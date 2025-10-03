Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică anunță marea surpriză în lupta la play-off în SuperLiga. Cine detonează bomba

Noul sezon de SuperLiga a oferit, până acum, o mulțime de rezultate surprinzătoare. Marius Șumudică a dezvăluit care este echipa surpriză ce are șanse mari să se lupte la primele patru locuri
Marius Șumudică a dezvăluit cine va fi surpriza din acest campionat, care se va bate la primele locuri. Foto: Colaj FANATIK

Multe echipe ce au fost anul trecut în zona roșie se descurcă foarte bine în acest debut de sezon. FC Botoșani și Unirea Slobozia sunt două exemple foarte bune, ambele fiind la un pas de retrogradare în stagiunea precedentă. Alături de surprize, se regăsește și FC Argeș, formație nou-promovată antrenată de Bogdan Andone. Marius Șumudică a dezvăluit care este echipa-șoc ce se bate cu șanse reale la cupele europene.

Marius Șumudică mizează pe FC Argeș. Piteștenii au un start de sezon fulminant

După 11 etape, FC Argeș a adunat 22 de puncte și se află pe locul 4, la egalitate de puncte cu Rapid, ocupanta locului 3, și la două puncte de liderul Universitatea Craiova. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a explicat că, dacă piteștenii vor continua să presteze în același fel, nimeni nu îi va putea scoate din play-off și se vor lupta serios la primele patru locuri:

„În ultimele 6 meciuri au 5 victorii și un egal. Piteștiul, în opinia mea, dacă va rămâne la acest nivel de joc, nu poți să-i scoți din play-off. În momentul în care începe play-off-ul e alt campionat. O să mai plesnească câteva transferuri la iarnă, cum e Caio, că eu știu ce vrea să aducă Dani Coman.

Vor intra în play-off, dar acolo e greu. Eu am zis de ei și de Dinamo încă de la început. Am zis că vor fi în play-off și se vor bate sus. Este echipa care trece foarte ușor de la un sistem la altul, nu că vreau să-l laud pe Bogdan, că e cumnatul meu.

Se vede că joacă un fotbal total, un fotbal plăcut. Eu cred că cele trei echipe care se exprimă foarte frumos în acest moment sunt Craiova, Dinamo și FC Argeș. Botoșaniul, la fel, joacă frumos”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Bătrâna Doamnă” a avut, de asemenea, un început de sezon peste așteptări. Adrian Mihalcea a trecut la nivelul următor după ce a salvat-o pe Unirea Slobozia de la retrogradare în sezonul trecut. Cu toate acestea, în ultima perioadă forma ei a început să se ducă în jos, iar Marius Șumudică este de părere că acest lucru se întâmplă din cauza problemelor financiare de la club:

„La UTA se vede un recul din momentul în care au apărut problemele cu concordatul preventiv și cu această interzicere a transferurilor, eu sunt ferm convins că UTA arăta mult mai bine. Aceste lucruri apasă vestiarul, iar în momentul de față este într-un mic recul față de celelalte echipe. Va fi greu pentru echipele care nu sunt în momentul ăsta aproape de play-off, și aici mă refer la FCSB și CFR, a declarat fostul antrenor al Rapidului.

