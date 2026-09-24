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Scandalul dintre Marius Șumudică și Daniel Pancu a aprins spiritele și în Gruia. Suporterii CFR-ului au reacționat după declarațiile lui „Pancone” și au sărit în apărarea antrenorului. Fanii consideră că atacurile lui Pancu nu își au rostul în acest moment.

Ce a spus Daniel Pancu despre Marius Șumudică

Daniel Pancu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că relația sa cu Marius Șumudică a trecut printr-un moment tensionat în urmă cu aproximativ doi ani. Totul a pornit de la o declarație făcută de Pancu la TV, în perioada în care Șumudică o antrena pe Rapid. „Pancone” a spus atunci că formația de sub Podul Grant trebuie să marcheze goluri, în timp ce Șumudică se declarase mulțumit după un meci în care echipa sa nu primise gol. Afirmația l-a deranjat pe tehnician.

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Situația a fost cu atât mai delicată cu cât și avea nevoie să țină legătura cu antrenorul Rapidului pentru jucătorii eligibili la naționala de tineret. Pancu a readus acum episodul în discuție și l-a ironizat pe fostul său coleg de la Rapid. Actualul antrenor al giuleștenilor a comentat scuzele prezentate recent de Șumudică suporterilor FCSB, după mai multe contre din trecut. Pancu s-a întrebat cum va reacționa Șumudică atunci când va întâlni din nou galeria roș-albaștrilor.

„Până când mai răbdăm ipocrizia?”. Fanii CFR-ului, atac devastator după declarațiile lui Daniel Pancu

Suporterii CFR-ului au reacționat după declarațiile lui Daniel Pancu și au sărit în apărarea lui Marius Șumudică. Fanii din Gruia consideră că ironiile lui „Pancone” nu își au rostul în acest moment și că astfel de atacuri nu fac decât să pună o presiune suplimentară pe antrenor. În opinia lor, Șumudică trebuie lăsat să lucreze în liniște.

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„Daniel Pancu încearcă din nou să destabilizeze atmosfera și vine la FANATIK să plângă că Marius Șumudică l-a blocat pe telefon acum nu știu cât timp. Serios?! PÂNĂ CÂND MAI RĂBDĂM IPOCRIZIA? Șumi a reacționat ca un profesionist, Pancu doar caută scuze! Șumudică n-a stat să se certe prin presă, n-a făcut circ. A pus punct unei relații toxice printr-un simplu «block» și și-a văzut de treabă. Asta înseamnă să fii asumat!”, au scris fanii CFR-ului pe pagina de pe TikTok.