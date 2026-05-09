Marius Şumudică, aproape de revenirea în antrenorat! Ce echipă l-a ofertat pe tehnician. Exclusiv

Marius Șumudică ar putea reveni pe banca unei echipe în viitorul apropiat. Nu este însă vorba despre un proiect din România și nici despre unul din țări în care a mai lucrat, precum Turcia sau Arabia Saudită. Tehnicianul poartă negocieri cu o formație din China.

Marius Șumudică, dorit în Asia! Antrenorul este pe lista unei echipe din China

Antrenorul a vorbit despre viitorul său în timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a spus clar că, în acest moment, nu se gândește să revină în România, nici la Rapid, nici la CFR Cluj, întrucât speră să își continue cariera într-un campionat mai îndepărtat.

„Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să meargă la CFR sau la Rapid. Sunt mai aproape de un alt proiect. Îmi doresc foarte mult să se realizeze. Nu știu ce șanse am. Se alege între trei antrenori. E o zonă îndepărtată. (n.r. China) Să vii în port la Constanța să îți trimit niște colete”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Ce relație are Marius Șumudică cu Marian Copilu. Ce spune antrenorul despre o posibilă revenire la CFR Cluj

Antrenorul a precizat că are o relație foarte apropiată cu Marian Copilu însă nu s-a gândit la posibilitatea de a prelua echipa din Gruia din vară. Mai mult, a precizat că

„Deocamdată nu se pune problema să ajung eu la CFR. Nici nu m-am gândit până acum la așa ceva. Am o relație bună cu Marian Copilu. Eu cu Marian Copilu luăm masa o dată la două-trei zile. Nu mă ascund. Nu am nicio problemă cu Neluțu Varga. Din ce citesc, Edi Iordănescu e favorit. Asta, sigur, dacă pleacă Pancu. Mai puțin probabil să ajung eu. Și mai puțin probabil e să ajung eu la Rapid. Eu nu sunt ranchiunos”, a mai spus Marius Șumudică.