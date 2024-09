Marius Șumudică are o mare nemulțumire după Slobozia – Rapid 1-2: „Nu avem voie”. Comparație inedită cu Arsenal și Inter

Nici cele trei puncte câștigate cu Unirea Slobozia nu l-au făcut pe Marius Șumudică să uite de greșelile în lanț ale giuleștenilor la golul marcat de Dmytro Pospelov. Tehnicianul grupării de sub Podul Grant a vorbit la FANATIK SUPERLIGA după succesul din etapa a 10-a.

Mare nemulțumire a lui Marius Șumudică după Slobozia – Rapid 1-2: „Nu avem voie

Marius Șumudică a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre v . Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Tehnicianul giuleștenilor a spus ce l-a nemulțumit în Unirea Slobozia – Rapid București, scor 1-2. până la întâlnirea de pe teren propriu cu Oțelul Galați.

„Când dorm puțin nu știu dacă dorm bine. Câteodată dorm puțin pe fond de supărare, câteodată pe fondul ăsta de entuziasm. M-am trezit de dimineață pentru că începem să pregătim următorul meci, mai rămân trei zile până la meciul cu Galați și mai avem de muncă.

Sunt mai circumspect, am câștigat un joc. Niște colegi din presă mi-au spus că este a doua victorie în ultimele 13 etape, foarte puțin pentru Rapid. Încă nu reușim să câștigăm pe Giulești, ne așteapă această provocare.

Îmi doresc din suflet să legăm victorii și să reușim să spargem gheața, să câștigăm și pe Giulești. Am avut trei deplasări și un meci acasă, cred că ne simțim mai bine în deplasare. Suporterii noștri au creat o atmosferă extraordinară la Clinceni”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „Nu avem voie, trebuie să înțelegem asta”

„Din păcate, același clișeu. Rezultatul final a fost ok, dar am trăit același scenariu ca la meciul cu Iași. La Iași am avut patru, cinci ocazii rarisime și puteam să facem 4-0. Nu reușim să facem lucrul ăsta, după primim un gol și tremurăm până la final, la fel și ieri.

În prima repriză am dominat jocul, am avut cinci, șase ocazii clare să marcăm. Cred că suntem singura echipa care a dominat Slobozia de maniera asta. Nu au avut nicio ocazie, Siegrist nu a avut nicio problemă și la un corner…

Am pregătit fazele fixe, le-am arătat câte goluri au marcat la fazele fixe. De data asta nu periculozitatea dată de înălțimea echipei adverse ne pune probleme, ci o minge care se strecoară printre trei jucători și ajunge în zonă centrală.

Nu avem voie să facem așa ceva, trebuie să înțelegem că unele momente atârnă greu și trebuie să iei o decizie mult mai rapidă, să ataci mingea. Am pregătit fazele fixe în atac și în apărare, le-am arătat video, i-am oprit și pe compartimente, le-am arătat, dar degeaba, câteodată se întâmplă”, a mai spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică, comparație cu Arsenal și Inter: „Nu numai noi am făcut asta”

„Trebuie să avem mai multă reacție, să fim mai agresivi. Agresivitatea nu înseamnă numai duelul, ci și modul în care te poziționezi și ataci mingea. Trebuie să luăm decizii mult mai rapide și să atacăm mingea în careu, nu ai voie să îți iei astfel de goluri.

Am început de la zero, însă într-un final sunt bucuros că am reușit să marcăm. Tot ce s-a întâmplat a fost bazat a fost pe construcție, nu am ajuns acolo prin greșelile adversarului. Am ajuns în situații de a marca în urma unor faze pe care băieții le-au dezvoltat foarte bine.

Ultimele 20 de minute mi-au plăcut dintr-un singur punct de vedere, al seriozității. Trebuie să arătăm la fel cum am arătat la începutul jocului din punct de vedere psihologic, dar e greu să faci lucrul ăsta. Apare conservarea rezultatului când câștigi două din 13 etape.

Apare această frică, automat te retragi puțin. Am făcut și schimbări, cei care au intrat au jucat bine. Am preferat să ne închidem foarte bine, ne-am închis. Nu numai noi am făcut asta, sunt și echipe mari care fac lucrul ăsta.

Arsenal și Inter sunt echipe care se apară în 16 metri și o fac foarte bine. După care au jucători de viteză și pleacă pe spații, ceea ce mi-am dorit și eu. Nu am dat comanda să ne retragem, asta simt jucătorii în momentul respectiv.

Încercam să îi scot de acolo, dar ei știu cel mai bine. În felul ăsta sunt mulțumit că nu și-au creat ocazii de gol, au pus o presiune care nu ne-a pus în pericol poarta”, a declarat tehnicianul Rapidului.

