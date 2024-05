Marius Șumudică anunț surpriză despre vedeta SuperLigii: “Dan Petrescu are încredere. Nu m-ar mira să rămână!”. Exclusiv

CFR Cluj și Rapid București se întâlnesc în etapa a 8-a a playoff-ului Superligii. Meciul cu giuleștenii este extrem de important pentru ardeleni, întrucât au nevoie de o victorie pentru a spera la calificarea în preliminariile Conference League.

Dan Petrescu, înapoi pe banca CFR-ului

Antrenorul s-a înțeles cu patronul echipei, Neluțu Varga, și s-a alăturat mai repede echipei. Oficialii de la CFR speră ca această mutare să fie cheia care va aduce o nouă participare a echipei în cupele europene.

Odată cu venirea lui Dan Petrescu la CFR, au apărut și primele controverse. “Bursucul” a luat decizia de a-l titulariza pe Panagiotis Tachtsidis, deși î

Șumudică a comentat titularizarea lui Tachtsidis

Fostul antrenor al celor de la CFR, Marius Șumudică, a comentat acest subiect la FANATIK Superliga. Sumi este de părere că Dan Petrescu a luat această decizie întrucât a observat calitățile tehnice ale mijlocașului și are încredere în acesta.

“Dan Petrescu are încredere în grec. Pe mine nu m-ar mira să rămână Tachtsidis la CFR. Dacă este pregătit, este cel mai bun mijlocaș din România.

Tachtsidis a jucat împotriva mea doi ani în Arabia Saudită. Era privit ca o vedetă. A fost un deschizător de drumuri pentru fotbaliștii mari. Cu siguranță Tachtsidis va crește. Eu cred că Dan Petrescu vrea să continue cu el”, a spus Marius Șumudică, FANATIK SUPERLIGA de pe Prima Sport 1.

În ultimele săptămâni au apărut tot mai multe discuții legate de fotbalistul CFR-ului. Adrian Mutu a vorbit despre conduita acestuia. Tachtsidis a avut o declarație acidă față de Mutu după plecarea antrenorului de la CFR în urma eliminării din Cupa României. Grecul a spus despre Mutu că nu are caracter. Briliantul i-a oferit răspunsul la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a declarat:

“E vina lor, a celor de la club, că l-au acoperit. Eu știu ce a făcut el în afara terenului, îmi e și rușine să spun. Și ei știu foarte bine ce face el. Am vorbit cu Neluțu și nu știe despre ce face el. Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc.

El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal. Are probleme și cu soția, divorțează. El simte că e pe ultima sută și nu va mai continua. Nu o să mai stea în România”.