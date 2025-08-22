Marius Şumudică anunţă transferul lui Ianis Hagi: “Va ajunge în Turcia!”. Cu ce echipă semnează. Toate cifrele mutării. Exclusiv

Ianis Hagi este liber de contract din această vară, de când contractul său cu Rangers a fost reziliat. „Prințul” nu a dus lipsă de oferte, iar acum este aproape de a semna cu o echipă din Turcia, Marius Șumudică fiind cel care a oferit anunțul.

ADVERTISEMENT

Marius Şumudică anunţă transferul lui Ianis Hagi: “Va ajunge în Turcia!”. Cu ce echipă semnează. Toate cifrele mutării

Rămas fără echipă în această vară, I . Hagi Jr. nu a dus lipsă de oferte, .

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a anunțat că Ianis Hagi are o ofertă pe masă de la Fatih Karagumruk. Salariul ar urma să fie de peste 1 milion de euro, iar „Prințul” și-ar păstra un procent dintr-o posibilă vânzare. Clubul turc i-a oferit câteva zile de răgaz lui Hagi Jr., fotbalistul urmând să ia o decizie cât mai curând posibil.

ADVERTISEMENT

„O să vedeți că Ianis Hagi va ajunge în Turcia! Eu cred că va ajunge în Turcia, la Karagumruk. Astea sunt informațiile pe care le am, dar asta depinde doar de el, de Ianis Hagi.

„Eu cred că Ianis Hagi se va transfera la Karagumruk”

Mutarea s-ar închide cât mai repede, depinde doar de el, când dă el răspunsul. Eu cred că se va face transferul la Karagumruk. Din ce știu, este o ofertă clară, au discutat și că tot i-au mai dat timp câteva zile.

ADVERTISEMENT

Eu știu că are o ofertă pe masă, clară, și nu știu dacă ar putea să i-o ofere vreun club din România. (n.r. – E adevărat că e un contract de 1,5 milioane de euro) Nu vreau să discut despre cifre. Le știu de acolo și nu pot să le spun imediat.

ADVERTISEMENT

(n.r. – E măcar peste 1 milion?) În jur de 1 milion plus niște procente la o revânzare. Procente ale lui Ianis, dacă îl vând, Ianis va primi un procent dintr-o eventuală vânzare”, a declarat Marius Șumudică.