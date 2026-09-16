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CFR Cluj, mesaj în forță la ceas de seară. Ardelenii au lansat un comunicat amplu prin care au anunțat cât se poate de clar ce se întâmplă cu Marius Șumudică. Decizia luată în privința antrenorului după ce numele său a fost legat de eventuala preluare a băncii tehnice a „roș-albaștrilor”.

Marius Șumudică nu merge la FCSB. Comunicat amplu din partea CFR Cluj

Gigi Becali a vorbit tot mai apăsat în ultimul timp de varianta pe banca tehnică de la FCSB. Ba chiar actualul antrenor al celor de la CFR Clui a făcut un pas important în acest sens, chiar la FANATIK SUPERLIGA. Mai exact, pentru jigniri şi a promis că nu îi va mai provoca în niciun fel. , iar acum, „Șumi” a clarificat totul printr-un comunicat în forță al celor de la CFR Cluj, prin care a anunțat cât se poate de clar că nu va merge la FCSB.

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„Dragi suporteri, În ultima perioadă, numele meu a fost asociat în mod repetat cu banca tehnică a echipei FCSB. S-au scris multe, s-au spus și mai multe, iar interpretările au mers adesea mult dincolo de realitate. Simt că a venit momentul să vorbesc deschis și să pun capăt acestor speculații. Scuzele pe care le-am adresat suporterilor au fost gestul unui om care a înțeles, cu trecerea timpului, că unele cuvinte și atitudini din trecut au rănit. Au fost sincere și au venit din dorința de a face pace cu propriile greșeli. Nu au ascuns niciun interes și nu au avut niciodată scopul de a-mi “pava” drumul spre o altă echipă. A-ți cere iertare nu înseamnă a-ți căuta un nou loc de muncă, ci a arăta că timpul și experiența te-au făcut să privești altfel lucrurile.

Toți cei care m-au cunoscut de-a lungul carierei știu un lucru: oriunde am fost, am fost trup și suflet pentru echipa mea. Nu am știut niciodată să fac această meserie pe jumătate. Au fost ani în care am petrecut mai mult timp la stadion decât acasă, iar jucătorii pe care îi întâlneam în fiecare dimineață au devenit, în multe momente, familia mea. Am împărțit cu ei bucuria victoriilor, dar și tăcerea grea a înfrângerilor. Doar așa am reușit să construiesc și să obțin rezultate: prin unitate, prin muncă și prin seriozitate. Nu există alt drum. Nu mă prezint ca un om perfect. Am făcut greșeli, unele dintre ele m-au costat și mi-au afectat imaginea. Nu le neg și nu fug de ele. Dar am învățat din fiecare. Toate aceste experiențe, cu plusurile și cu minusurile lor, au clădit antrenorul și omul care sunt astăzi.

Iar astăzi sunt antrenorul echipei CFR Cluj. Un club care m-a primit cu brațele deschise, care mi-a oferit respect, încredere și unitate. Un club în care am găsit nu doar o echipă, ci o comunitate: jucători, staff, conducere și întreaga suflare vișinie, care trăiesc fotbalul cu aceeași pasiune ca mine.



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Și nu pot trece peste un sentiment care mă emoționează de fiecare dată: galeria CFR îmi scandează numele indiferent că jucăm acasă sau în deplasare. M-au aplaudat inclusiv atunci când am venit în Gruia din postura de antrenor al echipei adverse, iar pentru mine acest lucru spune foarte mult. Pentru un antrenor, nu există recunoaștere mai mare decât aceasta. Vă spun sincer: în acest moment al vieții mele, acest lucru valorează pentru mine la fel de mult precum câștigarea unui trofeu. Iar această dragoste nu o voi uita și nu o voi trăda. Prin acest mesaj doresc să închei, o dată pentru totdeauna, toate discuțiile privind o presupusă dorință a mea de a antrena FCSB. Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR, alături de oamenii care cred în mine și în care cred și eu. Le mulțumesc tuturor pentru înțelegere, pentru susținere și pentru respect. Ne vedem pe stadion, uniți, așa cum știm noi. Forza, Forza CFR!”, este comunicatul lansat de CFR Cluj pe pagina oficială.

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Gigi Mustață a vorbit despre venirea lui Marius Șumudică la FCSB

Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord de la FCSB, a spus ferm convins că un scenariu de genul celui în care Marius Șumudică va antrena FCSB nu se va întâmpla. „Haideți să încheiem o dată chestia asta cu Marius Șumudică la noi. E punct, s-a stopat, de foarte multe ori s-a spus că vine, nu o să vină la noi. Și am încheiat subiectul. Este mai simplu”, .

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După ce a luat cunoștință de scuzele prezentate de antrenor, Gigi Mustață a lăsat-o totuși mai moale. „Este un pas înainte pentru domnul Șumudică în cariera de antrenor. Într-un an, doi, trei, cine știe, de ce nu?”, a mai spus liderul suporterilor fostei campioane a României.