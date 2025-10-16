Sport

Marius Șumudică, aproape să semneze în weekend cu noua echipă. Nu e Yunnan! Exclusiv

Marius Șumudică este gata de o revenire spectaculoasă în antrenorat. Fostul tehnician al Rapidului are o ofertă beton și ar putea semna contractul cu noua echipă chiar la finalul acestei săptămâni
Cristi Coste, Cristian Măciucă
16.10.2025 | 14:18
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, aproape să semneze în weekend cu noua echipă. Nu e Yunnan! FOTO: Fanatik

Marius Șumudică (54 de ani) este foarte să semneze cu o nouă echipă, după despărțirea de Rapid, care s-a produs în mai 2025. FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul ar putea reveni spectaculos în zona Golfului, chiar în această săptămână.

Marius Șumudică, aproape de o nouă echipă

FANATIK a aflat în exclusivitate că Marius Șumudică este aproape să fie deturnat de saudiți și să revină în Liga Stelelor din Arabia Saudită, acolo unde a mai antrenat de trei ori. Din informațiile FANATIK, sfârșitul acestei săptămâni va fi unul decisiv.

Șumudică este pe lista a două cluburi din Arabia Saudită. Rămâne de văzut pe care dintre cele două echipe o va alege tehnicianul român. În Arabia Saudită, Marius Șumudică a mai antrenat la Al-Shabab (2018-2019, 2022) și la Al-Raed (2022-2023).

Deturnat de saudiți din drumul spre China

Marius Șumudică este tentat să dea curs uneia dintre ofertele din Saudi Pro League, chiar dacă este dorit și în China, la Yunnan Yukun, formație la care evoluează și românii Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II. Despre interesul din Asia au scris și colegii de la gsp.ro.

Oferta de la gruparea chineză este valabilă abia din ianuarie 2026, iar, din informațiile FANATIK, Marius Șumudică nu e în totalitate de acord cu propunerea lui Yunnan. La formația lui Burcă și Ioniță II, Șumudică are avea în contract o clauză prin care poate pleca din China doar cu acordul conducerii clubului. Chinezii susțin că așa sunt toate contractele în Chinese Super League.

Prin urmare, și din cauza semnelor de întrebare pe care le ridică oferta din China, pe fir au intrat grupările din Arabia Saudită. Multe depind însă de rezultatele celor două formații care-l doresc pe Șumudică în weekend-ul care urmează. De vineri, 17 octombrie, până duminică, 19 octombrie, este programată etapa a 5-a din Saudi Pro League.

FANATIK a aflat că Șumudică este foarte tentat să revină de acum pe bancă și să nu mai aștepte până în luna ianuarie, atunci când ar putea ajunge la Yunnan. Marius Șumudică are dorință de muncă, având în vedere că e liber de contract din mai, de când s-a despărțit de Rapid.

  • 5 luni au trecut de la despărțirea lui Marius Șumudică de Rapid
  • 1,14 miliarde de euro este valoarea campionatului din Arabia Saudită, conform transfermarkt.com
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
