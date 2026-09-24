Sport

Fanii lui CFR Cluj i-au luat apărarea după scandalul Pancu – Șumudică: „Până când mai răbdăm ipocrizia?”

Scandalul dintre Marius Șumudică și Daniel Pancu ia amploare. Fanii CFR-ului au reacționat vehement și au sărit în apărarea antrenorului din Gruia. Ce au transmis.
Alex Bodnariu
24.09.2026 | 17:48
Fanii lui CFR Cluj iau luat apararea dupa scandalul Pancu Sumudica Pana cand mai rabdam ipocrizia
ULTIMA ORĂ
„Până când mai răbdăm ipocrizia?”. Fanii CFR-ului, atac devastator după declarațiile lui Daniel Pancu
ADVERTISEMENT

Scandalul dintre Marius Șumudică și Daniel Pancu a aprins spiritele și în Gruia. Suporterii CFR-ului au reacționat după declarațiile lui „Pancone” și au sărit în apărarea antrenorului. Fanii consideră că atacurile lui Pancu nu își au rostul în acest moment.

Ce a spus Daniel Pancu despre Marius Șumudică

Daniel Pancu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că relația sa cu Marius Șumudică a trecut printr-un moment tensionat în urmă cu aproximativ doi ani. Totul a pornit de la o declarație făcută de Pancu la TV, în perioada în care Șumudică o antrena pe Rapid. „Pancone” a spus atunci că formația de sub Podul Grant trebuie să marcheze goluri, în timp ce Șumudică se declarase mulțumit după un meci în care echipa sa nu primise gol. Afirmația l-a deranjat pe tehnician. Șumudică l-a blocat pe Pancu pe telefon, iar cei doi nu au mai comunicat timp de aproximativ două luni.

ADVERTISEMENT

Situația a fost cu atât mai delicată cu cât Pancu era selecționerul României U21 și avea nevoie să țină legătura cu antrenorul Rapidului pentru jucătorii eligibili la naționala de tineret. Pancu a readus acum episodul în discuție și l-a ironizat pe fostul său coleg de la Rapid. Actualul antrenor al giuleștenilor a comentat scuzele prezentate recent de Șumudică suporterilor FCSB, după mai multe contre din trecut. Pancu s-a întrebat cum va reacționa Șumudică atunci când va întâlni din nou galeria roș-albaștrilor.

„Până când mai răbdăm ipocrizia?”. Fanii CFR-ului, atac devastator după declarațiile lui Daniel Pancu

Suporterii CFR-ului au reacționat după declarațiile lui Daniel Pancu și au sărit în apărarea lui Marius Șumudică. Fanii din Gruia consideră că ironiile lui „Pancone” nu își au rostul în acest moment și că astfel de atacuri nu fac decât să pună o presiune suplimentară pe antrenor. În opinia lor, Șumudică trebuie lăsat să lucreze în liniște.

ADVERTISEMENT
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o...
Digi24.ro
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare

„Daniel Pancu încearcă din nou să destabilizeze atmosfera și vine la FANATIK să plângă că Marius Șumudică l-a blocat pe telefon acum nu știu cât timp. Serios?! PÂNĂ CÂND MAI RĂBDĂM IPOCRIZIA? Șumi a reacționat ca un profesionist, Pancu doar caută scuze! Șumudică n-a stat să se certe prin presă, n-a făcut circ. A pus punct unei relații toxice printr-un simplu «block» și și-a văzut de treabă. Asta înseamnă să fii asumat!”, au scris fanii CFR-ului pe pagina CFR Fan Zone de pe TikTok.

ADVERTISEMENT
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul +...
Digisport.ro
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul + Reacția șoferului: ”Mai bine reparați străzile”
Ce se întâmplă cu Denis Drăguș după accidentare. Cum a fost surprins în...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Denis Drăguș după accidentare. Cum a fost surprins în timpul primului antrenament al lui Reghecampf la FCSB. Foto
Laurențiu Reghecampf a dezvăluit discuția cu Gigi Becali despre marea nemulțumire a patronului...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf a dezvăluit discuția cu Gigi Becali despre marea nemulțumire a patronului FCSB: „Să avem puțină răbdare”
Robert Ilyeș revine pe bancă după despărțirea de Csikszereda. A semnat cu o...
Fanatik
Robert Ilyeș revine pe bancă după despărțirea de Csikszereda. A semnat cu o echipă aflată într-o situație disperată
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Motivul incredibil pentru care Dinamo l-a ratat pe Florinel Coman! Cine s-a opus...
iamsport.ro
Motivul incredibil pentru care Dinamo l-a ratat pe Florinel Coman! Cine s-a opus mutării
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!