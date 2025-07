Denis Drăguș a plecat de la Trabzonspor! Transfer tare: „Semnează pe un salariu uriaș! S-au înțeles cluburile”. Exclusiv

Denis Drăguş pleacă de la Trazbonspor. şi va evolua la Eyupsor, acolo unde a fost împrumutat pentru următorul sezon. Actele urmează să se semneze duminică.

Marius Șumudică anunță transferul lui Denis Drăguș de la Trabzonspor

Anunţul a fost făcut de Marius Şumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fostul antrenor al Rapidului a dezvăluit că atacantul va avea un salariu uriaş, peste cel de 1,5 milioane de euro de la Trabzon:

ADVERTISEMENT

„Am vorbit aseară cu el. S-a înţeles şi azi semnează cu Eyüpspor, echipa de pe locul 6 în Turcia anul trecut. O echipă care a pierdut la un punct calificarea în Conference League. Un patron foarte bogat.

L-au avut pe Arda Turan antrenor, care a plecat la Şahtar. , aseară la miezul nopţii se discutau ultimele detalii, 90% era făcut. Este vorba de împrumutul pe un an.

ADVERTISEMENT

„Peste 1,5 milioane de euro net pe an”

Se mai pune ceva la salariu. Peste 1,5 milioane de euro net pe an. Că o fi 100.000-200.000 de euro, are bonusuri foarte bune. Va câştiga peste 1,5 milioane de euro pe an.

Echipă foarte bună, cu bani, care plăteşte la timp. Este un lux în Turcia pentru că sunt salarii foarte mari. Patronul este în primii 20 ca potenţial financiar, în Turcia”, a dezvăluit Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 26 de ani, Denis Drăguş are contract cu Trabzonspor până în iunie 2028. Turcii l-au transferat cu 1,7 milioane de euro de la Standard Liege, iar în stagiunea precedentă a evoluat în 26 de confruntări.

ADVERTISEMENT