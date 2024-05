Marius Şumudică are oferta pe masă: „În seara asta, dacă vreau, semnez. Aştept până miercuri”. Exclusiv

Rămas liber de contract după experiența mai puțin plăcută din Turcia, Marius Șumudică este tot mai aproape de a reveni pe banca tehnică.

FANATIK SUPERLIGA

Marius Șumudică, detalii despre oferta primită: „În seara asta dacă vreau, semnez”

Marius Șumudică a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1 că este vorba despre o echipă din Golf, echipă căruia tehnicianul nu i-a dat numele.

Tehnicianul a recunoscut că are oferta pe masă și că urmează să se întâlnească cu reprezentații clubului din Qatar săptămâna viitoare, pentru a pune ultimele detalii la punct.

„Dacă vreau să plec astăzi în străinătate, eu astăzi plec în străinătate. Mi-am amânat plecarea din cauza sarbătorilor pascale. Ştiam că mă voi întâlni cu domnul Şucu şi nu puteam refuza această întâlnire.

(n.r. Este vorba despre o echipă din Golf?) Da, este vorba despre o echipă din Golf, dar care m-a rugat să nu-i dau numele. În seara asta dacă vreau, semnez.

Aştept până miercuri. Există posibilitatea ca miercuri să zbor la Doha, dar există posibil să nu mă înţeleg”, a dezvăluit Marius Șumudică pentru FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a vorbit și despre o posibilă înțelegere cu U Cluj: „Nu mă interesează!”

, echipă aflată pe locul 10 în clasamentul Superligii în acest moment.

Acest lucru a fost infirmat de fostul antrenor al celor de Gaziantep, tehnicianul declarând la FANATIK SUPERLIGA că nu este interesat să o antreneze pe U Cluj în acest moment.

„Eu am o relație extraordinară cu Neluțu Sabău și nu aș putea să fac lucrul ăsta în momentul de față. Nici nu mă interesează! El mai are un an de contract. Eu am fost la Cluj și am lucrat cu rivala CFR.

N-am vorbit cu nimeni de la U Cluj, nu m-a sunat nimeni de acolo. Informația lui Ovidiu Sabău este falsă. Așa poate să zică oricine. El poate să stea liniștit și să antreneze U Cluj în continuare”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.