Sport

Marius Șumudică aprinde derby-ul CFR – U Cluj: ”Spun lucrurile astea cu toate riscurile!”

CFR și U Cluj urmează să se întâlnească într-o restanță din SuperLiga. Marius Șumudică (55 de ani) a făcut o analiză înaintea derby-ului și a spus lucrurilor pe nume.
Traian Terzian
02.10.2026 | 11:48
Marius Sumudica aprinde derbyul CFR U Cluj Spun lucrurile astea cu toate riscurile
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Verdictul lui Marius Șumudică (55 de ani) înaintea derby-ului CFR - U Cluj. Sursă foto: colaj Fanatik
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Deși CFR va juca pe teren propriu meciul cu U Cluj, Marius Șumudică este conștient că rivalii pornesc din postura de favoriți. Tehnicianul a vorbit despre situația mult mai bună în care se află ”șepcile roșii”.

Marius Șumudică, reacție fermă înainte de CFR – U Cluj

CFR și U Cluj vor fi adversare pe 8 octombrie, de la ora 20:30, într-o partidă restantă din etapa a 4-a a SuperLigii, iar Marius Șumudică a adus în discuție bugetul superior al echipei lui Cristiano Bergodi, care își permite să dea salarii mult mai mari.

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”Ne așteaptă un meci extraordinar de greu, cu o echipă superioară nouă în momentul de față. Eu o consider superioară, cu toate riscurile spun lucrurile astea, fiindcă este o echipă susținută. Susținută de mulți fani, au fani mulți în Cluj.

O echipă care a avut rezultate în ultimul timp, a fost în cupele europene, au un buget mult mai mare decât al nostru. Își permit să aducă jucători, să dea salarii foarte mari. Plecăm cu șansa a doua chiar dacă jucăm acasă, dar ești ca animalul ăla rănit, atunci devii mai fioros”, a declarat Șumudică, pentru TVR Cluj.

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CFR Cluj, la un pas de play-off

În ciuda faptului că o vede pe CFR Cluj cu șansa a doua în derby, tehnicianul este conștient că va fi un duel extrem de interesant, mai ales că orice punct câștigat va duce formația din Gruia pe loc de play-off.

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”Cred în potenţialul echipei mele. Orice punct este binevenit. Eu sunt pe 8 acum, aproape de play-off. Un punct te duce pe locul 6, trei puncte pe locul 5. Jocul ăsta este un bonus. Având în vedere rivalitatea dintre suporteri, chiar şi la nivel de jucători, va fi un meci aprig disputat.

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Noi trebuie să fugim cât mai repede de ultimele locuri din clasament. Încercăm să fim pe locurile 7-8, aproape de play-off. E o luptă a mea cu mine să vedem cât de sus pot să duc CFR-ul în acest an”, a spus Marius Șumudică.

Șumudică anunță pierderi importante pentru CFR Cluj

Derby-ul CFR – U Cluj ar fi trebuit să se dispute pe 10 august, dar a fost amânat de LPF pentru a le permite ”feroviarilor” să se pregătească de ”dubla” cu Tromso, din turul 3 preliminar Conference League. Nu le-a fost de prea mare folos, norvegienii impunându-se la general cu 7-1.

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Dacă în plan sportiv pare să-și mai fi revenit odată cu venirea lui Marius Șumudică, CFR Cluj se confruntă în continuare cu probleme financiare. Clubul intrat în insolvență ar putea pierde jucători importanți în pauza de iarnă.

”Să continue această iubire necondiționată, în momentele grele e nevoie de și mai multă afecțiune. Nici să nu se îmbete cu apă rece fiindcă, cu siguranță, în iarnă vor mai pleca jucători. În momentul de față ce putem face e să menținem echipa în prima ligă.

Toți suporterii așteaptă: ‘mamă, când va intra ăla și ăla’. Nu, deocamdată noi suntem departe. Trebuie să ne uităm să fugim cât mai repede de locurile de jos din clasament și să încercăm să ne agățăm, pe cât posibil, de locurile 7-8 acolo, să fim aproape de play-off.

Apoi, cu pregătirea de iarnă și dacă mai putem aduce doi jucători… Pentru că, în iarnă, cu siguranță clubul, ca să supraviețuiască, va trebui să vândă. Cordea, Biliboc… Și atunci trebuie să punem în locul lor alți jucători”, a afirmat Șumudică.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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