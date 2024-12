și a ajuns la două etape consecutive fără victorie în SuperLiga României. este în afara zonei de play-off, iar gestul lui Boupendza către suporterii giuleșteni a adus o tensiune nedorită la Rapid.

„Marius Șumudică are o problemă în vestiar!”. Reacții în lanț după gestul lui Boupendza

Rapid este pentru moment pe locul 8 în SuperLiga României după 18 etape, însă giuleștenii pot ajunge pe poziția a 9-a, în funcție de rezultatul partidei de luni dintre Oțelul Galați și FCSB. Formația antrenată de Marius Șumudică este fără victorie de două etape, iar lupta pentru play-off este din ce în ce mai aprinsă.

Giuleștenii au remizat pe teren propriu cu Petrolul, iar meciul a oferit și un moment în care suporterii Rapidului au fost reduși la tăcere. Scos de pe teren de Șumudică în minutul 83, , iar fotbalistul .

În studioul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a analizat situația pe care trebuie să o gestioneze Marius Șumudică în vestiar și a vorbit și despre gesturile comise de cele două vedete ajunse la Rapid, N’Jie și Boupendza. .

„Cred că Șumi are o problemă în vestiar. Scouting-ul adevărat se face cum făcea Arsene Wenger când era la Arsenal. Avea 125 de scouteri sub el pe 5 paliere. Când aduci jucători la echipa ta, trebuie să ai toate informațiile despre ei, nu doar din punct de vedere fotbalistic, ci și din punct de vedere comportamental, al reacțiilor pe care le are sau le-a avut în afara terenului.

Pentru că dacă ne aducem aminte, Boupendza are o problemă cu maxilarul după o bătaie în SUA. Toată lumea spune că N’Jie a fost la Tottenham. Stai puțin că și Daminuță a fost la Milan, la Inter și ajunsese să joace pe la liga a patra prin Timișoara. Nu e ceva neapărat că dacă ai ajuns la o echipă ești foarte mare. Trebuie să te menții la o echipă foarte bună, ceea ce la N’Jie nu este cazul.

N’Jie și Boupendza nu au jucat câteva luni bune. Nu poți să-i aduci într-o formă bună în câteva săptămâni sau luni. Problema mare nu este cea fotbalistică, ci cea comportamentală. Ei au crezut că vin în România la un campionat slab și că o să joace din gleznă, uite că nu-i chiar așa. Să le arate Șumi după meci statistica lor, să vadă ce realizări au avut. Mie Boupendza nu mi se pare vârf de atac. Mie mi se pare jucător de bandă.

Rapidul nu are foarte multe situații de a marca pentru că Boupendza părăsește zona centrală. Se duce în zonele laterale, vine la primit și reacția pe care a avut-o când a fost schimbat, nu știu dacă se va mai împăca cu suporterii rapidiști. Suporterii la următorul meci nu îi vor spune nimic, până va greși o pasă, două, trei, atunci o să-l ia. Are un gol din penalty și are niște cifre financiare pe care rapidiștii din vestiar le-au cam citit și ei.

E o problemă și a lui Șumi pentru că el a garantat pentru ei. S-au plătit sume mari, sunt jucători români care probabil ar merita să joace în locul celor doi, dar nu joacă”, a declarat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Iancu: „Boupendza nu a înțeles unde a venit. În Giulești lumea nu poate să te ierte pentru gesturi sfidătoare”

Marian Iancu a intervenit și el prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, iar fostul finanțator al celor de la Poli Timișoara a făcut o „radiografie” a evoluțiilor lui N’Jie și Boupendza de când au ajuns la Rapid.

Acesta a tras concluzia clară că N’Jie nu este capabil din punct de vedere fizic, în timp ce Boupendza nu pare să își cunoască rolul din teren, cel puțin conform evoluțiilor din ultimele jocuri. De asemenea, Marian Iancu a condamnat gesturilor celor doi fotbaliști la adresa lui Șumudică, respectiv a suporterilor.

„Se vede mâna lui Șumudică de când a venit la Rapid. A așezat altfel echipa, mult mai coerentă, mult mai spre poartă, problema e de la dorință la putință. Mai mult sincer nu am ce reproșuri să îi fac lui Șumudică. Vis-a-vis de jucători, el i-a adus și pe N’Jie și pe Boupendza. N’Jie nu poate, clar nu poate, el nu reușește să se încarce deloc fizic, se spune că este tehnic, eu am văzut ceva pe net, dar trebuie să îl vedem în teren.

Sunt alte soluții mult mai bune la Rapid și Șumudică nu trebuie să rămână captiv în ele, vis-a-vis de modul cum s-a manifestat față de antrenor când l-a scos, total neprofesionist, iar Șumudică nu trebuie să bage sub preș mizeria. În cazul lui Boupendza, el dorește, are capacitate fizică, nu știu la ce nivel tehnic sau nu înțelege, Șumudică nu i-a găsit încă poziția. Consumă multă energie, el e un vârf de atac, trebuie să stea acolo.

Atacanții au altă așezare în teren, trebuie să facă altceva, le trebuie un pic de prospețime în fața porții, ei din prospețime trebuie să aibă execuțiile care să înnobileze munca echipei, iar el consumă mult efort, stă departe de poartă, fuge dintre fundașii centrali, de ce o fugi, nu știu. Fizic este angajat în efortul colectiv al echipei, nu are sclipire, nu poate, nu finalizează, poate să compenseze lipsa de implicare fizică a unui atacant, dar atacantul ăla trebuie să dea gol.

El nu a înțeles unde a venit, în Giulești lumea nu poate să te ierte pentru gesturi sfidătoare la adresa stadionului. Lucrurile au fost clare, el a arătat că tot stadionul trebuie să tacă din gură. Suporterii au venit lângă echipă întotdeauna și ei au dat dovadă de spectacol ca să îi ajute. Lucrul ăsta nu știu cât de ușor se va trece peste el. Mă îngrijorează, Șumudică el caută să țină puțin lucrurile sub control, dar aceste lucruri lasă urme.

Nu există eficiență în atac. De când și-au vândut golgheterii, Rapidul nu a reușit să pună în loc nimic, iar lucrul acesta se vede în campionat, cât de greu adună puncte, cât de rău stă în competiția de a intra în play-off și din nefericire, probabil suporterii își vor pierde și ei răbdarea”, a spus Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

