii ”câinilor roșii”.

Tehnicianul alb-vișiniilor a mai transmis, de asemenea, că a refuzat oferta de la Damac, . Chiar dacă ar fi putut câștiga 1.200.000 de euro pe an, Șumudică nu a putut să își încalce cuvântul față de Dan Șucu, Victor Angelescu, fotbaliștii și suporterii rapidiști.

”Știam că suntem calificați. Eu îmi doream să câștig, mereu vreau să câștig. Cred că am avut un joc bun. Am controlat, dar nu am reușit să marcăm. CFR a marcat un gol la o ocazie. Am încercat să câștigăm, ca să putem să jucăm acasă. În sferturi vom juca în deplasare cu Metalul Buzău.

Am demonstrat astăzi că vrem să câștigăm. Nu pot să întru în cabină să le spun jucătorilor să se dea la o parte. Nu e profesionist. S-a văzut că am încercat să egalăm. Dacă marcam, ce facem? Le spuneam să se dea la o parte?

Marius Șumudică: ”Relația mea cu patronii m-a convins să rămân”

Unii au demonstrat că vor să plece, alții vor trebui să își facă bagajele. Nu vorbesc public despre ei. O să vedeți că nu vor fi în lotul pentru cantonamentul din Dubai. Vor fi puși direct pe lista de transferuri.

Nu, am pus capăt. Am avut o ofertă, am refuzat-o. Nu îmi doresc decât să rămân aici. Relația mea cu patronii m-a convins să rămân. Nu am putut să le fac asta patronilor. Nu pot să le fac asta nici jucătorilor și nici fanilor.

Sunt în obiectiv, am trecut și de obiectivul intermediar. Până la urmă sper să reușesc să îi fac pe acești suporteri să fie fericiți. Înseamnă enorm pentru Rapid că Dan Șucu a preluat Genoa.

Șumudică: ”Dacă ne-ar da 8.000 de bilete ar fi dominați și nu ar accepta acest lucru”

Ne gândim la derby. Sperăm ca și fanii noștri să vină la meci. Eu sunt ferm convins că o peluză a fanilor rapidiști, cum cei de la FCSB au înțeles și există un respect între cele două cluburi, cred că așa ar trebui să se întâmple și cu Dinamo. Cred că, dacă ne-ar da 8.000 de bilete, ar fi dominați și nu ar accepta acest lucru.

Este o echipă care joacă. Dar în momentul de față mai sunt 30 de puncte. Dacă vom face 16 puncte, vom fi în play-off. Orice punct este important. Dacă vom reuși să luăm punctele, vom fi în play-off. Avem prima șansă cu Metalul Buzău în Cupă, cu tot respectul. Sperăm la final să ne bucurăm în play-off”, a declarat Marius Șumudică, la finalul .