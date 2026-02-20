Marius Șumudică are și un motiv de bucurie după Al Okhdood – Al Qadsiah 2-4. Ce a declarat la final

CE TREBUIE SĂ ȘTII Concluziile lui Marius Șumudică după Al Okhdood – Al Qadsiah 2-4

ADVERTISEMENT

Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a pierdut vineri seară pe teren propriu cu scorul de 2-4 în fața celor de la Al Qadsiah în cadrul etapei cu numărul 23 din Arabia Saudită.

Concluziile lui Marius Șumudică după Al Okhdood – Al Qadsiah 2-4

La final, antrenorul român a recunoscut valoarea adversarilor și, în plus, a scos în evidență în mod special faptul că echipa sa a reușit în această partidă, în ciuda înfrângerii, să își ridice nivelul de joc în comparație cu meciurile precedente.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte însă, Șumudică a mai punctat și că jucătorii lui au ratat câteva ocazii bune de gol, iar în paralel au venit după erori individuale comise de ei.

„Astăzi am pierdut în fața unei echipe cu jucători puternici și ne-am îmbunătățit performanța față de meciurile anterioare, am marcat două goluri. Am ratat câteva ocazii de a egala și am primit goluri din cauza unor greșeli individuale”, a declarat la conferința de presă susținută la finalul meciului, citat de presa din Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

🎙️|الروماني ماريوس سوموديكا مدرب فريق في المؤتمر الصحافي: – اليوم خسرنا أمام فريق يمتلك عناصر قوية وتحسن الأداء عن المباريات الماضية وسجلنا هدفين . – أضعنا فرص تسجيل هدفا التعادل ، استقبلنا الأهداف من أخطاء فردية. — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt)

ADVERTISEMENT

În acest meci, Marius Șumudică a avut parte de un adversar de calibru. Pe cealaltă bancă tehnică a stat Brendan Rodgers, fost antrenor la Liverpool sau Celtic, printre altele.

La final, el s-a declarat foarte mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să se impună în mod destul de clar în fața unui adversar pe care el l-a catalogat drept unul puternic:

ADVERTISEMENT

„Am jucat foarte bine astăzi și am obținut o victorie binemeritată împotriva unui adversar dificil, marcând patru goluri. Cred că puteam chiar să dublăm scorul. Am jucat bine și am dominat în cea mai mare parte din timp, creând multe ocazii și marcând patru goluri”.