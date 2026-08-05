Marius Șumudică, atac cu talpa la CSA Steaua! „E strigător la cer! Ca-n vestul sălbatic, ce te mai miră? O haiducie”. Exclusiv

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Marius Șumudică (55 de ani) îi atacă extrem de dur pe cei de la CSA Steaua, club care joacă de mai bine de o jumătate de deceniu în Liga a 2-a, pe bani și prime importante, dar care nu au niciun deznodământ din punct de vedere sportiv. „Cum să ai primă pentru un obiectiv care este irealizabil?”, se întreabă Șumi.

Marius Șumudică îi atacă cu talpa pe cei de la CSA Steaua: „E strigător la cer”

În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, s-a abordat și tema echipelor fără drept de promovare care s-au aliniat la startul Ligii a 2-a în sezonul 2026 – 2027. Practic, jumătate dintre formațiile din al doilea eșalon al fotbalului românesc joacă doar „amicale” în această întrecere. Printre aceste cluburi este, din nou, și CSA Steaua.

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Prezent în studioul emisiunii de la FANATIK, despre cei de la CSA. Fostul antrenor al Rapidului s-a arătat șocat de ceea ce a aflat în legătură cu echipa din Ghencea. „Șumi” spune că, deși nu are drept de promovare, CSA Steaua ar oferi prime extrem de consistente pentru intrarea în play-off.

„Eu am rămas stupefiat când am văzut. CSA Steaua, echipa Armatei, nu are drept de promovare. An de an cheltuie un milion și jumătate. Dar în afară de faptul că cheltuie un milion și jumătate, ei au prime de intrare în play-off. Pentru ce? De intrare în play-off și de promovare. Cum adică să ai primă?

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Cum adică să ai primă de intrare în play-off dacă tu nu ai dreptul de a promova? (n.r. Cât e prima de intrare în play-off?) Nu știu, citeam că ar avea 10 mii, 15 mii de euro, nu știu exact. Dar cum să ai primă pentru un obiectiv care este irealizabil? Cum? Eu nu înțeleg. Nu știu. Adică este strigător la cer. Banii ăștia aruncați pe fereastră, la jucători, la antrenor…”, afirmă Șumudică.

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Propunerea lui Dănuț Lupu pentru CSA Steaua și CS Dinamo: „De ce nu fac o academie?”

Prezent și el în platoul FANATIK SUPERLIGA, (59 de ani) a ținut să amintească faptul că la CS Dinamo situația este similară. Cumulat, spune acesta, 3 milioane de euro din bani publici se duc anual numai pentru cele două cluburi sportive.

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Lupu vine astfel cu o propunere menită să ajute fotbalul românesc. „CS Dinamo, CSA Steaua, ambele cheltuie trei milioane în fiecare an. Mă întreb de ce nu fac o academie? Să bage bani în niște copii. Oricum nu poți să promovezi. N-ai dreptul să faci nimic. De ce mai joci în Liga 2? Și mai aduci și jucători străini. Și atunci noi ne plângem că n-avem echipă națională. Păi cum poți să ai o echipă națională când joacă doar străinii?”, afirmă Lupu.