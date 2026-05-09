Marius Şumudică, aproape de revenirea în antrenorat! Ce echipă l-a ofertat pe tehnician. Exclusiv

Ce veste pentru Marius Șumudică! Antrenorul poartă negocieri pentru revenirea pe banca tehnică. În ce campionat ar putea ajunge tehnicianul și ce spune despre propunere?
Alex Bodnariu
09.05.2026 | 13:00
Marius Șumudică, dorit în Asia! Antrenorul este pe lista unei echipe din China
Marius Șumudică ar putea reveni pe banca unei echipe în viitorul apropiat. Nu este însă vorba despre un proiect din România și nici despre unul din țări în care a mai lucrat, precum Turcia sau Arabia Saudită. Tehnicianul poartă negocieri cu o formație din China.

Antrenorul a vorbit despre viitorul său în timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a spus clar că, în acest moment, nu se gândește să revină în România, nici la Rapid, nici la CFR Cluj, întrucât speră să își continue cariera într-un campionat mai îndepărtat.

„Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să meargă la CFR sau la Rapid. Sunt mai aproape de un alt proiect. Îmi doresc foarte mult să se realizeze. Nu știu ce șanse am. Se alege între trei antrenori. E o zonă îndepărtată. (n.r. China) Să vii în port la Constanța să îți trimit niște colete”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Ce relație are Marius Șumudică cu Marian Copilu. Ce spune antrenorul despre o posibilă revenire la CFR Cluj

Antrenorul a precizat că are o relație foarte apropiată cu Marian Copilu, noul oficial de la CFR Cluj, însă nu s-a gândit la posibilitatea de a prelua echipa din Gruia din vară. Mai mult, a precizat că șansele sale de a ajunge la Rapid sunt aproape nule.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
