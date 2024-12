despre derby-ul Dinamo – Rapid care se va disputa pe Arena Națională. Tehnicianul giuleștenilor se așteaptă la un număr mare de suporteri și la o înțelegere între cele două galerii.

Marius Șumudică aprinde derby-ul Dinamo – Rapid. “Dacă ne-ar da 8.000 de bilete ar fi dominați”

din etapa 21 a SuperLigii. Tehnicianul susține că fanilor dinamoviști le este teamă să dea galeriei giuleștene o peluză întreagă pentru că vor fi acaparați de energia acestora.

Totodată, Șumi speră ca cele două galerii să se înțeleagă între ele, așa cum s-a întâmplat și cu fanii de la FCSB. În cadrul discuției, Șumudică susține și faptul că Rapid va avea un meci facil cu Metalul Buzău și că echipa va face pasul curând în play-off.

“Ne gândim la derby. Sperăm și fanii noștri să vină la meci. Eu sunt ferm convins că o peluză a fanilor rapidiști, cum cei de la FCSB au înțeles și există un respect între cele două cluburi, cred că așa ar trebui să se întâmple și cu Dinamo.

Cred că dacă ne-ar da 8.000 de bilete ar fi dominați și nu ar accepta acest lucru. Este o echipă care joacă. Dar în momentul de față mai sunt 30 de puncte. Dacă vom face 16 puncte, vom fi în play-off.

Orice punct este important. Dacă vom reuși să luăm punctele, vom fi în play-off. Avem prima șansă cu Metalul Buzău în Cupă, cu tot respectul. Sperăm la final să ne bucurăm în play-off”, a spus .

Șumi face curățenie după Rapid – CFR Cluj 0-2

“Știam că suntem calificați. Eu îmi doream să câștig, mereu vreau să câștig. Cred că am avut un joc bun. Am controlat, dar nu am reușit să marcăm. CFR a marcat un gol la o ocazie. Am încercat să câștigăm, ca să putem să jucăm acasă. În sferturi vom juca în deplasare cu Metalul Buzău.

Am demonstrat astăzi că vrem să câștigăm. Nu pot să întru în cabină să le spun jucătorilor să se dea la o parte. Nu e profesionist. S-a văzut că am încercat să egalăm. Dacă marcam, ce facem? Le spuneam să se dea la o parte?

Unii au demonstrat că vor să plece, alții vor trebui să își facă bagajele. Nu vorbesc public despre ei. O să vedeți că nu vor fi în lotul pentru cantonamentul din Dubai. Vor fi puși direct pe lista de transferuri”, a mai spus Șumudică după meci.

Marius Șumudică, declarații la conferința de presă după Rapid - CFR Cluj 0-2