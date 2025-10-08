Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Marius Şumudică anunţă colapsul pentru campioana României. “FCSB va ieşi rapid din cupele europene!”

Marius Șumudică a analizat situația celor de la FCSB. De ce crede antrenorul că echipa campioană va capota în cupele europene
Andrei David
08.10.2025 | 12:13
Marius Şumudică anunţă colapsul la FCSB în cupele europene. Foto: colaj Fanatik

Marius Șumudică a analizat situația de la FCSB, după ce, în ultimul meci de cupe europene, 0-2 în fața elvețienilor de la Young Boys pe Arena Națională, campioana României a mai pierdut doi jucători din cauza accidentărilor.

De ce va ieși FCSB din cupele europene

În momentul de față, FCSB luptă pe două fronturi: Europa League și SuperLiga. Dar Marius Șumudică e de părere că, în scurt timp, campioana României va capota în Europa și se va putea concentra pe campionat.

„FCSB va deveni periculoasă în momentul în care va prinde play-off-ul. Eu consider că, în scurt timp, FCSB va ieși din cursa asta de cupe europene. Atât ei, cât și Universitatea Craiova. Și atunci își vor canaliza mai mult forțele pe competiția internă”, a opinat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Cauza principală pentru ieșirea FCSB-ului din Europa

David Miculescu și Malcom Edjouma nu au terminat meciul cu Young Boys pe teren. Primul a ieșit francezul, încă din primul sfert de oră. Iar elvețienii au deschis scorul înainte ca Florin Tănase să fie introdus în locul lui Edjouma. David Miculescu a rămas pe bancă la pauză, înlocuit cu Cisotti.

„Îi macină jucând la trei zile. Este foarte greu. Uitați-vă ce se întâmplă la FCSB. La maximum două, trei jocuri, pierde un jucător cu probleme musculare. Și, în momentul de față, am înțeles că sunt trei jucători care au probleme musculare. Miculescu, Graovac și Edjouma. E prea mult trei jucători în același timp!”, a punctat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

De ce apar probleme musculare la FCSB

David Miculescu și Malcom Edjouma s-au alăturat lui Daniel Graovac pe lista fotbaliștilor cu probleme musculare. Fundașul a rezistat doar 35 de minute pe teren în meciul cu Oțelul, în urmă cu două etape. 

Trei jucători indisponibilizați de afecțiuni musculare în două meciuri consecutive pentru FCSB. O statistică îngrijorătoare, pe care a invocat-o și Marius Șumudică. Fostul antrenor al Rapidului nu înțelege, însă, de ce se accidentează roș-albaștrii. Mai ales că unii dintre ei nu au evoluat meci de meci.

„E prea mult! În condițiile în care fotbaliștii respectivi nu au jucat din trei în trei zile. În afară de Miculescu, despre care pot să spun că a dus un ritm mai susținut, având în vedere că a fost și la echipa națională. În rest, Graovac și Edjouma nu au foarte multe meciuri jucate. Și nu înțeleg care este cauza”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Program încărcat pentru FCSB

De la startul sezonului, FCSB a avut un program foarte încărcat. Supercupa, jocurile europene și meciurile din SuperLiga au dus contorul la 23 de partide în 92 de zile. Iar în acest interval a existat și pauza pentru meciurile naționalelor. Practic, de la startul sezonului, campioana României a avut câte două meciuri în fiecare săptămână.

  • 23 de partide a disputat FCSB de la startul sezonului
  • 92 de zile s-au scurs de la primul joc oficial pentru FCSB până la derby-ul cu Universitatea Craiova

Pronosticul lui Șumudică: FCSB și Craiova vor ieși din cupele europene (de la min. 16:25)

Surpriză! Dănuț Lupu a spus ce echipă din SuperLiga va câștiga titlul: 'Au...
