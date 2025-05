Marius Șumudică, anunț tranșant înainte de Rapid – CFR Cluj: „Mai am două meciuri, apoi se termină mandatul meu”. Video

Marius Șumudică Antrenorul alb-vișiniilor susține că meciul cu CFR Cluj va fi ultimul pe Giulești.

Marius Șumudică, înainte de Rapid – CFR Cluj: „Atât s-a putut”

Pentru acest lucru, echipa lui Marius Șumudică trebuie în primul rând să o bată pe CFR Cluj. Partida din Giulești, ultima din etapa a 9-a a play-off-ului, e programată luni, de la ora 20:30.

„Atât s-a putut. Dacă vom câștiga mâine, să faci 12 puncte în play-off înseamnă un cuantum de puncte ok, având în vedere deciziile de arbitraj. Unde eram acum cu o decizie favorabilă Rapidului? Poate eram în locul Craiovei, poate eram pe locul 2. N-am cum să trec peste anumite decizii, peste care nu pot să trec.

Numai faultul asupra lui Burmaz, la ultima fază cu Universitatea Craiova. Scădeți-le lor două puncte și puneți unul la noi. Să vedeți unde eram. Am fi avut 33 de puncte, Craiova 35, câștigam mâine și treceam peste. Penalty-ul cu FCSB, clar ca lumina zilei, penalty-ul cu Craiova care nu s-a dat. Uitați-vă câte penalty-uri avea Rapidul anul trecut și câte a avut cu Șumudică.

Au spus clar oameni de la televiziune că meritam penalty-uri care nu s-au acordat. Cu Dinamo am avut penalty, la Ademo, a zis și domnul Avram. Nu a fost să fie. A fost un cumul de factori. A fost un moment neprielnic, din toate punctele de vedere, pentru Rapid”, a declarat Marius Șumudică, la conferinaț de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

„1%, cât sunt șanse, încercăm să ne agățăm de ele”

„Mai am două meciuri, unul în Giulești și unul la Cluj, apoi se termină mandatul meu la Rapid. Am avut niște clauze în contract. Într-un final, vom vedea. 1%, cât sunt șanse, încercăm să ne agățăm de ele. Referitor la Șumudică, vă spun că în ultimii 3 ani Rapid nu a ajuns până la ultimele partide să aibă șanse matematice de a se califica în cupele europene.

Îmi pare rău că nu am rămas la mâna noastră,. Dacă una din cele 5 faze erau în favoarea noastră, eram în cupele europene. Rapid nu a beneficiat de nicio decizie pro. Am fost total dezavantajați. Asta este, am fost scut, am ieșit mereu și am spus lucrurilor pe nume. Nu spun că nu sunt și eu vinovat. Dacă o singură decizie era corect analizată, eram cu șanse la cupele europene. Dacă 2 sau 3 erau corect analizare.

Din punctul meu de vedere, nu e un sezon ratat. Am realizat mai mult decât anul trecut. Am ajuns în semifinalele Cupei, terminăm cel puțin pe locul 5. Am fost total dezavantajați. Nu este un sezon ratat. Avem cea mai tânără echipă din Liga 1”, a adăugat tehnicianul giuleștenilor.