Sport

Marius Șumudică anunță o altă față a lui CFR Cluj: „S-a plătit! Sunt mulțumit de ce face conducerea”

CFR Cluj a ajuns la patru meciuri consecutive fără înfrângere după remiza cu Farul, scor 0-0. Marius Șumudică a comentat meciul din Gruia și a lăudat conducerea
Cristian Măciucă
04.09.2026 | 23:12
Marius Sumudica anunta o alta fata a lui CFR Cluj Sa platit Sunt multumit de ce face conducerea
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Marius Șumudică anunță transformarea echipei CFR Cluj după pauza pentru meciurile echipelor naționale. Foto: sport.pictures.eu.
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CFR Cluj și Farul Constanța au remizat alb în primul meci al etapei a 8-a din SuperLiga. Echipa lui Marius Șumudică a ajuns astfel la patru meciuri consecutive fără înfrângere, dintre care trei s-au terminat cu victorie.

Marius Șumudică, după CFR Cluj – Farul 0-0

Marius Șumudică a pierdut mai mulți fotbaliști în săptămâna premergătoare meciului cu Farul Constanța, terminat la egalitate, scor 0-0. Cu toate acestea, ardelenii o duc bine în SuperLiga. CFR Cluj e pe locul 10 în ierarhie, cu 10 puncte, la patru lungimi de liderul Dinamo, care mâine va juca împotriva FCSB-ului.

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„Având în vedere circumstanțele în care s-a disputat acest joc, pentru mine este o victorie. Jucătorii sunt niște eroi. Să joci în șase zile trei meciuri, cu două deplasări, să joci contra unei echipe care a făcut pregătirea cu Ovidiu Sabău toată vara, a putut să facă transferuri, a putut să lege relații de joc…

Nu puteam s-o ducem decât din organizare, să ne autodepășim și să ducem organismul până la limita limitei. E adevărat că ei au avut ocazii mai mari și mai multe, dar și noi am avut două situații clare, ale lui Biliboc. Îmi felicit jucătorii, a fost o săptămână teribilă din toate punctele de vedere”, a declarat Marius Șumudică, după CFR Cluj – Farul 0-0.

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CFR Cluj scapă de interdicția la transferuri

În ciuda problemelor de la club, Marius Șumudică e mulțumit de modul în care se mișcă lucrurile acum în Gruia. CFR Cluj urmează să scape de interdicția la transferuri și urmează să aducă jucători. Cu toate acestea, fosta campioană l-ar putea pierde pe Lorenzo Biliboc.

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„Sunt mulțumit de ce face conducerea în momentul de față. S-a plătit și s-a ridicat interdicția la transferuri. Cu siguranță, CFR va arăta altfel după întreruperea pentru meciurile echipelor naționale. N-am putut să fac mai multe schimbări, e frica de rezultat, nu e ușor, e greu.

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Noi trebuie să acumulăm puncte. Când voi avea tot lotul la dispoziție, CFR va arăta mult mai bine. Acum, nu arătăm bine nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere al calității. Am dus-o din organizare și din dorința jucătorilor.

L-am inventat pe Abeid, a plecat. L-am inventat și pe Simao astăzi ca fundaș central. Dacă nu luăm gol, asta înseamnă mult pentru mine. Nu știu dacă pleacă Biliboc, nu pot să vă dau un răspuns la o astfel de întrebare. Este alegerea clubului, alegerea lui. Eu sunt antrenor, încerc să-l folosesc cât pot de mult, pentru că e un jucător cu reale calități, care merită mult mai mult. Încă nu este pregătit, nu a avut meciuri în picioare. Dacă era pregătit, astăzi dădea cel puțin un gol.

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Eu am avut o singură zi la dispoziție pentru a pregăti acest joc. N-am putut s-o ținem decât din organizare. Jucătorii sunt niște eroi, îi felicit”, a mai spus antrenorul ardelenilor.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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