Marius Șumudică anunță marea revoluție a lui Mircea Lucescu. „Vor fi titulari pe care nici nu îi va mai chema la lot!”. Exclusiv

Marius Şumudică anunţă marea revoluţie a lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Antrenorul susţine că selecţionerul României va renunţa la câteva piese grele pentru meciul cu Austria.
Marian Popovici
15.09.2025 | 15:34
România nu mai are şanse de a se califica direct la Cupa Mondială după 2-2 cu Cipru. „Tricolorii” sunt abia pe locul 3, dar sunt calificaţi la baraj graţie rezultatelor excelente din Liga Naţiunilor, de anul trecut.

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAMircea Lucescu va rămâne pe banca naţionalei. Marius Şumudică anunţă revoluţia selecţionerului, spunând că mai multe nume grele nu vor mai fi convocate:

O să se despartă Mircea Lucescu de câţiva jucători. Vor fi nişte bombiţe, o să vedeţi la convocare. Nu pot să dezvălui. Da, va fi o revoluţie la echipa naţională.

Vor fi titulari pe are nu îi va mai chema la lot. Eu aşa ştiu”, a dezvăluit Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA. Naţionala noastră a câştigat două meciuri din primele cinci în această campanie, 5-1 cu San Marino şi 2-0 cu Cipru.

Mircea Lucescu: „Avem nevoie de astfel de jucători”

Mircea Lucescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA după meciul cu Cipru că naţionala României nu are un lider în teren, fiind nemulţumit de atitudinea mai multor jucători:

„Voi ați văzut comportamentul lui Kastanos (n.r. – căpitanul ciprioților). Ceva incredibil, cel mai periculos. Am insistat în mod deosebit să fie luat în primire imediat cum trece în terenul nostru. Dădea indicații în teren. Avea mingea la picior și le arăta jucătorilor unde să se ducă, unde să vină.

Avem nevoie de astfel de jucători. Jucători care în teren, în afară că își dau viața, trebuie să intervină și partea cealaltă de răbdare în joc, de organizare a ideilor”, a spus Lucescu.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
