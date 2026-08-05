Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, atac cu talpa la CSA Steaua! „E strigător la cer! Ca-n vestul sălbatic, ce te mai miră? O haiducie”. Exclusiv

Cât de dur a atacat-o Marius Șumudică pe CSA Steaua. Fostul antrenor de la Rapid le-a adus acuzații grave celor din Ghencea.
Adrian Baciu
05.08.2026 | 13:05
Marius Sumudica atac cu talpa la CSA Steaua E strigator la cer Can vestul salbatic ce te mai mira O haiducie Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică e revoltat de situația de la CSA Steaua. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică (55 de ani) îi atacă extrem de dur pe cei de la CSA Steaua, club care joacă de mai bine de o jumătate de deceniu în Liga a 2-a, pe bani și prime importante, dar care nu au niciun deznodământ din punct de vedere sportiv. „Cum să ai primă pentru un obiectiv care este irealizabil?”, se întreabă Șumi.

Marius Șumudică îi atacă cu talpa pe cei de la CSA Steaua: „E strigător la cer”

În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, s-a abordat și tema echipelor fără drept de promovare care s-au aliniat la startul Ligii a 2-a în sezonul 2026 – 2027. Practic, jumătate dintre formațiile din al doilea eșalon al fotbalului românesc joacă doar „amicale” în această întrecere. Printre aceste cluburi este, din nou, și CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

Prezent în studioul emisiunii de la FANATIK, Marius Șumudică a ținut să facă o serie de precizări despre cei de la CSA. Fostul antrenor al Rapidului s-a arătat șocat de ceea ce a aflat în legătură cu echipa din Ghencea. „Șumi” spune că, deși nu are drept de promovare, CSA Steaua ar oferi prime extrem de consistente pentru intrarea în play-off.

Eu am rămas stupefiat când am văzut. CSA Steaua, echipa Armatei, nu are drept de promovare. An de an cheltuie un milion și jumătate. Dar în afară de faptul că cheltuie un milion și jumătate, ei au prime de intrare în play-off. Pentru ce? De intrare în play-off și de promovare. Cum adică să ai primă?

ADVERTISEMENT
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine...
Digi24.ro
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997

Cum adică să ai primă de intrare în play-off dacă tu nu ai dreptul de a promova? (n.r. Cât e prima de intrare în play-off?) Nu știu, citeam că ar avea 10 mii, 15 mii de euro, nu știu exact. Dar cum să ai primă pentru un obiectiv care este irealizabil? Cum? Eu nu înțeleg. Nu știu. Adică este strigător la cer. Banii ăștia aruncați pe fereastră, la jucători, la antrenor…”, afirmă Șumudică.

ADVERTISEMENT
A stârnit un ”tsunami”, după ce s-a măritat cu un bărbat de 61...
Digisport.ro
A stârnit un ”tsunami”, după ce s-a măritat cu un bărbat de 61 de ani: ”E gata să-i ia toți banii”

Propunerea lui Dănuț Lupu pentru CSA Steaua și CS Dinamo: „De ce nu fac o academie?”

Prezent și el în platoul FANATIK SUPERLIGA, fostul mare jucător de la Dinamo și de la echipa națională, Dănuț Lupu (59 de ani) a ținut să amintească faptul că la CS Dinamo situația este similară. Cumulat, spune acesta, 3 milioane de euro din bani publici se duc anual numai pentru cele două cluburi sportive.

ADVERTISEMENT

Lupu vine astfel cu o propunere menită să ajute fotbalul românesc. „CS Dinamo, CSA Steaua, ambele cheltuie trei milioane în fiecare an. Mă întreb de ce nu fac o academie? Să bage bani în niște copii. Oricum nu poți să promovezi. N-ai dreptul să faci nimic. De ce mai joci în Liga 2? Și mai aduci și jucători străini. Și atunci noi ne plângem că n-avem echipă națională. Păi cum poți să ai o echipă națională când joacă doar străinii?”, afirmă Lupu.

Marius Șumudică, atac cu talpa la CSA Steaua! „E strigător la cer! Ca-n vestul sălbatic, ce te mai miră? O haiducie”. Exclusiv

De ce Neluțu Varga l-a dat afară omul-cheie de la CFR Cluj? Dezvăluiri...
Fanatik
De ce Neluțu Varga l-a dat afară omul-cheie de la CFR Cluj? Dezvăluiri de ultimă oră. Exclusiv
Marea durere a lui Ioan Andone legată de Dinamo. Ce i-a mărturisit regretatului...
Fanatik
Marea durere a lui Ioan Andone legată de Dinamo. Ce i-a mărturisit regretatului Gogu Covaciu înaintea tragicului accident de la Câmpulung
Dezvăluire uluitoare după FCSB – Farul 2-2. „Am vrut să facem experiențe la...
Fanatik
Dezvăluire uluitoare după FCSB – Farul 2-2. „Am vrut să facem experiențe la meciul ăsta, să-i vedem pe toți”. Exclusiv
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Anghel Iordănescu a aflat că fiul său negociază cu FCSB și i-a transmis...
iamsport.ro
Anghel Iordănescu a aflat că fiul său negociază cu FCSB și i-a transmis un mesaj clar: 'Au fost multe contre'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!