Marius Șumudică, aproape să semneze în weekend cu noua echipă. Nu e Yunnan! Exclusiv

Marius Șumudică (54 de ani) este foarte să semneze cu o nouă echipă, . FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul ar putea reveni spectaculos în zona Golfului, chiar în această săptămână.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, aproape de o nouă echipă

FANATIK a aflat în exclusivitate că Marius Șumudică este aproape să fie deturnat de saudiți și să revină în Liga Stelelor din Arabia Saudită, acolo unde a mai antrenat de trei ori. Din informațiile FANATIK, sfârșitul acestei săptămâni va fi unul decisiv.

Șumudică este pe lista a două cluburi din Arabia Saudită. Rămâne de văzut pe care dintre cele două echipe o va alege tehnicianul român. În Arabia Saudită, Marius Șumudică a mai antrenat la Al-Shabab (2018-2019, 2022) și la Al-Raed (2022-2023).

ADVERTISEMENT

Deturnat de saudiți din drumul spre China

Marius Șumudică este tentat să dea curs uneia dintre ofertele din Saudi Pro League, chiar dacă este dorit și în China, la Yunnan Yukun, formație la care evoluează și românii Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II. Despre interesul din Asia au scris și colegii de la .

Oferta de la gruparea chineză este valabilă abia din ianuarie 2026, iar, din informațiile FANATIK, Marius Șumudică nu e în totalitate de acord cu propunerea lui Yunnan. La formația lui Burcă și Ioniță II, Șumudică are avea în contract o clauză prin care poate pleca din China doar cu acordul conducerii clubului. Chinezii susțin că așa sunt toate contractele în Chinese Super League.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, și din cauza semnelor de întrebare pe care le ridică oferta din China, pe fir au intrat grupările din Arabia Saudită. Multe depind însă de rezultatele celor două formații care-l doresc pe Șumudică în weekend-ul care urmează. De vineri, 17 octombrie, până duminică, 19 octombrie, este programată etapa a 5-a din Saudi Pro League.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Șumudică este foarte tentat să revină de acum pe bancă și să nu mai aștepte până în luna ianuarie, atunci când ar putea ajunge la Yunnan. Marius Șumudică are dorință de muncă, având în vedere că e .

5 luni au trecut de la despărțirea lui Marius Șumudică de Rapid

1,14 miliarde de euro este valoarea campionatului din Arabia Saudită, conform transfermarkt.com