Marius Șumudică aruncă bomba despre Boupendza după Rapid – Poli Iași: ”Nu vrea să plece!”. Show la flash-interviu: ”Încerc să-l copiez pe Diego Simeone”

După ce a refuzat să se întoarcă alături de echipă din cantonamentul din Dubai, Aaron Boupendza de Marius Șumudică pentru întâlnirea Rapid – Poli Iași, din etapa a 21-a din SuperLiga.

Marius Șumudică, prima reacție după Rapid – Poli Iași 2-1

Acționarul minoritar din Giulești, Victor Angelescu, a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că Boupendza nu mai intră în planurile ”alb-vișiniilor” și va trebui să-și caute echipă, dar Șumudică a precizat că gabonezul nu vrea să plece.

”Nu mă simt vulnerabil după cele întâmplate cu Boupendza. Am luat decizia asta, există discuții între conducere și agenții lui, mai departe nu știu. El are oferte din Turcia, din China, dar nu vrea să plece de la Rapid. Eu am primit acum un mesaj de la el, se uita la meci, mi-a scris ‘Baftă, Mister, să luăm 3 puncte’ și cu o poză cu televizorul”, a declarat Șumudică, la .

”Dacă ai atâtea situații de a marca și nu dai gol, trăiești cu emoții. N-aș vrea să fie cineva în pielea mea. E foarte greu de suportat, din ce în ce mai greu. Am avut o sumedenie de ocazii, nu vreau să dau nume, dar trebuie să tratăm cu mai multă atenție faza ofensivă.

Rămânem datori, puteam să închidem meciul mai repede. Am avut atâtea ocazii și am marcat doar două goluri, unul din penalty, e puțin. Am dominat meciul, dar trebuie să fim mai clari, să marcăm, pentru a ne face viața ușoară, că altă echipă te penalizează. N-am înțeles relaxarea de după primul gol. În loc să facem presiune, ne-am relaxat. Am avut noroc, pentru că pe final puteau să mai marcheze.

(n.r. – De ce ați plecat imediat la vestiare la finalul jocului?) Îmi place Simeone, dar nu mă îmbrac în negru. Încerc să copiez pe cineva. Asta o să vedeți la Șumudică. Dacă sunt agitat, de ce sunt agitat. Dacă nu sunt agitat, de ce nu sunt agitat? Ce trebuie să fac?”, a mai spus el.

Când va putea juca Ankeye

Tehnicianul Rapidului s-a arătat mulțumit că în doar 3 luni de la preluarea echipei a reușit să o ducă pe loc de play-off și , noua achiziții a ”alb-vișiniilor”.

”În momentul de față suntem pe locul 6, am ajuns aici în 3 luni de muncă. Câteodată te chinui, alteori e ușor să ajungi, dar e greu să te menții acolo. Campionatul s-a cam rupt, sunt vreo 6-7 puncte de Hermannstadt.

E clar că ne așteaptă un meci extraordinar de dificil sâmbătă (n.r. – cu Universitatea Craiova), suntem descoperiți, dar vom vedea ce ne așteaptă. L-am pierdut și pe Ignat pentru că a ajuns la patru cartonașe galbene.

Nu știu ce să vă spun cu Ankeye, este birocrația asta cu actele. 99% nu va fi cu Universitatea Craiova. Bine, noi îl așteptăm pe Ankeye, dar el are 2 ani de când nu a jucat 90 de minute. Sper să ne ajute, dar deocamdată nu are drept de joc”, a afirmat Șumudică.

Șumudică, mesaj pentru fani înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova

”Eu am spus de când eram analist că Ciobotariu ar fi un transfer bun la Rapid. Este un fotbalist valoros și sper că conducerea clubului va face tot ce trebuie pentru a-l aduce la Rapid.

Ne lipsește Ignat etapa viitoare, dar îl avem pe Săpunaru. Voi încerca cu ce am la dispoziție. Există nemulțumiri în lot, le văd mimica, dar încerc să-i mulțumesc pe toți. Nu-i ușor ca din 25 să alegi 16. Și acum, era înmormântare în vestiar. Le-am și zis: ‘Ați uitat să vă bucurați’.

Ne așteaptă un meci foarte greu cu Craiova. Poate îi deranjez iar pe suporteri, dar plecăm cu șansa a doua. Craiova are un lot foarte bun, cu soluții pe bancă. Va intra Bancu, jucător de echipă națională”, a încheiat Șumudică.