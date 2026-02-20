Sport

Marius Șumudică are și un motiv de bucurie după Al Okhdood – Al Qadsiah 2-4. Ce a declarat la final

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.02.2026 | 00:00
Declarații Marius Șumudică după Al Okhdood - Al Qadsiah 2-4. Foto: X
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a pierdut vineri seară pe teren propriu cu scorul de 2-4 în fața celor de la Al Qadsiah în cadrul etapei cu numărul 23 din Arabia Saudită.

Concluziile lui Marius Șumudică după Al Okhdood – Al Qadsiah 2-4

La final, antrenorul român a recunoscut valoarea adversarilor și, în plus, a scos în evidență în mod special faptul că echipa sa a reușit în această partidă, în ciuda înfrângerii, să își ridice nivelul de joc în comparație cu meciurile precedente.

Pe de altă parte însă, Șumudică a mai punctat și că jucătorii lui au ratat câteva ocazii bune de gol, iar în paralel golurile primite au venit după erori individuale comise de ei.

„Astăzi am pierdut în fața unei echipe cu jucători puternici și ne-am îmbunătățit performanța față de meciurile anterioare, am marcat două goluri. Am ratat câteva ocazii de a egala și am primit goluri din cauza unor greșeli individuale”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă susținută la finalul meciului, citat de presa din Arabia Saudită.

În acest meci, Marius Șumudică a avut parte de un adversar de calibru. Pe cealaltă bancă tehnică a stat Brendan Rodgers, fost antrenor la Liverpool sau Celtic, printre altele.

La final, el s-a declarat foarte mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să se impună în mod destul de clar în fața unui adversar pe care el l-a catalogat drept unul puternic:

„Am jucat foarte bine astăzi și am obținut o victorie binemeritată împotriva unui adversar dificil, marcând patru goluri. Cred că puteam chiar să dublăm scorul. Am jucat bine și am dominat în cea mai mare parte din timp, creând multe ocazii și marcând patru goluri”. 

